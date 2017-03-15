В Bellingcat подробно показали, как российский оккупанты обстреливали жилые дома в Авдеевке

В качестве доказательств журналисты приводят анализ видеозаписи обстрела.

Российский оккупанты обстреливали жилые дома twitter.com/poroshenko

Стало известно, что к произошедшему 11 марта обстрелу девятиэтажного жилого дому на юге Авдеевки , вероятнее всего, причастны российско-террористические войска.

Об этом говорится на сайте исследовательской поисковой сети Bellingcat.

В качестве доказательств журналисты приводят анализ видеозаписи обстрела.

"Видео показывает, что снаряд прилетел с юго-востока, поскольку прежде чем попасть в здание, он пролетел над оператором. Вверху кадра 2 виден объект. Затем он исчезает, направляясь в сторону здания", — говорится в сообщении.

Также в Bellingcat отметили, что жители подконтрольной российско-террористическим войскам Ясиноватой сообщали 11 марта о появлении танков и исходящем из города танковом огне.

"Российско-сепаратистские силы обстреляли то же здание, что неоднократно обстреливали ранее. Эту теорию подтверждают сообщения о появлении и исходящем огне танков из местности, соответствующей траектории полета снаряда, поразившего жилой дом", — резюмировали журналисты.

Напомним, ранее в штабе АТО рассказали, как в Авдеевке боевики посылают своих людей "на убой".

Фото: bellingcat.com.

Видео: Я Обовсем.