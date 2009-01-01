В день св.Валентина в Сети потроллили Путина

Пользователи смеются, что он женат на России.
Соответствующие посты пишет пользователь на Twitter под ником Усы Пескова.
"Если Владимир Владимирович женат на России, то почему он ей сегодня ничего не подарил?", — написал блогер с намеком на высказывания известного пропагандиста-певца Иосифа Кобзона, заявившего, что избранницей Путина после его развода стала Россия.
Сегодня в Госдуме и правительстве отмечают день всех влюбленных во Владимира Владимировича.— Усы Пескова (@Sandy_mustache) 14 лютого 2017 р.
@Sandy_mustache Ничего не отнял - это уже подарок!— БесПутин (@put_in_vor) 14 лютого 2017 р.
Если Владимир Владимирович женат на России, то почему он ей сегодня ничего не подарил?— Усы Пескова (@Sandy_mustache) 14 лютого 2017 р.
Напомним, ранее "Главред"" писал, что в Сети смеются над галстуком Медведева.