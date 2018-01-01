"Взлеты и падения рептилии". На Одесчине с пятиэтажки на землю рухнул крокодил

Жителям Белгород-Днестровского впору на свой лад переделывать старую песенку и исполнять: "По улица летала большая крокодила."

Пресловутый крокодил 04849.com.ua

В городе Белгород-Днестровский, что на Одесчине, с балкона пятого этажа многоквартирного дома рухнул крокодил.

Такое сообщение в пятницу, 4 мая, опубликовала пресс-служба городской полиции. По словам правоохранителей, пресмыкающееся длиной около полутора метров выжило после падения, но находилось в шоке и неподвижно лежало на асфальте.

Полицию вызвал непосредственно владелец крокодила. После приезда патруля копов выяснилось, что мужчина, держал пресмыкающееся в квартире, но неосторожно выпустил на балкон "подышать воздухом". После этого крокодил непонятным образом и выбрался через раскрытое окно.

"Никогда еще нашим сотрудникам не приходилось иметь дело с такими животными. Но оперативники смогли поймать его, связать и вернуть владельцу живым и здоровым", − рассказали в полиции.

Теперь правоохранители займутся выяснением вопроса – для чего мужчина завел крокодила в квартире. Соседи его утверждают, что для заработка. Летом мужчина вывозит своего питомца к морю и берет деньги за фотографии с ним.

Напомним, ранее сообщал о том, что крокодил украл у работников зоопарка газокосилку.

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