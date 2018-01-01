В Киеве продающая сливы с Range Rover пенсионерка произвела фурор: фото

Пользователей Сети позабавил конфузный снимок.

Бабушка продает сливы с внедорожника Фото: Facebook/Станислав Хухаев

В Киеве сфотографировали пенсионерку , которая торговала сливами с внедорожника Range Rover Evoque. Женщина расположилась на территории жилкомплекса "Комфорт Таун" со стихийной торговлей, используя в качестве лавочки автомобиль стоимостью от 1,5 млн грн.

"Все, что вам нужно знать о доходах со стихийной торговли. Пока вы шокированы повышением цен на проезд в общественном транспорте, бабушка торгует сливами прямо с борта своего Range Rover Evoque на территории "Комфорт Таун", - подписал снимок в Facebook пользователь Станислав Хухаев.

Пользователи группы "Наш дім — Березняки", в которой был размещен снимок, активно начали его комментировать.

"Предлагаю всем дружно начать торговать сливами. Это точно джекпот", "Теперь я видел все", "Блин, ну может у нее мама в селе живет, попросила продать сливы. Я уверен, что она продает экологически чистый продукт", "Просто иногда проще согласиться с мамой/бабушкой, чем объяснить почему нет", "Наторговала", - написали комментарии пользователи.

Фото: Facebook/Станислав Хухаев

Напомним, ранее резонанс в Киеве вызвал 82-летний дедушка, который у метро на Осокорках продавал мед с автомобиля Tesla.

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