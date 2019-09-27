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С Днем туризма – поздравления и открытки для смелых путешественников

27 сентября 2019, 00:04

Поздравления с праздником на 27 сентября 2019 – День туризма, Главред выбрал самые красивые и прикольные.

  • День туризма – картинки и открытки 1zoom.ru и соцсети
  • День туризма – картинки и открытки 1zoom.ru и соцсети
  • День туризма – картинки и открытки 1zoom.ru и соцсети
  • День туризма – картинки и открытки 1zoom.ru и соцсети
  • День туризма – картинки и открытки 1zoom.ru и соцсети
  • День туризма – картинки и открытки 1zoom.ru и соцсети
  • День туризма – картинки и открытки 1zoom.ru и соцсети
  • День туризма – картинки и открытки 1zoom.ru и соцсети
  • День туризма – картинки и открытки 1zoom.ru и соцсети
  • День туризма – картинки и открытки 1zoom.ru и соцсети
  • День туризма – картинки и открытки 1zoom.ru и соцсети
  • День туризма – картинки и открытки 1zoom.ru и соцсети
  • День туризма – картинки и открытки 1zoom.ru и соцсети
  • День туризма – картинки и открытки 1zoom.ru и соцсети
  • День туризма – картинки и открытки 1zoom.ru и соцсети
  • День туризма – картинки и открытки 1zoom.ru и соцсети
  • День туризма – картинки и открытки 1zoom.ru и соцсети
  • День туризма – картинки и открытки 1zoom.ru и соцсети

С Днем туризма 2019 поздравления сегодня смело можно рассылать практически любому человеку, ведь путешествия давно стали одним из самых любимых досугов в современном мире. Редко кто скажет, что не любит путешествовать.

Так что Всемирный день туризма 2019 (его еще называют Международный день туризма, хотя это звучит не так солидно) радостно празднуется не только в Украине.

День туризма в 2019 году выпал на пятницу (этот праздник всегда 27 сентября), что уже само по себе для многих повод неплохо погудеть и отметить.

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День туризма: поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравляю со Всемирным днем туризма! Желаю постоянно открывать для себя мир с разных сторон, путешествовать, находить новых друзей и места, где душа наполняется восторгом. Пусть красота сил природы и человеческих рук в разных уголках планеты вдохновляет на развитие, меняет мировоззрение, дарит сердцу радость и гармонию!

***

Поздравления с Днем туризма для турфирм в прозе:

Поздравляем от всей души всех тех, кто путешествует, и тех, кто помогает людям увидеть мир. Сегодня ваш профессиональный праздник. В этот знаменательный для всех день хотим пожелать вам, чтоб сбылись все ваши мечты, а ангел-хранитель помогал вам во всех начинаниях! Крепкого здоровья, удачи и попутного ветра! С праздником – Всемирным днем туризма!

***

Человек не может без отдыха, в городе душно, тесно! Вы, работники турфирм помогаете осуществляться мечтам, увидеть мир с лучших его сторон, и во Всемирный день туризма для вас самые искренние, чистые как отпускное небо поздравления! Пусть будет больше горящих путевок, новых направлений и ваших искренних улыбок новым клиентам!

***

Поздравления с Днем туризма для турфирм в стихах:

Всех работников туризма

С этим днем мы поздравляем!

В городах и странах новых

Мы открытий вам желаем!

Путешествий интересных,

Восхитительных историй!

Чтоб всегда ваши клиенты

Возвращались все довольны!

***

Стихи-поздравления с Днем туризма:

Поздравляю с Днем туризма,

И желаю приключений,

Много путешествий в жизни,

Только ярких впечатлений.

Пусть глаза огнем сияют,

Покоряются вершины,

Пусть задор не угасает,

Никогда не знать рутины!

***

С Днем туризма туристам:

Всем туристкам и туристам

Я желаю светлых дней,

Перелеты поспокойней

И ночлеги веселей!

Ведь туризм — не только горы,

Лес и песни у костра,

А Париж, Стамбул, Минводы,

Прага, Рим и Хургада.

Пусть же виза не просрочит

И страховка не сгорит,

Пусть же скатертью дорога

В рай туристский вам лежит!

***

Дни отдыха летят так быстро, и кажется все так и должно быть – лучший отель, интересные экскурсии, вкуснейшее меню, комфортабельный перелет… Но сколько хлопот, трудов вложено в это! За непростую, ответственную и творческую работу, во Всемирный день туризма я хочу сказать спасибо работникам турфирмы и пожелать им счастья!

***

3 смс - 156 символов:

Да здравствует туризм

И жажда путешествий,

Да здравствуют моря,

Курорты и тайга,

И горнолыжный склон,

И скалы побережий;

Везде готова стать

Туристская нога!

***

В День туризма смс для друга

Посылаю с самого утра!

Пусть всегда в поездках будет круто!

Чтобы все ты помнил "как вчера"!

***

С днем туризма,

Побольше оптимизма,

Побольше удачи,

Успехов в придачу!

***

4 смс - 223 символа:

Сегодня праздновать, гулять и веселиться могут все, кто любит путешествия, узнавать новое, расширять кругозор! Любители походов, палаток, постоянных впечатлений, неусидчивых искателей приключений поздравляем с Днем туризма!

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Сейчас вы просматриваете новость «С Днем туризма – поздравления и открытки для смелых путешественников». Другие поздравления с Днем рождения, с Новым годом, с Пасхой, и остальными религиозными и профессиональными праздниками доступны в разделе Поздравления. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
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