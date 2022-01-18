С самолета в суд: в чем обвиняется Порошенко, и почему его шоу-приезд не сулит ничего хорошего Украине

Утром 17 января в киевский аэропорт имени Сикорского приземлился регулярный рейс лоукостера Wizz Air W6 1567 из Варшавы. К его появлению в Киеве около аэропорта была организована шумная демонстрация сторонников "Европейской солидарности".

И дата, и выбор аэропорта – удачный коммуникационный и PR-"ход". Во-первых, после сонного январского празднования граждане уже ждали каких-то ярких политических событий, и приезд Порошенко был преподнесен авторами именно как такое событие.

Во-вторых, качественно продуманы детали.

Регулярный рейс вместо традиционного чартера, равно как и обычный автомобиль Renault вместо традиционного автомобиля Петра Порошенко Mercedes S-Class, - очень удачный сценарий появления лидера оппозиции к нынешнему Президенту и его Офису.

Эксперты уже отметили, что видео- и фоторяд, подготовленный в связи с приездом Порошенко в Киев, - это целая подборка важных деталей, которые должны внушить рядовому обывателю, что перед ним – не обладавший пять лет почти безграничной властью человек и к тому же долларовый миллиардер, а возможная "жертва" действующей власти.

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Для необходимого "Европейской солидарности" создания образа близкого к народу оппозиционного лидера-жертвы подобрана и одежда. Эксперты обращают внимание на очень блеклые цвета нарядов экс-президента, а также его супруги Марины Порошенко, известной любительницы моды и стиля, что сошла с трапа самолета в скромной серой курточке, напоминающей одежду обычного пассажира киевского метро.

Ключевой в появлении Порошенко в Украине является и дата.

17 января 2021 года в Москву прилетел и был задержан главный оппозиционер РФ Алексей Навальный. Так что, по мнению экспертов, дата также должна натолкнуть на проведение параллелей.

"Судя по всему, неспроста было выбрано 17-е число, мы можем предположить, что в его штабе (штабе Порошенко, - ред.) хотели этих параллелей, тем более эти параллели выгодны не столько в украинском сегменте медиапространства, сколько на Западе, сколько среди международных медиа, где их так или иначе будут проводить. Даже по форме у Порошенко пытались где-то создать зацепочки, которые создадут подспорье и аргументы для того, чтобы эти параллели проводить", - комментирует СМИ политолог Олег Саакян .

По его мнению, такие параллели в исполнении Порошенко "шиты белыми нитками".

"Навальный не президент, Навальный был действительно отравлен, Навальный – борец за либеральное будущее России и против авторитарного Путина. В украинских же реалиях это вообще иначе выглядит, плюс мы даже видим по мерам безопасности, по действиям власти, которые предпринимаются, это, конечно же, две несопоставимые ситуации. Все-таки в Украине абсолютно другой контекст и абсолютно другие правила игры", - отметил Саакян.

Читайте также"Угольное дело": обнародована схема с участием ПорошенкоЭксперты, впрочем, скептически оценивают все творческие усилия Порошенко и его окружения. "Петра Алексеевича надёжно консервируют в его электоральной банке свои же технологи и штабисты. Они это ещё в 2018-2019 успешно провернули, а сейчас совсем тоска", - пишет в ФБ журналист , эксперт Сергей Щербина.

Чиновник - при любой власти

Петр Порошенко – политик с огромным опытом, что позволяет ему блестяще воплощать различные сценарии, целью которых является одна главная задача – возвращение во власть и взятие на себя функции принятия ключевых решений.

Напомним, Порошенко удавалось в разные годы проявлять свои менеджерские качества на различных постах при самых разных лицах "у руля". В 2005-2006 годах при Викторе Ющенко он возглавлял СНБО, а позже в 2007-2009 годах был главой совета НБУ. После чего стал министром иностранных дел, где работал до марта 2010 года.

При президентстве Виктора Януковича Порошенко недолго пребывал без солидной должности, ведь 23 марта 2012 года его назначили министром экономического развития и торговли. Тогда в момент своего прихода в министерство он говорил, что среди приоритетов - "прозрачная, упрощенная и понятная система государственных закупок", открытая публикация статистических показателей экономического развития.

По его мнению, министерство экономического развития должно давать оценку действий исполнительных органов относительно влияния на ВВП, проводить экспертизу финансовых планов государственных компаний и предприятий, защищать бизнес от силового давления, ликвидировать попытки безосновательного вмешательства правоохранительных органов в хозяйственную деятельность.

Правда, ничего из озвученного Порошенко тогда реализовать не удалось – в системе госзакупок продолжалась дремучая коррупция, а силовики "кошмарили" бизнес с предлогами и без них, и никакой помощи здесь от Порошенко бизнес так и не получил.

В декабре 2012 года Порошенко покинул министерство (видимо, убедившись, что глобально нахождение на посту не поможет ему нарастить свой и без того уже крупный капитал), и политик зашел в Верховную Раду депутатом (самовыдвиженцем) в том же декабре 2012 года. Дальнейшие усилия Порошенко были заточены на будущие президентские выборы, что состоялись даже ранее его ожиданий, - ведь после побега Виктора Януковича и признание его нелегитмным были объявлены внеочередные выборы, в результате которых Порошенко получил булаву и стал пятым президентом Украины.

Годы скандалов и смуты

Получив булаву в 2014 году, Петр Порошенко стал известным реформатором, который продвигал идеи построения в стране аналогичных европейским государственных систем. Борьба с коррупцией была одним из лозунгов, но, как отмечают эксперты, одновременно с этим тезисом президент сам попал в ловушку.

Если в первые годы его президентства активная фаза войны на востоке Украины позволяла новостями с фронта сглаживать самые разные факапы власти, то позже, под конец каденции, журналистские расследования вплотную подобрались к схематозу, который развивался в администрации Порошенко.

Читайте такжеТайный отдых на Мальдивах: ГБР добралось до паспортов ПорошенкоВ начале января 2018 года стало известно, что президент провел прекрасный отпуск на Мальдивах с прайсом 500 тысяч долларов, однако администрация президента всеми силами пыталась скрыть, что президент летал на отдых на далекие экзотические острова.

И лишь после публикации программы "Схемы" о заокеанском релаксе пятого президента администрация таки подтвердила "Интерфаксу", что на Мальдивах Порошенко был, но умолчали об этом "з питань безпеки".

Громким скандалом стало и дело близкого соратника и партнера по бизнесу Петра Порошенко – депутата Игоря Кононенко. Напомним, тогда в начале 2019 года в программе "Схеми: корупція в деталях" всплыл телефонный разговор с участием Кононенко , где обсуждались вопросы незаконного получения и сохранение контроля над областными энергоснабжающими компаниями "Запорожьеоблэнерго", "Черкассыоблэнерго" и "Харьковоблэнерго", контрольные пакеты акций в которых принадлежат государству в лице Фонда государственного имущества Украины. Речь шла также о распределении между участниками схемы значительных сумм наличными.

А ведь о неоднозначной репутации Игоря Кононенко к тому времени уже три года ходили довольно правдоподобные слухи, и первый раз его имя всплыло в скандале с увольнением министра экономики Айвараса Абромавичуса . Увольняясь, министр сообщил, что Кононенко (замглавы фракции БПП в парламенте) является одним из самых влиятельных в государстве политиков и пытался лоббировать назначение своих людей на руководящие должности важных государственных предприятий.

То есть, Порошенко в 2016 году никак не отреагировал на скандальное сообщение о причастности Кононенко к схематозу в госкомпаниях, и разразившийся в 2019 году скандал с Кононенко уже окончательно подтвердил опасения граждан – Порошенко допустил к "кормушке" своих людей и знал обо всех их незаконных действиях.

Тем интереснее выглядит теперь попытка Петра Порошенко въехать в Украину "на белом коне" лидера оппозиции, против которого, якобы, выстроена вся система, включая судебную. И здесь эксперты в один голос уверены: нежелание самого пятого президента реформировать судебную ветку власти сыграло теперь против него самого.

Читайте такжеС декабря Порошенко находится в розыске - МВД"Порошенко, конечно, собирает урожай "выполненного" запроса Революции Достоинства на справедливость, в частности, "реформированного" при его каденции суда и следствия. Но злорадствовать этому у меня не получается, потому что это лишь в очередной раз напоминает п̶р̶о̶с̶.̶.̶.̶ потерянные годы для всех нас", - пишет политолог Олег Саакян.

Юрист, сооснователь и глава аналитического центра "Фонд DEJURE" Михаил Жернаков отметил: "Сейчас проходит заседание в Печерском суде по делу обвинения Порошенко в госизмене."Мы идем на 11:00 в неправедный и несправедливый Печерский суд" – сказал об этом Порошенко. Интересно – а как он и дальше может быть неправедным и несправедливым, если Порошенко 5 лет проводил судебную реформу, которую назвал "одним из важнейших решений"?".

По его мнению, сам Порошенко осознанно провалил судебную реформу. Он также перечислил некоторые из откровенных осознанных действий Порошенко против проведения судебной реформы во время его каденции.

"1) Верховный Суд, в который набирали родственников Кивалова, властителей часов по $50 000, пособников убийц и нарушителей прав людей;

2) Кононенко и Грановский, которые от имени и в интересах Порошенко осуществляли все 5 лет ручной контроль "реформированной" судебной системой;

3) Бутафорское "квалификационное оценивание", которое Порошенко запустил вместо перестройки всей судебной системы (предлагавшей общественность) и по результатам которого было уволено 15 судей из 3000;

4) Высшая Рада Правосудия, оставлявшая на должностях подавляющее большинство судей Майдана, не в последнюю очередь, из-за усилий газового схемщика Порошенко Маловацкого, которого тот туда назначил;

5) Безумное противодействие созданию независимого Антикорсуда с помощью международных экспертов", - пишет Жернаков на своей странице в Фейсбук.

Медведчук, Порошенко, уголь ОРДЛО

Что же теперь? Наворотивший немало дел в прошлом экс-президент находится под следствием Госбюро расследований (ГБР). По данным следствия, нардеп от ОПЗЖ с ведома Порошенко блокировал прямые поставки топлива из РФ с целью усугубить энергетический кризис в Украине.

Фигуранты уголовного производства о поставках угля из ОРДЛО - народные депутаты Виктор Медведчук и Петр Порошенко, согласно данным ГБР, спровоцировали энергетический кризис в Украине в 2014-2015 годах и сделали украинскую энергосферу зависимой от РФ.

Об этом заявила пресс-секретарь Госбюро расследований Татьяна Сапьян во время брифинга 17 января.

По ее словам, Петр Порошенко для реализации схемы назначил на должность главы Минэнерго Владимира Демчишина, который сейчас находится в международном розыске.

Своими указами в течение декабря 2014-января 2015 года министр отменил распоряжение бывшего руководителя министерства Юрия Продана по прекращению работы шахт на оккупированных территориях. Кроме того, как установило следствие, Владимир Демчишин распорядился перерегистрировать эти предприятия в Киеве и назначить новых руководителей "Луганскугля" и "Шахты имени Киселева".

"В течение 2015 года Украина за поставку угля из ОРДЛО перечислила, обналичила и распределила в пользу террористическим организациям более 205 млн гривен, не считая средств, которые уже были оплачены в виде наличных денег", - сообщила Сапьян.

Читайте такжеКак Порошенко искал проблемыА всего из госбюджетадолжно быть уплачено более 3,168 млрд гривен по подписанным соглашениям о поставках угля. Непосредственный контроль за организацией поставок угля с территорий, временно неподконтрольных Украине, в течение 2015 года осуществлялся непосредственно Сергеем Кузярой, который координировал свои действия с представителями террористических организаций.

Не секрет, что в тот период (2015-2016 годы) Украина находилась в острой фазе энергетического кризиса, и о массовых поставках угля с Донбасса заявляли многие эксперты, а издание "Наші гроші" даже опубликовало факты , подтверждающие схему поступления угля из ОРДЛО госкомпании "Центрэнерго".

Шоу продолжается

"Пафос, шоу, агрессия к действующей власти", - так лидеры мнений охарактеризовали весь сценарий появления экс-президента Петра Порошенко в Киеве. По мнению экспертов, единственная цель экс-президента – не просто избежать наказания за обвинения, которые ему вменяют следственные органы, но и набрать политических баллов, чтобы поскорее вернуться к управлению страной, а значит, и монетизировать власть в рост собственного капитала.

Однако многие сомневаются, что шоу, организованное "Европейской солидарностью", позволит Порошенко вновь претендовать на булаву.

"Ажиотаж (со стороны поклонников) вокруг "возвращения" Петра Алексеевича говорит лишь об одном - идейном, стратегическом банкротстве политсилы под названием "Европейская солидарность". Если самое главное событие последних лет – это авиарейс Варшава-Киев, то у вас, ребята, все плохо. Создание вокруг себя образа жертвы и политического диссидента сработает только для мобилизации своего ядерного электората. У всех остальных вызовет, как минимум, безразличие", - пишет на своей странице в Фейсбук коммуникационный директор организации "Ціна держави" Николай Малуха.

Читайте такжеЮрий Романенко. Спектакль с возвращением Порошенко в УкраинуПо его мнению, риторика ЕС так и не изменилась с 2019 года, политическая сила не смогла предложить четкую и внятную альтернативу нынешней власти (хотя бы на уровне программных документов о развитии страны).

"Все провалы партийные боссы пытаются компенсировать агрессией Зеленскому", - говорит Малуха.

Эксперт Юрий Богданов уверен , что Порошенко, разыгрывая комфортную для себя сейчас роль бойца и жертвы одновременно, просто пользуется предоставившимся шансом.

"1. Порошенко - политический медоед, попытка вывести его из себя и дождаться истерики в стиле Саакашвили - это очень своеобразный путь успеха, этого не случится и провоцировать его аналогичным образом - ошибка.

2. Чем экстремальнее условия, тем Порошенко себя в них чувствует комфортнее. И - главное - в таких условиях его сложно погрузить в теплую ванную, в которой он сварился в 2016-2018 стараниями значительной части окружения. Соответственно, лучшее, что можно было сделать с Порошенко-политиком для гибели его рейтинга и политического будущего - это забыть о его существовании. Оставить в покое и дать консервироваться в его ЦА и пузыре. Так и надо было поступать в 2019, если цель - закончить его политическую карьеру. Но уже поздно, сделано все ровно наоборот.

3. Порошенко может испортить отношения с кем угодно, но и договориться он может с кем угодно. И да, разумеется, для всех врагов нынешней власти он становится все менее токсичным и все более понятным и проверенным", - пишет Богданов.

Увы, пока Порошенко всеми силами пытается вернуть себе рейтинг, страна все больше оказывается под прицелом недружелюбного восточного соседа. Некоторые эксперты уже отметили, что Россия в 2014 году вторглась в Украину тогда, когда страна была вовлечена во внутренний конфликт, а значит, слаба.

Петр Порошенко / УНИАН

В прошлом году РФ начала активнее продавливать свои условия в Белоруси в момент противостояния граждан диктатору Лукашенко. Российские войска вошли в Казахстан в момент митингов и демонстраций. Так что риск негативного сценария – обострения военный действий со стороны России – становится тем более ощутимым, чем сильнее экс-президент Порошенко стремится вернуться и стать "лидером", попытавшись заполучить заветную булаву власти.