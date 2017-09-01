Волонтер о ситуации на Светлодарской дуге: "Если пехота копает — значит, армия не стоит не месте"

На днях на некоторые позиции сил АТО на Светлодарской дуге зашли части Национальной гвардии, которые стали "младшими братьями" украинских Вооруженных сил.

Об этом волонтер из Днепра Юрий Мысягин сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, абсолютно все украинские подразделения, находящиеся в том районе зоны АТО, соблюдают "школьное перемирие": "старшие братья" из пехоты ВСУ, "младшие братья" из пехоты Нацгвардии, минометчики, артиллерия и даже "третья сила".

"Но, так как провокации со стороны противника идут каждый день, то наши военные не терпят такого отношения. Все на боевых местах и все работают. Все при деле", — рассказал волонтер.

"И самое главное. Подойдите сейчас к своему окну и посмотрите погоду сейчас на улице, — предложил Юрий. — Например, в Днепре у нас дождь шел всю ночь и сейчас идёт весь день. А в это время наша пехота на Светлодарской дуге взяла в руки лопаты и кирки, и копает".

"А если пехота копает, значит, наша армия не стоит не месте", — подытожил Мысягин.

Напомним, двумя неделями ранее волонтер сообщал, что на Светлодаркой дуге у сил АТО очень серьёзная сила, только ждёт приказа.