Сеет панику в прифронтовом регионе. Журналист поймала СБУ на фейке об арсенале оружия на Запорожье

О существовании боекомплекта, подлежащего утилизации, знали все силовые ведомства в Запорожской области — от военкомата до СБУ.

Пресс-центр СБУ

, оказался бывшим складом непригодных боеприпасов, вывезенных из зоны АТО, которые должны были утилизировать еще в 2015-м году.

Об этом пишет журналист Ольга Решетилова на своей странице в Facebook.

"Арсенал загадочного оружия был "обнаружен" в селе Широкое в ангарах бывшего учебного центра летной подготовки им. Покрышкина. Эта территория в 2014 году решением совета обороны Запорожской облгосадминистрации была передана в пользование 37-го батальона территориальной обороны. Батальон сделал ремонт в ангарах и дислоцировался там до последнего времени, возвращаясь в Широкое как в ППД после ротаций в АТО", — рассказывает журналистка.

По ее словам, в одну из таких ротаций из Авдеевки еще в 2014 году батальон привез с собой непригодные для использования боеприпасы, которые были выданы им на складах РАО и находились на балансе бата: "В 2015 году эти непригодные боеприпасы были обнаружены во время плановой проверки воинской части (а к тому времени из подразделения ТРО батальон превратился в отдельный мотопехотный и стал отдельной в/ч) комиссией, в состав которой входили представители ВСП, военной прокуратуры и СБУ. Комиссия составила акт на утилизацию, а боеприпасы опечатала. С тех пор опечатанный БК так и лежит в Широком, и несмотря на многочисленные запросы командования батальона, их никто утилизировать не спешил. О существовании боекомплекта, подлежащего утилизации, знали все силовые ведомства в Запорожской области — от военкомата до СБУ".

"В постоянное пользование 37-го батальона территорию учебного центра так и не выделили. На 442 га территории у облгосадминистрации свои планы. Сейчас батальон вошел в состав 56-й бригады и переезжает в ППД в Донецкой области, соответственно, перевозит имущество. Среди еще неперевезенного остался так и не утилизированный БК, у которого была выставлена ​​охрана из числа личного состава 37-го бата", — пишет Решетилова.

"Но вчера (18 марта. — Ред.) утром в полицию Запорожья якобы поступило сообщение о нелегальное оружие на территории ангаров в Широком. А дальше вы уже знаете, — продолжает журналист. — Поэтому у меня вопросы к Службе безопасности Украины и Военной прокуратуры Южного региона Украины.

1. Кто ответственен за поспешное распространение непроверенной информации, сеющей панику в прифронтовом регионе?

2. Почему произошли нескоординированные действия внутри ведомств и между различными правоохранительными органами?

3. Начата ли уже служебная проверка и когда мы узнаем ее результаты?"

"Иногда сложно поверить, что люди бывают идиотами, а потому на ум приходит, что они это делают специально. Даже не знаю, что хуже", — иронизирует Ольга Решетилова.

Ранее "Главред" сообщал, что в центре Киева накрыли схрон с боеприпасами.