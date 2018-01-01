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В США 50-летняя учительница несколько лет занималась сексом с учеником

Сегодня, 05:05

Желанию женщины "отведать молодого тела" не помешали ни супруг, ни двое детей, ни многолетний педагогический стаж.

Учительница
Иллюстративное фото pastinfo.am
В США учительницу физкультуры и, по совместительству, тренера волейбольной Анджелу Уэбб поместили под стражу за многолетнюю внебрачную интимную связь с одним из школьников.

Соответствующее сообщение опубликовал британский таблоид The Daily Mail. Согласно данным журналистов, 50-летняя женщина встречалась и занималась с подростком сексом с 2015-го.

Также сообщалось о том, что педагогический опыт Уэбб насчитывает двадцать шесть лет. Руководство школы заявило о том, что о сексе педагога со школьником им стало известно 20 июня нынешнего года. Сейчас Уэбб отправили в отпуск вплоть до окончания полицейского расследования. К слову, учительница давно состоит в браке и воспитывает с мужем двоих детей.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в США учительница угощала ученика марихуаной и занималась с ним сексом.

 

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Теги:  
учительница, США, секс, школьник, полиция
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