В Новоазовске командование "морпехов" ДНР отжало и продало десяток дач, местные жители грозят бунтом

Командование 9-го полка положило глаз на дачи на морском побережье.

В Новоазовске хозяйничают оккупанты Алексей Постоев

Растут, в которых располагаются гарнизоны российских оккупационных войск.

Об этом Главное управление разведки Минобороны сообщает на своей странице в Facebook.

Как стало известно украинской разведке, командиры соединений и частей 1-го и 2-го "армейских корпусов", пользуясь властью начальников гарнизонов, незаконно оформляют документы на присвоение домов граждан, покинувших свои жилища с началом российской военной агрессии.

В частности, командование 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК под видом мобилизации ресурсов захватило и в дальнейшем перепродало более десятка дачных построек, расположенных у морского побережья, добавили в ГУР МОУ.

Напомним, месяцем ранее "Главред" сообщал, что в районе Новоазовска оккупанты, словно конструктор "Лего", разобрали и вывезли в Россию базу отдыха "Дончанка", принадлежавшую украинскому меткомбинату "Азовсталь".

Фото: Алексей Постоев