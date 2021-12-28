Цены на газ и отопление для населения: повышение уже неизбежно

Мировые цены на газ ударят по карманам украинцев / brecorder.com, debaty.sumy.ua

Стремительное подорожание газа в мире и обязательства нашей страны перед МВФ по установлению рыночных цен на "голубое" топливо для всех делают практически невозможным дальнейшее "замораживание" тарифов на газ, отопление и горячую воду для рядовых граждан.

Какими они могут быть в 2022 году, и вообще какие цифры мы увидим в платежках в будущем году? Более того - хватит ли "голубого" топлива в Украине для отопления наших домов, на подогрев горячей воды и приготовления пищи? Главред выяснял.

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Достаточен ли газовый ресурс на зиму?

Как отмечает Главреду соучредитель Института энергетических стратегий, энергетический эксперт Юрий Корольчук, в нашей стране почти все теплокоммунэнерго работают именно на газу.

"Есть небольшой процент тех, кто в свое время перешел на альтернативные виды отопления. К примеру, те же самые пелетты или дрова, но, как показала практика, этого сырья оказалось недостаточно для выработки тепла, и эти котельные снова, особенно во время больших морозов, возвращаются к газу. На газу также работают и автономные котельные (или, как их называют крышные), которые отапливают наши дома не централизованно, а локально. Таким образом, Украина почти полностью отапливается газом, как это ни прискорбно может звучать", - добавляет он.

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В Украине может возникнуть дефицит газа / Reuters

Недавно председатель правления НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко сообщил, что наша страна имеет достаточный ресурс газа для бесперебойного снабжения частным потребителям в текущем отопительном сезоне. По его словам, в подземных хранилищах 14,5 млрд кубометров газа, что на 5% больше, чем на конец декабря в 2014-18 годах.

Однако Юрий Корольчук считает, что на самом деле было закачано в хранилища гораздо меньше, и в Украине в 2022 году будет определенный дефицит газа, который непосредственно должен направляться на потребление или в качестве сырья для выработки тепла для обычных потребителей.

Мораторий и резкое увеличение цен для тех, кто выбрал лимиты

Относительно цен на газ для физических лиц, то есть для рядовых украинцев, напомним, что цена пока не зафиксирована - с 1 мая 2021 года по 30 апреля 2022 года. Так, до 1 мая 2022 года за кубометр украинские газовые компании просят от 7,99 до 13,5 гривен. Большинство потребителей перешло на оформление договоров на поставку в НАК "Нафтогаз Украины", который по сравнению с другими тремя частными компаниями продает газ для населения по самой низкой цене – 7,99 гривен за кубометр.

То есть до этой даты правительство Украины фактически заморозило цены на газ для приготовления пищи, отопления домов и подогрева воды. И именно с 1 мая должно быть принято решение о повышении тарифов на газ для рядовых украинцев.

Однако, как стало известно Главреду, несмотря на фактический мораторий на повышение цен на газ для населения, уже в декабре 2021 года, когда начались трескучие морозы, и некоторые потребители начали выбирать лимиты, НАК "Нафтогаз Украины" начал предлагать им закупать необходимые объемы на бирже, где цены на него скакнули до 30 гривен за кубометр.

Об этом Главреду сообщил глава Ассоциации управления жильем Василий Лиман.

"Это касается нас, не совсем обычных потребителей – собственников жилья в объединениях совладельцев многоквартирных домов (ОСМД). Мы имеем немало крышных котельных, которые работают на газе. Такие цены просто слишком высоки, и это просто беспредел, ведь мы не выбрали лимиты за предыдущие годы, когда были теплые зимы. А сейчас нас загнали в тупик в декабре 2021 года", - жалуется он.

Правда, глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко успокаивает: что на днях Верховная Рада Украины приняла соответствующий закон, которым запрещается это делать.

"Он, правда, еще не подписан президентом Украины. Однако можно успокоить не только ОСМД, но и обычные формы управления жильем – законом установлено, что все то, что было выбрано сверх лимитов, также оплачивается по обычному тарифу. Однако, конечно, таким можно наслаждаться только до мая 2022 года", - отмечает он Главреду.

Различные оценки роста

Какими же будут цены на газ для приготовления пищи и какими станут тарифы на отопление и горячую воду для населения после 1 мая 2022 года?

По подсчетам Министерства экономики Украины (с которым, кстати, не согласна подавляющее большинство экспертов), ожидается рост цен на отопление на уровне 6%, а на газ – на 13%. Правда, там отмечают, что надо учитывать и допустимый коридор таких цен – "плюс-минус 3%".

Александр Скубченко считает, что это очень оптимистичный прогноз.

"Тарифы на отопление в 2022 году вырастут не менее, чем на 30%. О таких показателях говорили все еще до осени 2021 года. Газ, по моему мнению, станет дороже на 10-20%. Возрастет и абонентская плата. Это также надо учитывать", - добавляет он.

Эксперт Международного центра перспективных исследований Егор Киян согласен со своим коллегой относительно повышения цен на газ именно на такие цифры, однако добавляет, что сейчас у нас формируются спекулятивные цены на "голубое" топливо: "Это вопрос усложняется значимым сокращением поставок в Европу и похолоданием. Однако весной все эти спекулятивные факторы нивелируются, спрос на газ может упасть и цены стабилизируются".

Относительно роста цен на отопление и горячую воду, то Егор Киян уверен, что они увеличатся до 10-15%. То есть, как мы видим, оценки двух экспертов по этому поводу отличаются между собой вдвое.

Цены для типичной квартиры площадью 50 квадратных метров

Главред подсчитал, сколько могут стоить услуги по отоплению, подаче горячей воды и газа для приготовления пищи в квартиру площадью 50 квадратных метров в пригородной зоне Киева (где зарегистрировано два человека).

Так что если сейчас жители такого дома платят за газ для приготовления пищи до 140 гривен и плату за распределение газа сетью 20 гривен, то после 1 мая 2022 года – соответственно 160-170 и 30-35 гривен в месяц. Сегодня за отопление такого помещения в не очень холодный период его владельцы платят 1700 гривен. После 1 мая (с началом нового отопительного сезона) такие цифры могут приблизиться к 2200-2300 гривен в месяц. Сейчас за подогрев воды жители платят до 400 гривен, после 1 мая 2022 года – 460-480 гривен.

Читайте такжеУкраине грозят проблемы с отоплением, если в феврале на две недели ударят морозы - ВитренкоОднако Юрий Корольчук уверен в том, что рычаги влияния на формирование нормальных цен на газ и отопление в Украине есть.

"Ведь мы добываем 20-21 миллиард кубометров "голубого" топлива в год. Его вполне хватает для нужд населения. Этот газ также должен "говорить" свое слово при формировании рыночной цены, которая должна снижаться, а не повышаться", - говорит он.

Впрочем для этого нужна политическая воля высшего руководства страны. И об этом говорится уже много лет. Ведь снизить тарифы на газ, отопление, горячую воду для населения можно – просто надо учитывать наш добытый в Украине дешевый газ, "вбрасывая" его в общую рыночную "корзину".