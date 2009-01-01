Трагедия на шахте Львовщины: 8 горняков погибли, 21 — госпитализирован

Госпитализирован 21 горняк, шестеро в тяжелом состоянии, большинство получили сильные ожоги.

В результате трагедии на шахте "Степная" Государственного предприятия "Львовуголь", которая произошла 2 марта, 8 горняков погибли, 21 — госпитализирован. Сегодня, 3 марта в Украине объявлен тарур по погибшим горнякам.

На сегодняшний день госпитализирован 21 человек, шестеро в тяжелом состоянии, большинство получили ожоги от 10 до 40%, а это преимущественно обожжены лицо, руки, грудь, дыхательные пути, ожоги достаточно глубокие, сообщает Радио Свобода.

20 шахтеров в день трагедии перевезли на лечение во Львовскую городскую больницу. Один горняк отказался и лечится в Червоноградском госпитале.

Как отметила руководитель областного департамента здравоохранения Ирина Микичак, "Наибольшей угрозой является ожог верхних дыхательных путей и это практически у всех. Также были признаки у нескольких пациентов отравления угарным газом, и это тоже лечится стационарно. Для лучшего ухода, чтобы стабилизировать состояние, мы направляли пациентов в реанимацию. Таких было шестеро, их сразу первыми перевезли во Львов".

При необходимости пострадавших горняков самолетом перевезут в Киев или же будет возможность полечить за границей, это пообещал во время своего приезда на шахту премьер Владимир Гройсман. Он провел заседание по техногенно-экологической безопасности.

По предположению председателя независимого профсоюза горняков в Червонограде Виталия Онижука, причиной трагедии стала утечка газа — метана.

В Украине 3 марта день траура по погибшим горнякам вследствие обвала на шахте "Львовуголь". В соответствии с указом президент Украины Петр Порошенко, целый день будет приспущен государственный флаг Украины. В полдень минутой молчания почтут память погибших шахтеров.

Сегодня отменяются все развлекательно-концертные мероприятия, соответствующие изменения должны были внести в программы теле - и радиопередач.

Напомним, 2 марта в селе Глухов Сокальского района Львовской области на шахте "Степная" ОАО "Львовуголь" на горизонте 550 м из-за взрыва произошло обрушение горной породы.

Видео: ТСН