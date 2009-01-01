Волонтер о ситуации на Светлодарской дуге: "Если пехота копает — значит, армия не стоит не месте"

Провокации противника следуют каждый день, но наши военные не терпят их, говорит Юрий Мысягин.
Об этом волонтер из Днепра Юрий Мысягин сообщил на своей странице в Facebook.
По его словам, абсолютно все украинские подразделения, находящиеся в том районе зоны АТО, соблюдают "школьное перемирие": "старшие братья" из пехоты ВСУ, "младшие братья" из пехоты Нацгвардии, минометчики, артиллерия и даже "третья сила".
"Но, так как провокации со стороны противника идут каждый день, то наши военные не терпят такого отношения. Все на боевых местах и все работают. Все при деле", — рассказал волонтер.
"И самое главное. Подойдите сейчас к своему окну и посмотрите погоду сейчас на улице, — предложил Юрий. — Например, в Днепре у нас дождь шел всю ночь и сейчас идёт весь день. А в это время наша пехота на Светлодарской дуге взяла в руки лопаты и кирки, и копает".
"А если пехота копает, значит, наша армия не стоит не месте", — подытожил Мысягин.
Напомним, двумя неделями ранее волонтер сообщал, что на Светлодаркой дуге у сил АТО очень серьёзная сила, только ждёт приказа.