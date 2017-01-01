В Харькове ушло под землю здание и двор частного дома, видео

Причиной обвала стала авария на канализационном коллекторе.
Под землю ушел офис предприятия по электромонтажным работам, сообщает NewsRoom.
"В канализационный коллектор "ушли" два барабана кабеля на полмиллиона гривен", - написал очевидец Олег Бабич.
В мэрии города заявили, что причиной обвала стала просадка грунта вокруг канализационного коллектора, который разрушился от коррозии.
В КП "Харьковводоканал" сообщили, что сотрудники предприятия совместно с киевскими коллегами организовали штаб по ликвидации последствий ЧП.
"На сегодняшний день с помощью временной насосной станции осуществляется перекачка сточных вод из вышерасположенного колодца в нижерасположенную шахту", - сообщил заместитель генерального директора КП "Харьковводоканал" Александр Коваленко.
В коммунальном предприятии добавили, что в результате инцидента никто не пострадал. Усилиями коммунальщиков предотвращено отключение водоснабжения в домах местных жителей, а также перекрыт выход сточных вод на поверхность земли.
Напомним, ранее в Киеве в микрорайоне Воздвиженка обрушилось перекрытие недостроенного объекта одной из строительных компаний.