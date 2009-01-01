В ДНР ищут "пушечное мясо": планируют "призыв", вербуют наемников в соцсетях

Главным контраргументом введения "призыва" являются политические соображения руководств ДНР и ЛНР.

Боевики на Донбассе joinfo.ua

Главари ДНР пытаются доукомплектовать несколько "отдельных батальонов" т.н. "республиканской гвардии" способом "свободной вербовки", используя непосредственно "военнослужащих" этих подразделений.

Об этом нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

Он пояснил, что по приказу главарей "военнослужащие" этих "батальонов" резко активизировали активность в соцсетях с призывами "поступать на службу", активно посещают учебные заведения и различные "учреждения" ДНР, встречаясь с коллективами и проводя вербовочную работу.

"Кроме того, синхронно в командовании "1-го АК ДНР" и "2-го АК ЛНР" вновь обсуждается возможность введения "призыва" и "срочной службы" (последние такие активные обсуждения фиксировались в феврале-марте с.г.). Главным контраргументом введения "призыва" являются политические соображения руководств ДНР и ЛНР, однако на фоне перманентно обостряющейся проблемы неукомплектованности подразделений (дезертирство, невосполнимые и санитарные потери) ряд командиров и начальников в обоих "армейских корпусах" требуют решения данного вопроса", — рассказал Тымчук.

Напомним, ранее сообщалось, что в "армии" ДНР батальонам и бригадам не хватает 40% "штыков".