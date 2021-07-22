Языковой экзамен: целесообразно ли измерять профпригодность чиновников знанием украинского языка

Эксперты считают, что эффективность чиновника должна оцениваться не знанием языка, а профессиональными достижениями

Украинские чиновники 19 июля начали сдавать экзамены на уровень владения украинским языком, о чем сообщила Национальная комиссия по стандартам государственного языка. Как заявлял уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень, в 2021 году экзамен на знание украинского станет обязательным для всех претендентов на должности в органах государственной власти или местного самоуправления, не избежать его и будущим народным депутатам.

Этот экзамен будет состоять из четырех частей: культура языка, чтение, письмо, речь. Вот, правда, проходить он будет далеко не в каждом областном центре – экзамены организованы, в частности, в Киеве, Ивано-Франковске, Чернигове, Полтаве, Виннице, Житомире, Черкассах, Луцке, Черновцах, Николаеве, Рубежном.

Главред узнал у экспертов, что даст украинскому государству введение практики обязательного экзамена на знание украинского языка для чиновников, что не до конца продумано в этой идее, и какие проблемы могут возникнуть.

Введение обязательных экзаменов по украинскому языку для чиновников – это очень позитивная тенденция. Главное, чтобы эти экзамены со временем не ослабляли, не размывали и не умаляли их роль. Украине не просто нужны политики, которые умеют говорить на украинском языке, это прицел на будущее: у народа нужно сформировать общее мировоззрение, как это сделали другие страны – Польша, Чехия, Литва, Латвия, Эстония, которые, помимо экономики, сделали ставку еще и на язык. Именно с помощью языка они объединили народ, сформировали у него общую точку зрения на будущее и на историческое прошлое.

Реклама

А мы, украинцы, пока по-разному смотрим на мир. Мы читаем разные книги, слушаем разную музыку (одни слушают певцов из России, другие – певцов из Украины), читаем разных авторов. Таким образом, у нас образуется мировоззренчески очень разбалансированное общество, и мы никак не можем сформировать общую точки зрения на будущее.

Такие экзамены для чиновников по государственному языку – это еще один шаг в глобальной программе усиления украинского языка для формирования общего украинского мировоззрения. Так что результат не ограничится исключительно тем, что чиновники будут озвучивать позицию государства на языке государства.

При этом существует большой риск, что чиновники постараются избежать этого экзамена. Поэтому нужно бороться с коррупционными схемами, чтобы кандидаты на определенную должность не пытались обойти это требование и необходимость сдавать экзамен.

Кроме того, мифом является то, что мы можем отсеять вместе с теми, кто не знает украинского языка, хороших специалистов. Ведь в Украине нет людей, которые не знают украинского языка и не изучали его. Нашей независимости уже 30 лет, и украинский язык уже давно изучается в школах.

Если же люди не знают украинского языка, то это говорит лишь об их антигосударственной сути. А зачем нам такие деятели на постах? Они не будут ценными на государственных должностях, потому что будут осуществлять вредную для государства деятельность. Сдав экзамен по языку, они докажут свое желание работать на Украину, служить стране, а не наживаться на ней. Если человек нормально учился в школе и вузе, он легко сдаст такой экзамен.

Вообще, должен быть такой подход: хочешь служить стране – знай язык этой страны и умей выражать мнение на нем, не умеешь – до свидания. Такой экзамен будет удовольствием для тех людей, которые стремятся на государственный пост, чтобы служить своей стране. Если же они терпеть не могут украинского языка, то о каком служении стране может идти речь? Мы не можем и не должны подстраиваться под таких людей и создавать более мягкие условия для тех, кто не знает языка. Ведь по такой логике придется и для преступников создавать более мягкие условия, чтобы им комфортнее жилось, а это – абсурд.

Андрей Золотарев политолог, директор аналитического центра "Третий сектор"

Человек, работающий на украинское государство, должен в полном объеме владеть украинским языком. Потому введение обязательных экзаменов по языку для чиновников и правоохранителей вполне оправдано. А вот с экзаменом для нардепов – другая история. В их случае должен играть роль моральный фактор: если ты представляешь украинское государство, тебя не должны заставлять учить его язык силой закона, это – твой моральный долг.

Впрочем, существует риск, что вместе с теми, кто не знает украинского языка, мы отсеем и хороших специалистов, что в итоге лишь навредит государству. Ведь если тебе создают условия, в которых ты выглядишь как инородный элемент в своей стране, ты стремишься покинуть ее. Рьяные промоутеры украинского языка кричат "Чемодан, вокзал, Россия!", и в итоге треть николаевских корабелов занимается модернизацией флота Российской Федерации, а не Украины. Кто от этого выигрывает? Мы 15 лет не можем построить свой украинский корвет, а Россия полным ходом проводит модернизацию своего флота, в том числе за счет мозгов и рук наших сограждан, которые перебрались в РФ.

Если научно-техническую интеллигенцию (инженеров, конструкторов, айтишников) начать принудительно украинизировать, они просто сбегут из страны. Да и разве Антонов владел в совершенстве украинским языком, когда создавал самолеты в Киеве? Разве владели им харьковчане, которые производили атомные турбины, или николаевские корабелы?

Все это приводит к архаизации украинского общества и потере тех сфер, в которых у Украины были серьезные заделы. Такими темпами гуманитариев, так любящих поумствовать на тему языка, будет просто не на что содержать.

Еще один риск – будет ли этот экзамен обязателен для всех в одинаковой мере, и не получится ли так, что будут строго спрашивать только с русскоязычных, а те люди, которые приезжают к нам работать на высокие должности в министерства и набсоветы с Запада, встретят более мягкий подход. Такая постановка вопроса целиком уместна, потому что мы не можем похвастаться тем, что у нас закон один для всех.

Языковый вопрос в Украине давно на знамени тех, кто называет себя "самым большим патриотом", но ничего, кроме вреда, деятельность этих "мовоозабоченных" не приносит. Крепко озабоченные вопросами языка продвигают его такими способами, которые далеки от разумных и прагматичных, а также от тех европейских стандартов, к которым они так часто призывают. Украинский язык у нас насаждается зачастую по-большевистски, а такой подход вредит государству, поскольку вопрос языка становится маркером "свой-чужой", что свидетельствует о наличии конфликта.

Кость Бондаренко Руководитель фонда "Украинская политика", политолог, историк

В экзамене на знание государственного языка для чиновников нет ничего необычного: если есть государственный язык, то госслужащие должны им владеть. Разве что остается вопрос относительно нардепов, потому что не понятно, являются ли они государственными служащими по своему статусу.

Во многих странах такие экзамены существуют – при получении гражданства, при принятии на должность и во многих других случаях. Это – привычная практика. Поэтому очень не хотелось бы, чтобы у нас из этого сделали или культ, и не оценивали эффективность чиновника по тому, насколько удачно он переводит на украинский язык то или иное русское слово, насколько чиста его речь.

Такой экзамен должен существовать, но он должен быть ровно настолько формальным, чтобы на первом месте было не знание языка, а профессиональные качества. Иначе мы можем отсеять хороших специалистов в определенной отрасли, которые могли бы быть полезными на своей должности, только из-за того, что они недостаточно владеют украинским языком. Однажды мы уже совершали подобную глупость, важно ее не повторить. В начале 90-х годов была создана комиссия Верховной Рады, которая экзаменовала будущих офицеров украинской армии на пригодность к службе. И некоторых офицеров, которые были настоящими боевыми офицерами, прошли через Афганистан и тому подобное, отсеивали и не предоставляли им право служить в украинской армии только потому, что они не знали, как перевести на украинский слово "кузнечик".

Практика экзаменов по языку для чиновников у нас приживется, но она будет со временем все больше и больше формализоваться. Есть целый ряд формальных моментов, которые нужно пройти, чтобы получить право занимать определенную должность или вести определенную деятельность. Вот и экзамен по языку будет еще одним формальным экзаменом.

Александр Доний политический аналитик, глава Центра исследований политических ценностей, бывший народный депутат Украины, глава художественного объединения "Остання барикада"

Норма об обязательном владении украинским языком государственными чиновниками абсолютно справедлива и не носит дискриминационного характера. Чиновник в Украине должен понимать обращения украиноязычных граждан. Речь идет о повышении профессиональных качеств, которые стоит проверять. Поэтому экзамен для проверки, в частности, владения языком, является абсолютно нормальной практикой.

Более того, такой экзамен теоретически может еще и повысить социально-экономический статус преподавателей украинского языка, к которым могут обращаться претенденты на ту или иную должность для дополнительного обучения.

Таким образом, определенные положительные последствия этого решения точно будут. Впрочем, будут и определенные проблемы.

Перед тем, как что-то требовать, государство должно предоставить возможность этим овладеть. В частности, перед тем, как требовать владения украинским языком, следует предоставить дополнительные возможности для его изучения. В законе о языке есть тезис о бесплатных курсах украинского языка. И, когда уполномоченный по вопросам языка Тарас Кремень баллотировался на эту должность, он говорил о необходимости таких курсов. Однако экзамены для чиновников уже начались, но дополнительные возможности для овладения языком государство так и не обеспечило.

А так, без реального знания украинского языка, но с желанием занять ту или иную должность, будут попытки определенных кандидатов на должности обойти закон, а потому может возрасти риск коррупционных действий при попытке получения сертификата.

Также проблемой является то, что все проверочные центры расположены неравномерно по стране и есть даже не в каждом областном центре. Соответственно, претендент должен потратить время и средства на дорогу в другой город.

Кроме того, в Украине формальное владение языком может быть поводом для критики и насмешек, даже если человек искренне пытается говорить на украинском. Пример – Азаров, которого высмеивали за неправильную манеру говорить на украинском, хотя он пытался это делать. А это тоже может вызвать психологическое сопротивление. Потому распространять украинский язык нужно с любовью и поощрять его изучение, а не презирать тех, кто говорит не так, не с таким акцентом, не с такими ударениями.