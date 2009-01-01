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Украине передали тела трех погибших бойцов ВСУ

Сегодня, 17:55

В ближайшее время состоится процесс опознания тел, сообщили в пресс-центре АТО.

Донбасс, груз 200
Украине передали тела трех погибших бойцов ВСУ Фото: Facebook штаба АТО
Боевики террористической ДНР передаче тела трех военнослужащих ВСУ.

Об этом идет речь в сообщении пресс-центра штаба АТО на странице в Facebook.

Сообщается, что в настоящее время тела погибших военных транспортируют в город Днепр, где будут проводить опознание тел и судебно-медицинскую экспертизу.

"В ближайшее время состоится процесс опознания тел, а также судебно-медицинская экспертиза, которая установит причину смерти и обстоятельства, при которых погибли украинские военнослужащие", — сказано в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что у террористов на Донбассе растут небоевые потери.

Фото: штаб АТО.

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ВСУ, АТО, ДНР, боевики
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