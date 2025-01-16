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Начало переговоров в 2025 году: когда могут закончиться бои на фронте в Украине

Юлия Закрепа
16 января 2025, 14:49
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Скоро ситуация может измениться коренным образом и для России, и для Украины.
Начало переговоров в 2025 году: когда могут закончиться бои на фронте в Украине
Как Трамп начнет переговоры / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, Facebook, ОПУ

Ключевые тезисы Яременко:

  • Переговоры с россиянами происходят все время
  • Почему Россия ведет себя как страна, которая выиграла
  • Как Трамп может повлиять на переговоры

Народный депутат Украины, дипломат, основатель Фонда Майдан иностранных дел Богдан Яременко в интервью Главреду рассказал, является ли начало переговоров между Киевом и Москвой уже в 2025 году неизбежной перспективой.

"Определенные консультации могут быть. У нас же были определенные переговоры в марте 2022 года. И нынешние консультации могут закончиться так же, то есть даже после нескольких интенсивных раундов ничего не произойдет. Поэтому исключать возможность проведения каких-то переговоров каких-то делегаций по какой-то повестке дня нельзя", - добавил Яременко.

Он также напомнил, что переговоры с россиянами происходят все время, например, об обмене пленными. Это консультации, возможно, не на политическом, но на достаточно высоком уровне, есть уполномоченные. То есть определенные контакты сохранены.

"Могут быть и политические контакты. Не думаю, что на уровне президентов, очень сомневаюсь, что это возможно, а с точки зрения Украины, и с точки зрения России. Но на каком-то другом уровне переговоры могут происходить. Тем более, если администрация США приложит максимум усилий, чтобы переговоры начались, они начнутся. Потому что средства давления для этого у Штатов есть", - отметил Яременко.

Эксперт считает, что трудно спрогнозировать то, что будет происходить дальше - это значительно более сложный вопрос. Украина не чувствует себя как страна, которая проиграла, а Россия ведет себя как страна, которая выиграла. И пока никто не согласен идти на уступки. И ситуация может измениться коренным образом и для России, и для Украины.

"Что-либо прогнозировать сейчас очень трудно, но я бы призвал не бояться того, что могут произойти какие-то приговоры. Мы имеем очень четкие обязательства президента Зеленского и украинской дипломатии относительно наших подходов. Там нет никакой готовности обсуждать территориальные уступки и другие уступки. На этих принципах можно вести переговоры", - добавил Яременко.

Трамп инфографика
Что известно о Трампе / Инфографика: Главред

"Трудно спрогнозировать, могут ли они быть успешными, с точки зрения завершения боевых действий, поскольку у нас таки тоже достаточно категоричная позиция. Но провести какие-то раунды переговоров, хотя бы для того, чтобы снять давление со стороны США и гарантировать себе дальше международную поддержку, можно - я трагедии в этом не вижу. Хотелось бы, конечно, содержательных переговоров, которые бы привели к окончанию войны, но пока поведение России не дает никаких оснований говорить о том, что такие переговоры в течение как минимум 6 месяцев возможны", - пояснил Яременко.

Смотрите видео разговора с Богданом Яременко, в котором он рассказал, чего ждать Украине от Трампа после инаугурации:

Мирные переговоры с РФ - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что дипломат Богдан Яременко заявил, что Трамп может вести переговоры с Путиным за спиной Украины. Трамп никогда не говорил и не скажет фразы "ничего об Украине без Украины", ведь это не его подход. Он больше склонен к односторонним действиям.

Владимир Зеленский резко ответил Фицо относительно переговоров с Путиным и напомнил о покушении. Президент Украины заявил о недопустимости дискуссии о нормализации отношений с РФ. Также у него был разговор на эту тему с Фицо и он привел ему покушение на него.

Также Владимир Зеленский ответил, начались ли переговоры с Россией. Он подтвердил, что Украина не ведет за кулисами никаких разговоров со страной-агрессором Россией о введении режима прекращения огня, или любых мирных соглашений.

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