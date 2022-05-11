Что даст Украине ленд-лиз от США

Джо Байден подписал закон о ленд-лиз-что и когда получит Украина / facebook.com/POTUS

9 мая президент США Джо Байден сделал символический "подарок" главе РФ Владимиру Путину, когда во второй раз в истории Штатов подписал закон о ленд-лизе. Им американский лидер фактически дал зеленый свет на поставку в Украину крупнокалиберного оружия, авиации в придачу к Javelin и NLAW. Теперь не позднее чем через 90 дней после вступления в силу закона Байден должен организовать ускоренные процедуры для поставки военной помощи.

По словам экспертов, опрошенных Главредом, появление нового вооружения на фронте может ускорить ход боевых действий. Однако Путин, по крайней мере, в ближайшие месяцы начнет свирепствовать еще больше.

Что такое ленд-лиз

Ленд-лиз (от англ. lend — "давать взаймы" и lease — "сдавать в аренду") – программа, которая впервые была применена в годы Второй мировой войны, в рамках которой Соединенные Штаты оказывали помощь своим союзникам боеприпасами, техникой, топливом и всем необходимым. Он действовал в течение четырех лет, с марта 1941 года до сентября 1945 года, что дало сначала Великобритании, а позднее - и Советскому Союзу преимущество в борьбе с нацистской Германией. Тогда США предоставили союзникам помощи на 50,1 млрд долларов (около 700 млрд в наше время).

Нынешний механизм ленд-лиза для Украины и стран Восточной Европы во многом схож с предыдущим. По словам руководителя Офиса президента Андрея Ермака, закон о ленд-лизе предусматривает заключение межправительственных договоров о передаче в аренду или в долг с отсроченной оплатой за использование вооружений из ассортимента военно-промышленного комплекса США. Акт рассчитан на 2022 и 2023 годы, но может быть пролонгирован в случае необходимости.

"Мы получим высокотехнологичное и эффективное оружие, поставки которого будут сопровождаться обучением наших бойцов ВСУ. И главное-закон о ленд-лизе позволяет президенту США не согласовывать помощь каждый раз с Конгрессом. Это значительно ускорит получение вооружений и другой необходимой нам помощи", - отметил Ермак.

Как объяснил Главреду эксперт Центра оборонных стратегий, дипломат Александр Хара, ленд-лиз нужен в основном для того, чтобы уменьшить время ожидания между тем, когда украинские военные обратятся с запросом об оружии в США и тем, когда запрашиваемое вооружение начнет поставляться. "Если мы говорим о системах Patriot, самолетах F-16 или ином, то раньше, чтобы их получить, нужно было, чтобы Конгресс США дал согласие на это. Сейчас все, что есть в наличии у США и то, что президент считает нужным передать Украине, может передаваться нам беспрепятственно", - пояснил Хара.

На фронте оружие появится через месяц-полтора

По словам военного эксперта, полковника запаса Олега Жданова подписание ленд-лиза Байденом - это юридическое оформление того, о чем ранее договорились министры обороны 43 стран на встрече в Рамштайне. Просто теперь США де-факто узаконили эти договоренности и закрепили их на законодательном уровне.

По мнению экспертов, опрошенных Главредом, Украине, чтобы выбить оккупантов с украинской территории, важно иметь артиллерию, как ствольную, так и РСЗО, а также боезаряды для них. Также для того, чтобы выбить российскую армию из защищенных мест, есть потребность в бронетехнике. Не говоря уже о ракетных системах, чтобы уничтожать на дистанции и тяжелую технику, и системы залпового огня противника, а также системы управления.

"В последние недели произошла эволюция от того, что раньше нам предоставляли только портативные вещи небольшого радиуса действия, такие как Javelin и NLAW. Сейчас нам уже предоставляют тяжелое вооружение, прежде всего гаубицы, а также противокорабельные ракеты. Последние нужны нам для того, чтобы уничтожать платформы запуска, а не только отдельные самолеты или ракеты", - считает Хара. И добавляет, что Украине также нужна авиация и ракеты большего радиуса, чтобы военные имели возможность уничтожать объекты не только на расстоянии 30-50 км, но и на сотни километров от нас - то есть не только на территории оккупированных ОРДЛО и Крыма, но и внутри России.

Единственное, чего Украина точно не получит, то это ядерного оружия, потому что закон его предоставления не предусматривает.По словам Жданова, вполне возможно, что в рамках ленд-лиза Украина получит не самое новое вооружение, а, например, более раннее, которое есть на складах стран-членов НАТО в обмен или на финансовую компенсацию, или путем замены предоставленного Украине оружия на более новое. Но для Украины это не будет критическим, ведь Украина воюет еще советским вооружением из-за того, что существенных модернизаций за эти годы в Украине не было. Максимум были отдельные партии - в частности, Украина модернизировала танки, выпустила небольшое количество бронетранспортеров (но и это была частичная модернизация старых).

"Поэтому даже если Запад даст Украине б/у вооружение, это уже будет для нас огромным плюсом. Ведь уровень содержания и техническая исправность этих машин намного выше, потому что условия хранения и эксплуатации на Западе намного лучше, чем в Украине", - отметил Жданов.

Читайте также"РФ вооружалась с 1991 года": на сколько хватит запаса оружия армии Путина – ответ МинобороныЭксперт прогнозирует, что первое вооружение у украинских военных появится не раньше, чем через месяц.

"Во-первых, дело в логистике, поскольку все вооружение еще нужно привезти. Мы не знаем, откуда оно будет поставляться - либо из США самолетами, либо из Европы (тогда это произойдет быстрее). Но в один "Геркулес" (американский военно-транспортный самолет, - Главред) войдет максимум три-четыре бронемашины, и если их, например, понадобится 200, то для этого потребуется направить 50 самолетов - соответственно, потребуется время на доставку. Во-вторых, украинских военных еще нужно будет научить пользоваться этим оружием, чтобы техника помогала воевать, а не становилась металлоломом", - пояснил Жданов.

Разделяет такой прогноз и руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его словам, именно такой срок обусловлен инициативой представителей Демпартии США в Конгрессе об увеличении военной, экономической и гуманитарной помощи в 40 миллиардов долларов, которая была согласована 10 мая.

"Как только помощь будет выделена, в рамках этих средств сразу под запрос Украины будет выделено оружие, в котором мы безотлагательно нуждаемся. Таким образом в течение месяца-полутора мы увидим оружие, которое будет поступать в Украину в рамках ленд-лиза", - уточнил Мусиенко. И добавил, что глобально Украина сможет закрыть свои потребности в оружии уже к началу осени.

Горячая фаза может завершиться к концу лета

Эксперты убеждены, что получение западного вооружения большими партиями может существенно изменить расклад сил в пользу Украины, потому что это позволит Украине переходить к контрнаступлению. И вполне естественно, что РФ будет стараться максимально помешать этому.

Поэтому, по словам Жданова, в ближайший месяц, пока будет поступать оружие, Россия может усилить обстрелы (что, собственно, она уже делает, когда гвоздя по инфраструктуре), пытаясь срывать поставки.

"По большому счету, она уже ничего не может сделать. Авиация России уже боится залетать в украинское воздушное пространство, ракетные удары тоже наносят с дистанции, не заходя на украинскую территорию, проведение диверсионной деятельности также затруднено благодаря работе украинской разведки. Поэтому даже если Россия куда-то и попадет ракетами, она уничтожит лишь малую часть техники - глобально это ничего в раскладе сил уже не изменит", - считает Жданов.

Несмотря на это, по словам эксперта, Россия в течение двух будущих недель, может попытаться инициировать переговоры, чтобы тем самым выиграть время для себя. Ведь РФ за это время рискует выдохнуться в наступательном потенциале, который у нее пока еще сохраняется на одном направлении - Изюмском. "Как только это произойдет, Россия сразу же начнет вести разговоры о переговорах и пытаться нам навязать "Минск-3". И вот тут важно не уйти с головой в переговорный процесс и не дать слабину", - добавляет Жданов.

Но чем больше будет обессиливаться Россия, тем больше преимуществ на переговорах это будет давать Украине.

"Мы получим серьезный шанс освободить оккупированные Россией земли на востоке и юге. Соответственно, в интересах России было бы останавливать агрессивные действия и прекращать войну, потому что если этого не произойдет, они будут иметь большие потери", - считает Александр Мусиенко.

Читайте такжеВСУ давят к северу от Харькова, а планы РФ проваливаются: враг через 10 дней сменит тактику-МВДПричем Украина будет иметь шанс выгнать оккупантов не только с территорий, которые были оккупированы РФ после 24 февраля. В частности, на такую возможность намекнул глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Если мы будем достаточно сильны на военном фронте и выиграем битву за Донбасс, что будет иметь решающее значение для дальнейшей динамики войны, конечно, победой для нас в этой войне будет освобождение остальных наших территорий", – рассказал Кулеба. И добавил, что Украине, возможно, также придется вести переговоры с РФ по урегулированию конфликта, потому что контрнаступление будет означать большие потери и для украинского войска.

По словам политического эксперта Тараса Загороднего, по оптимистическим оценкам деокупация захваченных территорий и, соответственно, горячая фаза войны может продолжаться до конца лета, или же растянуться до конца года - все будет зависеть от скорости поступления в Украину вооружений.

"Не исключено, что после деоккупации большинстве регионов война может перейти в фазу АТО, когда боевые действия продолжались в нескольких областях. Но все будет зависеть от того, когда у россиян закончатся ракеты и от того, будут ли у нас надежные системы ПВО и ПРО, которые позволят перехватывать значительную часть ракетных ударов", - отмечает эксперт.

Украине придется возвращать деньги?

Поскольку ленд-лиз - это де-факто аренда вооружения, вполне вероятно, что Украине впоследствии придется возвращать деньги за технику, что уцелеет.

К слову, во время действия ленд-лиза 1941-1945 годов также предусматривалась компенсация за предоставленное союзникам вооружение. Но в 1945 году США заявили о том, что не будут брать денег за переданное оружие, причем как за уничтоженное, так и за уцелевшее. В то же время на гражданскую технику (грузовики, железнодорожный транспорт) были выданы долгосрочные формальные кредиты. То есть несмотря на кредитные обязательства, все, что передали странам, осталось у них в обмен на присоединение к новой глобальной политико-экономической системы с ООН и международной валютой в виде доллара.

Читайте такжеЗакон о ленд-лизе для Украины: как Байден подписал приговор РоссииВ то же время СССР, который тогда получил помощи на 10,8 млрд долларов, не согласился с этим и до 1972 года вообще ничего не оплачивал, хотя США выставили счет только за гражданскую продукцию в размере 2,6 млрд долларов. В результате лишь через 27 лет по завершению Второй Мировой СССР согласился в течение полувека оплатить 722 млн долларов. К слову, Россия, как правопреемница СССР и до сих пор, 77 лет спустя, не рассчиталась за то, что получила.

По мнению Жданова, после завершения войны в Украине, возможно, так же придется компенсировать расходы. Но не факт, что деньгами.

"Погашение ленд-лиза осуществляется так: часть вооружений, что осталась целой и невредимой, возвращается, а за ту часть, которая была уничтожена или повреждена, выплачиваются компенсации. Какой будет эта компенсация зависит от договоренности сторон. Причем это может быть как денежная компенсация, то есть мы должны будем все это оплатить, или это может быть какое-то деловое соглашение по компенсации - инвестиции или другие преференции. Также возможен вариант, когда Украина оставит себе все образцы вооружения, которые будут у нее на тот момент", - пояснил он.