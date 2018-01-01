"Себе не хозяйка". В Дубае пьяная россиянка укусила сотрудницу полиции

Перед этим женщина умудрилась устроить драку с другой туристкой.

Сотрудница полиции Дубая Aspekty.net

Крайне нетрезвая туристка из России в Дубае (ОАЭ) напала на сотрудницу полиции и головой разбила стекло служебной машины.

Соответствующее сообщение в среду, 4 апреля, опубликовал портал Gulf News. Согласно обнародованным данным, сотрудники полиции прибыли на вызов ко входу в один из отелей Дубая. Поводом для вызова стала драка двух российских туристок, которые находились в нетрезвом состоянии. Когда полицейская попыталась надеть на одну из дебоширок наручники, та несколько раз ударила ее и даже укусила за лицо. Когда ее все же удалось посадить в полицейский автомобиль, то россиянка стала пинать ногами стекло машины и биться в него головой – до тех пор, пока не разбила.

На предварительном судебном заседании туристка созналась лишь в повреждении служебной машины, а факт укуса сотрудницы полиции признать отказалась. Кроме нападения на женщину-полицейского и порчи автомобиля, ей предъявлено обвинение в употреблении алкоголя.

Окончательное решение по данному делу будет вынесено 29 апреля.

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