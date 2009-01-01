Синоптики рассказали, когда в Украине выпадет первый снег

В течение октября ожидаются резкие перепады температуры.

Снег на последних осенних цветах. bogorodskoe43.ru

В Украине уже во второй половине октября может выпасть первый снег.

Об этом сообщают синопитики Укргидрометцентра, пишет Сегодня

"Погода во второй половине октября может усложнить работу отдельных отраслей хозяйства усиления порывов ветра, обильные осадки и локальные дождевые паводки. В отдельные дни не исключаются и кратковременные зимние явления, например, выпадение первого снега, образование гололеда или налипание мокрого снега", — говорится в сообщении.

Кроме того, в течение октября ожидаются резкие перепады температуры, усиление ветра, дожди и заморозки. Средняя месячная температура ожидается в пределах +7 ... + 12 градусов тепла.

Напомним, ранее синоптики спрогнозировали, когда киевлянам ждать "бабьего лета".

фото: bogorodskoe43.ru