Украинец из США пересылает силам АТО на Донбассе беспилотники

Самый дешевый дрон стоил две с половиной тысячи долларов, а самый дорогой — почти семь тысяч.

Виктор Паламарчук slavicsac.com

один из самых успешных американских предпринимателей украинского происхождения.

Тем не менее, в украинской диаспоре разговоры о нём пошли только два года назад, когда в Украине началась война, пишет slavicsac.com.

Когда СМИ сообщили, что из-за нехватки дронов на Востоке Украины гибнут военные, Виктор за собственные деньги закупил беспилотники. Самый дешевый дрон стоил две с половиной тысячи долларов, а самый дорогой — почти семь тысяч.

"Мы закупали беспилотники во Франции, они приходили сюда и мы их отправляли в Украину. Потому что из Франции невозможно было доставить их в Украину. Эти, что крупнее, летали десять километров. Мы отправляли их для Юрия Касьянова — это армия SOS. Они их переделывали и теперь они летают у них до пятидесяти километров", — рассказал Паламарчук.

Напомним, Порошенко рассказал, как американские беспилотники повысят эффективность действий сил АТО.