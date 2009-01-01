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В день св.Валентина в Сети потроллили Путина

Сегодня, 19:41

Пользователи смеются, что он женат на России.

Путин
Reuters
В Сети начали шутить над президентом РФ Владимиром Путиным, который отмечает день святого Валентина.

Соответствующие посты пишет пользователь на Twitter под ником Усы Пескова.

"Если Владимир Владимирович женат на России, то почему он ей сегодня ничего не подарил?", — написал блогер с намеком на высказывания известного пропагандиста-певца Иосифа Кобзона, заявившего, что избранницей Путина после его развода стала Россия.

 




Напомним, ранее "Главред"" писал, что в Сети смеются над галстуком Медведева.

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День Св.Валентина, Сеть, троллинг, Путин
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