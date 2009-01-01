В ДНР ищут "пушечное мясо": планируют "призыв", вербуют наемников в соцсетях

Главным контраргументом введения "призыва" являются политические соображения руководств ДНР и ЛНР.
Об этом нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.
Он пояснил, что по приказу главарей "военнослужащие" этих "батальонов" резко активизировали активность в соцсетях с призывами "поступать на службу", активно посещают учебные заведения и различные "учреждения" ДНР, встречаясь с коллективами и проводя вербовочную работу.
"Кроме того, синхронно в командовании "1-го АК ДНР" и "2-го АК ЛНР" вновь обсуждается возможность введения "призыва" и "срочной службы" (последние такие активные обсуждения фиксировались в феврале-марте с.г.). Главным контраргументом введения "призыва" являются политические соображения руководств ДНР и ЛНР, однако на фоне перманентно обостряющейся проблемы неукомплектованности подразделений (дезертирство, невосполнимые и санитарные потери) ряд командиров и начальников в обоих "армейских корпусах" требуют решения данного вопроса", — рассказал Тымчук.
Напомним, ранее сообщалось, что в "армии" ДНР батальонам и бригадам не хватает 40% "штыков".