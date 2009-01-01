В Молдове суд арестовал беглого украинского судью Чауса

Он арестован в рамках дела о незаконном пересечении границы, сообщили в прокуратуре Молдовы.

Николай Чаус УНИАН

В четверг, 2 марта, в Кишиневе суд арестовал украинского судью Николая Чауса на 15 суток.

Об этом сообщил Глава антикоррупционной прокуратуры Республики Молдова Виорел Морарь, пишет "Цензор.НЕТ".

"Решение принято только что. Началось заседание в 15:30. Он арестован в рамках дела о незаконном пересечении границы. Когда будет рассмотрение по сути дела — еще неизвестно. Мы пока ведем расследование", — сообщил Морарь.

Морарь добавил, что содержаться Чаус будет в изоляторе следственного содержания, в Кишиневе.

Напомним, ранее сообщалось, что Чауса, погоревшего на взятке в 150 тысяч долларов, задержали в Молдове.

9 августа Чаус был взят с поличным. Это не первый скандал с его участием. Во время Революции Достоинства он принимал решения против "Автомайдана", потому находился в списке на люстрации Минюста, однако власть не спешила его люстрировать.