В день св.Валентина в Сети потроллили Путина

Пользователи смеются, что он женат на России.

Reuters

В Сети начали шутить над президентом РФ Владимиром Путиным , который отмечает день святого Валентина.

Соответствующие посты пишет пользователь на Twitter под ником Усы Пескова.

"Если Владимир Владимирович женат на России, то почему он ей сегодня ничего не подарил?", — написал блогер с намеком на высказывания известного пропагандиста-певца Иосифа Кобзона, заявившего, что избранницей Путина после его развода стала Россия.

Сегодня в Госдуме и правительстве отмечают день всех влюбленных во Владимира Владимировича. — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 14 лютого 2017 р.





@Sandy_mustache Ничего не отнял - это уже подарок! — БесПутин (@put_in_vor) 14 лютого 2017 р.





Если Владимир Владимирович женат на России, то почему он ей сегодня ничего не подарил? — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 14 лютого 2017 р.





Напомним, ранее "Главред"" писал, что в Сети смеются над галстуком Медведева.