В Bellingcat подробно показали, как российский оккупанты обстреливали жилые дома в Авдеевке

В качестве доказательств журналисты приводят анализ видеозаписи обстрела.
Об этом говорится на сайте исследовательской поисковой сети Bellingcat.
В качестве доказательств журналисты приводят анализ видеозаписи обстрела.
"Видео показывает, что снаряд прилетел с юго-востока, поскольку прежде чем попасть в здание, он пролетел над оператором. Вверху кадра 2 виден объект. Затем он исчезает, направляясь в сторону здания", — говорится в сообщении.
Также в Bellingcat отметили, что жители подконтрольной российско-террористическим войскам Ясиноватой сообщали 11 марта о появлении танков и исходящем из города танковом огне.
"Российско-сепаратистские силы обстреляли то же здание, что неоднократно обстреливали ранее. Эту теорию подтверждают сообщения о появлении и исходящем огне танков из местности, соответствующей траектории полета снаряда, поразившего жилой дом", — резюмировали журналисты.
Напомним, ранее в штабе АТО рассказали, как в Авдеевке боевики посылают своих людей "на убой".
Фото: bellingcat.com.
Видео: Я Обовсем.