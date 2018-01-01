В Бразилии анаконда перекрыла движение автомобилей: зрелищное видео

Гигантская змея планировала переползти на другую сторону проезжей части.
Ее размеры оказались настолько большими, что змея заняла половину дороги. Видео опубликовано в YouTube.
Движение анаконды оказалось настолько медленным, что она парализовала движение автомобилей. К тому же, очевидцам стало интересно, почему анаконда решила выползти из леса и отправиться на такую прогулку, поэтому они остановили автомобили и наблюдали за маневрами гигантской змеи.
Напомним, в штате Техас (США) девушка-помощница шерифа голыми руками достала змею из унитаза.
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