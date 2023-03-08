Грузия не хочет быть Россией: Гела Васадзе - о реальных причинах протестов в Тбилиси

Принятие закона об "иноагентах" могло быть определенной реакцией на санкции Запада в отношении "хозяина Грузии" Бидзино Иванишвили.

Власти Грузии оказались не готовы к протестам, подавлять их будет сложно - Гела Васадзе / Главред

Во вторник, 7 марта, в Грузии вспыхнули массовые протесты на фоне поддержки парламентом в первом чтении скандального законопроекта об "иноагентах". Этот закон, по аналогии с российским, объявляет неправительственные организации и часть СМИ в Грузии "агентами иностранного влияния". Правящая партия "Грузинская мечта", которая продвигает этот закон, требует от любых организаций, получающих более 20% финансирования из-за рубежа, зарегистрироваться в качестве иностранных агентов во избежание штрафов.

В знак протеста, тысячи жителей Тбилиси вышли на масштабную акцию протеста у здания парламента. Митингующие перекрыли центральный проспект и выступали против принятия нового закона. В ходе акции протеста между митингующими и полицией произошли столкновения. Силовики начали применять слезоточивый газ, водометы и резиновые пули, чтобы разогнать протестующих. После этого в полицейских полетели "коктейли Молотова".

Несмотря на то, что первый протест все же был разогнан, оппозиция Грузии призывает людей выходить на протесты "каждый день, пока весь проспект Руставели не станет грузинским, а не российским".

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В интервью Главреду эксперт Georgian Strategic Analysis Center Гела Васадзе рассказал, почему протесты в Грузии властям будет сложно подавить, какова реальная причина принятия закона об "иноагентах", возможны ли кадровые перестановки в грузинской власти и почему Грузия не сможет изменить позицию по Украине.

Официальная причина протестов в принятии грузинским парламентом в первом чтении закона об "иноагентах". А в чем реальная причина? Как я понимаю, принятие закона - лишь вершина айсберга…

Во-первых, этот закон вегетарианский. Во-вторых, в нем не было никакой необходимости, потому что у нас в принципе абсолютно прозрачная система неправительственных организаций, их финансирования и так далее.

Но начнем с того, зачем "Грузинская мечта" (правящая партия в Грузии. – Главред) вообще принимала этот закон. Это было сделано для того, чтобы показать обществу, неправительственным организациям, оппозиции и международным партнерам (что важно), что "мы вот так можем, и вы ничего нам не сделаете". По сути, правительство Грузии давно ведет торг с международными партнерами, с политическими силами внутри Грузии и неправительственными организациями насчет того, что они имеют право быть в Рамштайне, быть на пути к евро- и евроатлантической интеграции и в то же время находиться в "серой зоне" и делать деньги на России.

Им объясняли, прежде всего США и ЕС, что так делать нельзя. Мол, ребята, или крестик снимите, или трусы наденьте, по-другому не получится. Они этого не поняли и решили показать, мол, ах так, мы можем принять закон об "иноагентах". И были абсолютно уверены в том, что 15 неправительственных организаций, которых это касается, им ничего не сделают. Ну оппозиция и оппозиционные СМИ будут что-то говорить, на этом все. Но оказалось, что нет, и в протесты включилась молодежь, что мы вчера увидели, и молодежь вообще не протестовала против закона. Там главный месседж: "Мы не хотим быть Россией, мы не Россия, и у вас это здесь не пройдет". Вот главный месседж, с которым грузинское общество пытается достучаться до власти.

Вчера они [митингующие] попытались сделать некое подобие "ночи Гаврилова" (массовые антироссийские протесты в ряде городов Грузии в 2019 году, причиной которых стало выступление депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова на заседании Межпарламентской ассамблеи православия, который решил вести заседание с кресла спикера грузинского парламента. - Главред). То есть когда сначала устроили провокацию, штурмуя здание, а потом устроили "кровавую баню". Убитых, слава Богу, не было, но были раненые. Тогда не получилось, потому что власти не ждали такого протеста. Сегодня мы увидим, сколько народу будет на проспекте Руставели (центральный проспект Тбилиси. - Главред). А я знаю, что народу будет много.

Вы на своей странице написали, что в Тбилиси состоялся молодежный протест и что именно такие протесты неприятны для властей. Чем именно они опасны и удастся ли властям их подавлять?

Подавлять протесты властям будет сложно, хотя, как говорится, если бог решает наказать человека, он лишает его разума. Место сакральное, там уже много раз все подавлялось. Но нужно хорошо понимать, что грузинское отношение к детям особенное. Я даже писал, что "на груди ребенок лет 30", то есть те, у кого есть родители, те все еще дети. Соответственно, общество в этом случае особенно сенситивно.

Грузинские оппозиционные силы заявили о продолжении протестов после разгона митингующих полицией. Как долго могут продолжаться такие протесты и могут ли они перерасти в полноценную революцию, как 20 лет назад?

Нынешняя ситуация может все. Сейчас строить прогнозы и говорить о том, что будет с моей стороны было бы непрофессионально. Единственное, что скажу – в отличие от "ночи Гаврилова" и многих протестов ситуация в мире кардинально изменилась. Изменилось отношение наших международных партнеров к правительству Грузии. Потому возможно все, что угодно. Посмотрим, что будет – власти думали, что оппозиция слабая, неправительственные организации не смогут ничего сделать, народ спит и все хорошо. Русские релоканты навезли кучу "бабла", правда, доллар падает, а цены повышаются. Но у власти есть хорошее объяснение – цены растут во всем мире. Поэтому они чувствовали себя весьма уверенно и захотели продемонстрировать, что могут все. Но не могут.

То есть протестный потенциал в Грузии сейчас есть?

В Грузии всегда есть протестный потенциал. С ноября 1988 года, как вышли на Руставели. Помню, одна моя хорошая знакомая как-то встретив меня там, грустно на меня посмотрела и сказала: "Ну что, Гела, вся жизнь прошла на проспекте Руставели?".

Если говорить о грузинских властях, то в чем, по-вашему, причина того, что в Грузии фактически повторяются события 20-летней давности? Почему власти Грузии не сделали выводов из предыдущих революций и привели к тому, с чего начали?

Потому что им сейчас важнее заработать денег, для них это первая задача. Тем более, такое счастье само идет к ним в руки. Соответственно, ухватить то, что удастся, и, возможно, удастся отскочить. На самом деле, никто не знает, что будет. Они верят в лучшее, но и мы тоже.

В США сразу после начала протестов в Грузии делали заявление о том, что за любой их разгон этих протестов могут последовать санкции. Вы сказали, что изменились отношения с западными партнерами. Как в дальнейшем это может отразиться на позициях Грузии по евроинтеграции, если протесты и дальше будут разгонять силой?

Это, прежде всего, отразится не на позициях Грузии, а грузинской власти, поскольку у нас все решает один человек (ведь у нас олиграхическая автократия), Бидзино Иванишвили. Есть мнение, достаточно обоснованное, что санкции против него уже тихо вводятся. И принятие закона об "иноагентах" тоже могло быть определенной реакцией на эти санкции. Теперь эти санкции начнут вводить публично. Но это будут персональные санкции, а не санкции против страны. Что гораздо страшнее для них.

А почему? Разъясните, пожалуйста.

За санкции против страны платит народ, а за персональные санкции против хозяина Грузии и его приближенных будут платить лично они.

Может ли на фоне протестов измениться позиция руководства Грузии по Украине?

Я не думаю, потому что если они дадут задний ход, фактически это обвалит конструкцию их пропаганды. А она состоит в том, что "мы сочувствуем Украине и любим украинский народ, но мы против войны, а нас хотят в нее втянуть". Сначала это якобы хотела сделать оппозиция, потом Украина вместе с оппозицией, а сейчас США и весь коллективный Запад, чтобы Батуми превратился в Мариуполь. Конечно, это бред, но это работает на обывателях. Ведь посттравматический синдром после 2008 года все еще остался. Уровень поддержки Украины в обществе Грузии сравним разве что с уровнем в Литве и Польше (а может и больше). Но при этом никто не хочет, чтобы война пришла к ним домой. Это вполне объяснимое человеческое желание.

И на этом играют власти. Поэтому если они начнут что-то менять, это фактически развалит контур, который они выстроили в своей идеологии.

Возможен ли такой вариант, что на фоне протестов произойдут перестановки в руководстве Грузии?

Это – излюбленный метод Бидзино Иванишвили, когда он заменяет одного премьера другим. Кстати говоря, еще в 2021 году Гарибашвили хотели заменить, даже называлась кандидатура тогдашнего спикера парламента. Но сейчас это будет сделать достаточно сложно, потому что сейчас любая отставка премьера будет воспринята как слабость власти. Это – последний ход Иванишвили перед тем, как сдаться вообще. Но он вполне может это сделать.