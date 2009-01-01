Синоптики рассказали, когда в Украине выпадет первый снег

В течение октября ожидаются резкие перепады температуры.
Об этом сообщают синопитики Укргидрометцентра, пишет Сегодня
"Погода во второй половине октября может усложнить работу отдельных отраслей хозяйства усиления порывов ветра, обильные осадки и локальные дождевые паводки. В отдельные дни не исключаются и кратковременные зимние явления, например, выпадение первого снега, образование гололеда или налипание мокрого снега", — говорится в сообщении.
Кроме того, в течение октября ожидаются резкие перепады температуры, усиление ветра, дожди и заморозки. Средняя месячная температура ожидается в пределах +7 ... + 12 градусов тепла.
Напомним, ранее синоптики спрогнозировали, когда киевлянам ждать "бабьего лета".
фото: bogorodskoe43.ru