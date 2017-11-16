СБУ задержала организатора "ограбления века" в Польше

Служба безопасности Украины недалеко от Одессы задержала организатора так называемого "ограбления века" в Польше, который находился в розыске с 2016 года.

На данный момент поляк находится под арестом, где он будет ждать экстрадицию, сообщает "Польское радио".

По информации издания, "ограбление века" произошло 10 июля 2015 года в городе Сважендз. Конвоиры должны были перевезти деньги из банкоматов и филиалов банка РКО. Когда они зашли в здание, чтобы положить деньги в банкомат, один из них уехал на микроавтобусе вместе с остальными деньгами — более 8 млн золотых.

Как выяснилось, один из конвоиров был подставным с фамилией Лудзе. По словам свидетелей, его взяли на работу в охранную фирму за несколько месяцев до нападения. На рабочем месте вор после себя не оставлял никаких следов.

У преступника были сообщники и организатор "операции", который и был задержан в Украине. Он был заместителем директора той охранной фирмы, где работал подставной конвоир. Он же и устроил на работу Лудзе.

Как отмечается, он был последним преступником, который находился в розыске после ограбления.

Напомним, 14 ноября, в Киеве произошло разбойное нападение, в результате которого бандиты отобрали у мужчины сумку, в которой предварительно было почти 100 тысяч долларов.