Сугробы — нипочем. В Украине прошли испытания нового броневика, опубликованы фото и видео

Обильные снегопады и постоянная расчистка внутризаводских площадок создали настоящие снежные горки.

В Украине прошли испытания нового броневика фото: autocentre.ua

На территории предприятия ПАО "АвтоКрАЗ" в Кременчуге прошли очередные ходовые испытания новейшего бронеавтомобиля КрАЗ-Hulk.

Обильные снегопады и постоянная расчистка внутризаводских площадок создали настоящие снежные горки, пишет autocentre.

Прекрасный повод для проверки ходовых качеств нового вездехода. За руль пригласили многоопытного заводского испытателя. Разгон и бронеавтомобиль КрАЗ-Hulk лихо штурмует гребень снежной горы. Машина не на секунду не застряла, преодолев препятствие на отлично, говорится в материале.

Отметим, что бронеавтомобиль КрАЗ-Hulk впервые показали широкой общественности на выставке "Оружие и безопасность 2016", прошедшей осенью в Киеве.

Отличительная черта этой машины, созданной на шасси вездехода КрАЗ-5233 (4х4) является несущий бронекорпус. Отсутствие традиционной рамы и другие новации позволили облегчить машина на 2 тонны. При этом бронеавтомобиль относится к классу MRAP и имеет усиленную противоминную защиту благодаря V-образному днище. Все это позволяет выдержать подрыв в эквиваленте 6 кг тротила.

КрАЗ-Hulk перевозит до 10 человек десанта на специальных креслах, которые крепятся к стенкам и защищает при подрыве. Класс баллистической защиты — STANAG 4569 уровень 2. Машина может оснащаться различным вооружением, в частности 12,7-мм пулеметом.

Напомним, ранее сообщалось, что Кременчугский автомобильный завод разработал новый бронированный вездеход — КрАЗ-"Халк" (Hulk), который имеет ряд отличий от созданных моделей.

Фото: autocentre.

Видео: facebook.com/dina.stegantseva.