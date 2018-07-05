"Покури и полюби". В США учительница угощала ученика марихуаной и занималась с ним сексом

В округе Монтерей (штат Калифорния, США) 30-летняя женщина-педагог Дженнифер Джонс вступила в близкие отношения с 16-летним учеником частной школы и использовала легкие наркотики (марихуану) – для того, чтобы склонить его к сексу.

Соответствующее сообщение опубликовал портал Daily Star. По данным журналистов, пара встречалась, курила марихуану и занималась сексом около семь месяцев. Потом о происходящем стало известно полицейским.

Женщина была арестована сразу после того, как в ее доме были произведены обыски. Ей уже предъявлены обвинения в развращении несовершеннолетнего.

Судья назначил Джонс залог в размере 300 тысяч долларов. Расследование продолжается.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в США школьник едва не ушел из жизни после секса с учительницей.