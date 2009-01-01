В ДНР мирные жители жалуются на жестокость бурятов — военный эксперт

В район Новоазовска прибыло около 200 военных Росгвардии из подразделений, которые постоянно дислоцируются в Бурятии (РФ).
Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.
"На временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей усилены контрразведывательные мероприятия, к проведению которых привлекаются штатные подразделения войск национальной гвардии России.
По информации представителей т.н. "правоохранительных органов" Новоазовска, с 6 по 12 февраля в отделения "правоохранителей ДНР" поступило более 100 жалоб от граждан на жестокие действия российских военнослужащих, прежде всего лиц бурятской национальности, по отношению к мирному населению.
Ранее, в конце января текущего года, в район Новоазовска прибыло около 200 военнослужащих из состава войск национальной гвардии России из подразделений, постоянно дислоцирующихся в Республике Бурятия (РФ) ", — пишет Тымчук.
Ранее в ГУР Минобороны сообщали, что в ДНР возраждают "заградотряды". Росгвардии разрешили стрелять в дезертиров