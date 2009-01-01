Командование использует склонность боевиков к злоупотреблению алкоголем для собственного обогащения.

Боевик на Донбассе

На оккупированном Донбассе командиры за деньги продают боевикам "разрешения" на пьянство.

Об этом говорится на странице Главного управления разведки (ГУР) Минобороны в Facebook.

Сообщается, что командование "9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты" (Новоазовск) "1-го армейского корпуса" Вооруженных сил РФ использует склонность личного состава к злоупотреблению алкоголем для собственного обогащения. В частности, "разрешение на пьянство" стоит 3000 российских рублей.

Напомним, ранее сообщалось,ч то вражеский минометный расчет на Донбассе уничтожил 10 оккупантов.