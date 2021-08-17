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Вырастут цены на связь и усилится контроль: чего ждать украинцам от продажи SIM-карт по паспортам

Анастасия Кучкина

журналист

17 августа 2021, 09:15

Народные депутаты предлагают продавать украинцам телефонные номера по паспортам.

Паспорт, сим-карта
Депутаты предлагают продавать сим-карты по паспортам / УНИАН

Комитет Верховной Рады по вопросам цифровой трансформации рассматривает законопроект, согласно которому украинцам в будущем придется регистрировать мобильные номера по паспортам. Главред узнавал, что предлагают депутаты и как на практике может работать законодательная инициатива в случае ее принятия.

О чем проект

Документом, предложенном депутатами, предлагается внести изменения в действующий закон "Об электронных коммуникациях", согласно которым всем украинцам нужно будет заключить договора с мобильными операторами и с помощью внутреннего паспорта фактически привязать телефонные номера к себе.

Как уточняется в пояснительной записке, несмотря на то, что большинство абонентских номеров сегодня уже "привязаны" к конкретным лицам через банковские услуги, регистрация у поставщиков электронных коммуникационных услуг является лишь формальностью.

"Уже сейчас многие пользуются Интернет-банкингом, получают выписки на свои мобильные телефоны, заказывают товары и услуги онлайн. Вместе с этим растут и риски мошенничества. В результате хищения телефонов, в память которых были внесены персональные данные, возникают неприятные ситуации с банковскими счетами", - говорится в документе и отмечается, что продажа сим-карт по паспорту создаст условия для применения надежной защиты абонентов от мошеннических схем.

Если закон примут, то он может вступить в силу уже с 1 января 2022 года, после чего на ближайшие три года, до 2025 года, будет предусмотрен переходный период, в случае игнорирования которого абонентов, которые не заключат договора, с 2025 года будут отключать.

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Попытка номер четыре

Как сообщили Главреду в пресс-службе компании Киевстар, процедура идентификации абонентов предоплаченной связи уже предусмотрена в действующем законодательстве Украины в качестве добровольного выбора.

То есть и сейчас любой желающий может привязать к паспорту тот или иной номер телефона – это можно сделать как онлайн, зайдя в личный кабинет на сайте мобильного оператора и с помощью электронной цифровой подписи привязать к себе номер или офлайн в фирменных магазинах операторов, придя туда с паспортом.

"Идентификация" SIM-карт делает невозможным мобильные мошенничества с банковскими счетами, "связанными" с номерами телефонов - идентифицированные абоненты, которые прекращают обслуживание у своего мобильного оператора, могут получить остаток неиспользованных средств со своего счета, и т.д. Тем не менее, более 80% абонентов мобильной связи в Украине предпочитают обслуживаться анонимно. Поэтому при рассмотрении всех "за" и "против" соответствующей регуляторной меры, важно учесть, что для регистрации такого количества абонентов потребуется предусмотреть разумные сроки", - отметили у оператора.

Читайте такжеSIM-карта по паспорту: пошаговая инструкция привязки для Киевстар, Vodafone и lifecellОтметим, что в Украине внедрить принудительную инициативу продажи сим-карт по паспортам пытаются еще с 2014 года – тогда аналогичный закон входил в список скандально известных "законов 16 января". Тогда обязательная продажа "симок" по паспорту, хоть и была принята, но вскоре ее отменили.

Еще две попытки были предприняты в 2017 и 2019 годах, но обе они не увенчались успехом. В частности, во время попытки в 2019 году экс-министр Кабмина Дмитрий Дубилет высказывался против идеи, отмечая, что это может стать "дополнительной нагрузкой для граждан и бизнеса.

Вырастут цены на связь и усилится контроль

Эксперты отмечают, что на данный момент такая инициатива депутатов может быть не столько неудобством для абонентов, сколько страшилкой для мобильных операторов.

"Формально единственным мотивом является национальная безопасность. Но вот чья безопасность - это отдельный вопрос. При наличии приложений и возможностей совершать звонки, а также спутникового, CDMA-связи, других технологий, организовать коммуникацию несложно. Поэтому, скорее всего, существует другая причина. Это не первая попытка привязать симки к паспорту. Автоматически реализация такой инициативы приведет к сокращению абонентов, ударит по доходам мобильных операторов. Потому она больше похожа на страшилку", - считает эксперт центра структурной политологии "Выбор" Лилия Брудницкая.

В то же время, руководитель R&D Center Winstars Technology LLC, председатель Винницкой ИТ Ассоциации Дмитрий Софина убежден, что у этой инициативы есть несколько положительных моментов. "Во-первых, с ее помощью можно будет эффективно бороться со СПАМом и нарушением приватности жизни граждан, так как при обращении в правоохранительные органы, можно будет идентифицировать лиц, осуществляющих эти действия. Во-вторых, при получении решения суда можно легко и быстро установить личность и привлечь ее к ответственности, а в-третьих мобильные операторы и государственные органы смогут получить статистические исследования, на основе персональной метрики и миграции владельцев SIM-карт при сохранении персональных данных", - говорит эксперт.

Читайте такжеЭлектронный паспорт наравне с бумажным: как пользоваться и чем опасенОднако, как уточняет Лилия Брудницкая, у этой инициативы есть и минусы. "Стоимость мобильных услуг существенно возрастет, даже если реальные расходы на организацию будут несущественными. Но здесь стоит обратить внимание на другое – на передел рынка. Пользователи низкого тарифного сегмента будут либо будут предпочитать приложения, либо вернутся к проводной телефонной связи. Кроме того, вырастут и тарифы на связь, а также участятся похищения паспортов и других идентификационных документов. А главное – счета пользователей перестанут быть банковской тайной, так как большинство привязаны к мобильному телефону, в связи с чем усилится контроль за расходами граждан", - убеждена Лилия Брудницкая.

Мировой опыт

Вместе с тем, в ряде западных стран такая инициатива довольно успешно работает. Около 100 стран мира, среди которых Норвегия, Южная Корея, Индия, Таиланд, Бразилия, Перу, Польша, Германия, Россия, Беларусь и почти все страны Африки используют регистрацию SIM-карт по паспорту, однако в зависимости от страны, приобретение SIM-карты происходит по-разному. К примеру, в Германии карту можно приобрести где угодно – как в специализированных магазинах, так и на рынках или в продуктовых лавках. Но, независимо от места покупки, пользователю все равно нужно будет ее зарегистрировать.

В Камбодже, Вьетнаме и Таиланде для оформления карты от покупателя могут потребовать паспорт или его копию, а в Индии для туристов есть возможность получить карту без паспорта, которая будет действительна несколько месяцев.

В России SIM-карты продают по паспортам с 2005 года. Там на один паспорт можно приобрести неограниченное количество сим-карт, но сделать это можно в специализированных магазинах мобильной связи. Кроме того, за незаконную продажу номеров можно получить штраф.

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