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Вымогательство в ДНР. Боевиков обложили поборами на пьянку — разведка

Сегодня, 13:16

Командование использует склонность боевиков к злоупотреблению алкоголем для собственного обогащения.

ЛНР, боевики, алкоголь
Боевик на Донбассе
На оккупированном Донбассе командиры за деньги продают боевикам "разрешения" на пьянство.

Об этом говорится на странице Главного управления разведки (ГУР) Минобороны в Facebook.

Сообщается, что командование "9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты" (Новоазовск) "1-го армейского корпуса" Вооруженных сил РФ использует склонность личного состава к злоупотреблению алкоголем для собственного обогащения. В частности, "разрешение на пьянство" стоит 3000 российских рублей.

Напомним, ранее сообщалось,ч то вражеский минометный расчет на Донбассе уничтожил 10 оккупантов.

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ГУР, разведка, АТО, Донбасс, боевики
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