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Налоги для беженцев: почему придется заплатить и в Европе, и дома

Олег Громов

журналист

23 сентября 2022, 09:00

Если беженцы находятся в любой стране, то после 183 дней пребывания становятся резидентами этого государства и на них распространяется практика уплаты налогов.

Налоги для беженцев
Налоги для беженцев: почему придется заплатить и в Европе, и дома / коллаж УНИАН

У укранских беженцев могут появиться дополнительные траты. Речь идет о том, что они при условии прибытия на родину должны до 1 мая 2023 года подать соответствующие декларации в налоговые органы до 1 августа 2023 года уплатить налог на доходы физических лиц (18%) и военный сбор (1,5%).

Беженцы, которые еще остаются в разных европейских странах и на других материках планеты, однозначно восприняли это известие как довольно негативное. Это понятно, ведь многим из них и так на чужбине живется не так уж сладко: многие из них уже начали сами снимать себе жилье, питаться за свои кровные и тому подобное. А размеры помощи в разных странах мира практически символичны. К тому же, немало беженцев уже начали платить налоги в казну тех стран, где они находятся. Однако с прибытием в Украину они тоже могут столкнуться с тем, что попадут под так называемое двойное налогообложение: должны будут уплатить деньги и родной стране.

Главред решил разобраться в этом вопросе и дать ответы нашим беженцам, как оно должно быть и каким образом надо платить налоги.

Загвоздки по двойному налогообложению

Как считает заместитель председателя правления Ассоциации представителей малого и среднего бизнеса города Киева Виктория Тютюнникова, наше национальное налоговое законодательство действительно на сегодня является довольно проблематичным: "На момент составления отдельных норм Налогового кодекса Украины (НКУ) его авторы и понятия не имели, что когда-то вообще появятся такие граждане, которые станут беженцами, тем более в других странах и будут получать там социальную помощь. Поэтому НКУ ничего такого в этом понимании и не прописывает".

А как рекомендует Иван Маринюк, юрист ЮФ "Ильяшев и партнеры", при решении вопроса возникновения налоговой обязанности у украинских беженцев за 2022 год в первую очередь надо определить их налоговую резидентность.

Для этого необходимо обратиться к правилам налоговой резидентности страны пребывания, а в случае существования между Украиной и страной пребывания Конвенции об избежании двойного налогообложения -- к положениям последней.

Помочь также могут официальные разъяснения местных налоговых органов. Вместе с этим, необходимо учитывать наличие жилья для проживания в Украине и за рубежом, местонахождение семьи и работы, а также других социально-экономических связей лица.

"После решения этого вопроса надо разобраться, какие доходы и какой их размер подлежат налогообложению в той или иной стране. По общему правилу, помощь в виде средств от иностранных правительств по законодательству Украины может считаться иностранным доходом. В случае наличия налоговой резидентности Украины, лицо должно задекларировать такой доход и уплатить соответствующие налоги на родине. В то же время для уменьшения "напряжения" по этому вопросу и проставления точки в этой истории, целесообразно на законодательном уровне определить механизм освобождения такого рода помощи от налогообложения в Украине. Это будет позитивным сигналом государства, которое заинтересовано в возвращении своих граждан", -- отмечает он.

Чтобы избежать суеты дома, будут платить по "второму кругу"

Сперва отметим важную деталь: если официальные беженцы находятся в любой стране, которая их любезно приняла у себя, то они после 183 дней пребывания, становятся автоматически резидентами этого государства и на них распространяется и практика уплаты налогов также.

Руководящий партнер адвокатской фирмы "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец отмечает, что проблем вроде бы не должно быть: ведь, по его словам, практически все страны Европы подписали между ними и Украиной Конвенцию об избежании двойного налогообложения и следовательно, если беженцы уплатят налоги в этих государствах, то при условии возвращения на родину, такого они однозначно не должны делать - платить снова - и все будет законно.

Но другие юристы и специалисты считают, что все не так просто.

Вячеслав Черкашин, старший аналитик по налоговым вопросам Института социально-экономической трансформации считает, что европейские страны должны этот процесс четко определить, кто является беженцами, кто становится резидентами и какие будут платить они налоги: "Эти все документы должны ратифицироваться парламентами соответствующих стран и тогда вопрос будет решен. Но вы же сами понимаете, что процесс такой не короткий. Возможно ЕС примет какую-то общую директиву, тогда вопрос также может быть решен в ближней перспективе. А принять могут все: или платить налоги в Европе, или уже в Украине".

Однако аналитик уверен в том, что и в этом случае будет немало проблем, ведь если, к примеру, человек уплатил все налоги в Европе, он должен привезти в Украину с собой справки, потом легализовать эти документы дома (перевести их на украинский язык и заверить правильность), затем подавать декларацию. Как видим, этот процесс является очень долгим во времени и потребует немало нервов: поэтому Вячеслав Черкашин уверен в том, что во избежание всей этой суеты, многие просто будут отказываться от этого и второй раз платить налоги и в Украине.

Налоговики имеют мало информации и инструментов

Как отмечают некоторые эксперты, украинские налоговики не имеют инструментов, с помощью которых они могли бы узнать о получении беженцами средств за рубежом. Уже не говоря о том, что в ряде стран такие выплаты осуществляются либо наличными, либо чеками на покупку тех или иных товаров. Автоматический обмен налоговой информацией с Европой заработает не раньше 2024 года, то есть в лучшем случае налоговики смогут получить данные за 2023 год.

Как могут получить информацию о помощи беженцам за рубежом налоговики?

Информацию о полученной денежной помощи действительно очень сложно получить, поскольку у нас отсутствует единая система с другими странами, которая бы позволила беспрепятственно и быстро получать указанную информацию.

"Однако, Государственная налоговая служба Украины присоединилась к Многостороннему соглашению компетентных органов об автоматическом обмене информацией о финансовых счетах или к так называемому Многостороннему соглашению CRS. С целью имплементации этого соглашения, Министерство финансов недавно презентовало проект изменений в НКУ относительно введения норм CRS и в соответствии с ним первый обмен информацией за 2023 год планируется осуществить в 2024 году. Однако, даже при условии осуществления этого обмена информации в будущем, неизвестно, каким образом налоговая сможет отслеживать наличные выплаты, которые получили украинцы", -- отмечает Виктория Тютюнникова.

Однако, учитывая то, что система заработает только с 2024 года, пока информацию о финансовых поступлениях украинских беженцев от правительств иностранных государств, налоговая служба сможет получить только двумя способами:

1. Из декларации, которую украинцы должны подать до 1 мая 2023 года в отношении доходов, полученных в 2022 году, где украинцы могут самостоятельно указать сумму помощи, полученной от иностранных государств.

2. Путем направления официальных запросов в другие страны по выплате финансовой помощи отдельным лицам. При этом, учитывая количество украинцев, которые получили помощь и соответственно количество запросов, которые придется сдавать, этот способ получения информации выглядит чрезвычайно сложным. Кроме того, вряд ли за его использование удастся охватить и проверить всех лиц, которые хоть раз получили финансовую помощь от другого государства.

Как видим, сейчас пока что очень сложно сказать о том, каким образом эти вопросы будут решены в Европе и в Украине и не будут дважды уплачивать налоги украинцы по приезду домой.

Надо понимать и украинскую власть, ведь ей, как и всем нам, очень выгодно, чтобы налоги беженцы платили не в Европе, а дома – деньги пойдут на развитие украинской обороны и экономики. А они немалые: по подсчетам специалистов, лишь с одного налога на доходы физических лиц с иностранной помощи Украина, при условии возвращения обратно беженцев, может получить в казну до 9,5 миллиарда гривен. Но, чтобы не было двойного налогообложения и других проблем, Виктория Тютюнникова однозначно уверена, что украинское законодательство надо менять.

"Как по мне, надо внести изменения в НКУ, которые позволят считать финансовую помощь от иностранных правительств доходами, которые не включаются в расчет общего месячного (годового) налогооблагаемого дохода и, соответственно, освободить беженцев, получивших эту помощь, от налогообложения налогом на доходы физических лиц и военным сбором в Украине", -- отмечает она.

А, как уверен Иван Маринюк, даже, с фискальной точки зрения, возврат граждан в Украину может сгенерировать больше налогов для бюджета, чем разовая перспектива обложения налогами незначительной суммы пособия, полученной переселенцами.

переселенцы беженцы налоги
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