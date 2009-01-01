В ближайшее время состоится процесс опознания тел, сообщили в пресс-центре АТО.

Украине передали тела трех погибших бойцов ВСУ Фото: Facebook штаба АТО

Боевики террористической ДНР передаче тела трех военнослужащих ВСУ

Об этом идет речь в сообщении пресс-центра штаба АТО на странице в Facebook.

Сообщается, что в настоящее время тела погибших военных транспортируют в город Днепр, где будут проводить опознание тел и судебно-медицинскую экспертизу.

"В ближайшее время состоится процесс опознания тел, а также судебно-медицинская экспертиза, которая установит причину смерти и обстоятельства, при которых погибли украинские военнослужащие", — сказано в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что у террористов на Донбассе растут небоевые потери.

Фото: штаб АТО.