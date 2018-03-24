Двухголовая змея с двумя сердцами ошеломила ветеринаров

Во Флориде заводчик змей вырастил необычную рептилию.
В США, штате Флорида заводчик змей удивил ветеринаров двухголовой змеей с двумя сердцами.
На видео с необычной рептилией обратило внимание издание Daily Mail.
Двухнедельного обыкновенного удава заводчик принес на обследование к ветеринару Лорен Тилен, она сделала рентген и обнаружила у змеи два отдельных сердца.
Ученые отметили, что никогда не видели у этого вида змей двухголового потомства, и добавили, что обычно у двухголовых змей всего одно сердце.
На видео рептилия асинхронно шевелит головами и выпускает языки.
"Осознать, что это сиамские близнецы, то есть две змеи в одной шкуре, было круто", — заявила врач Тилен.
Также с помощью ультразвука врач измерила сердцебиение змеи.
"Два сердцебиения! Вы слышите это?", - изумилась ветеринар.
Тилен планирует продолжить изучение рептилии, чтобы понять, сколько у нее пищеварительных органов. Если пищеварительная система у змеи одна, то она, вероятнее всего, не выживет.
Ранее в Китае местные жители во время прогулки встретили двухголовую змею.