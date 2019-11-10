С Днем молодежи 2019 – картинки прикольные и красивые поздравления

День молодежи, по ходу, настолько прекрасный праздник, что празднуют даже чаще двух раз в году.

День молодежи 2019 Украина отметила еще летом – 30 июня. Международный день молодежи дружно отгуляли 12 августа. И вот мы добрались до праздника мирового значения: 10 ноября – еще один праздник молодых, на этот раз это Всемирный день молодежи 2019.

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Всемирный день молодежи: поздравления

Поздравляю со Всемирным днем молодежи и хочу пожелать ни дня не терять попусту, большими шагами двигаться в сторону успеха, славы и счастья, громкими словами и достойными поступками заявлять о себе, радостными мгновениями и романтическими приключениями заполнять страницы своей жизни.

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Ты молод, ты бодр и красив,

Мы поздравляем тебя с Днем Молодежи.

Всегда будь честным, кто бы ни просил,

И улыбайся чаще, даже лежа.

Будь ярким, добрым и счастливым.

Всегда будь рядом с позитивом.

Старайся и стремись к успеху,

Найдется время и на утеху.

***

Поздравления искренне ты прими от души, будь счастлив, весел, не печалься судьбе. Побеждай все невзгоды с улыбкой в устах, любовь не скрывай ты от всех никогда. Постарайся все чаще открывать ты сердца, пусть молодость бьет ключом у тебя. В этот день пожелаем успехов, море улыбок и радостных лиц. С Днем молодежи!

***

3 смс - 190 символов:

День всемирный молодежи

Отмечают нынче все.

Сколько бы не было по жизни,

Молодость всегда в душе.

Пусть такое настроение

Помогает жить легко.

Сохраните пыл и бодрость,

С ними ярко и светло.

***

Если дети — это цветы, то молодежь — уже плоды или свежие побеги. Именно благодаря молодым людям движется вперед прогресс научный и социальный. Мир меняется и заслуга в этом нового поколения. Поздравляем с Всемирным Днем Молодежи и желаем, чтобы пламя восторга и целеустремленности не угасало, двигая человечество в будущее.

***

3 смс - 197 символов:

Эх, молодость, куда бежишь?

Постой, меня дождись.

Как ветер надо мной кружишь,

Хоть с близкими смирись.

С Днем молодости вас,

Эти запомните года,

Ведь есть она у нас лишь раз,

И жизнь всего одна.