В район Новоазовска прибыло около 200 военных Росгвардии из подразделений, которые постоянно дислоцируются в Бурятии (РФ).

а временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей местные жители жалуются на жестокие действия российских военных, прежде всего лиц бурятской национальности.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

"На временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей усилены контрразведывательные мероприятия, к проведению которых привлекаются штатные подразделения войск национальной гвардии России.

По информации представителей т.н. "правоохранительных органов" Новоазовска, с 6 по 12 февраля в отделения "правоохранителей ДНР" поступило более 100 жалоб от граждан на жестокие действия российских военнослужащих, прежде всего лиц бурятской национальности, по отношению к мирному населению.

Ранее, в конце января текущего года, в район Новоазовска прибыло около 200 военнослужащих из состава войск национальной гвардии России из подразделений, постоянно дислоцирующихся в Республике Бурятия (РФ) ", — пишет Тымчук.

Ранее в ГУР Минобороны сообщали, что в ДНР возраждают "заградотряды". Росгвардии разрешили стрелять в дезертиров