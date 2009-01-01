Жесткая ответка морпехов у Широкино. У боевиков потери — более 10 убитых и раненых

Комбриг дал добро на применение установки ЗУ-23-2.

Установка ЗУ-23-2 украинских военных фото: YouTube

под Мариуполем продолжает находиться под огнем противника. В течение нескольких последних дней враг ведет огонь из ствольной артиллерии, танков, минометов, гранатометов и стрелкового вооружения. В населенном пункте ежедневно растет количество окончательно разрушенных зданий.

Об это штаб спецоперации сообщает на своей странице в Facebook.

"Противник ведет себя нагло. Продолжает провокационные обстрелы наших позиций, используя весь спектр стрелкового оружия и артиллерии, а также танки и БМП. Не снижают активности снайперские группы, — говорит комбат морпехов Виктор Сикоза. — Похоже, противник не знает, как нам противостоять, поэтому ежедневно тратит боекомплект в надежде достичь любого результата. Обстрелы преимущественно ведутся из временно оккупированных Саханки, Дзержинского, Ленинского и Сергеевки".

Во время пребывания журналистов пресс-группы ОТУ "Мариуполь" позиции украинских военных снова подверглись обстрелу.

"С разрешения командира бригады мы дали ответ с применением ЗУ-23-2, установленной на автомобиле, после пяти минут работы установки противник прекратил обстрел", — констатировал Виктор Сикоза.

Комбат рассказал, что боевики несут ощутимые потери — более десяти террористов надолго выбыли из строя. "А некоторые и навсегда", — шутит Сикоза.

"Мало силенок у них, они столкнулись с морской пехотой. Выбора у них нет, чтобы зайти в село, отбить его назад. А ми только готовы — потихонечку, потихонечку освобождать свою родную землю", — рассказал комбат.

Напомним, несколькими днями ранее боевики пытались уничтожить опорник ВСУ, провели массированую атаку у села Пикузы под Широкино.