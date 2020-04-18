З Пасхою 2020 – привітання та красиві листівки на Великдень

Щирі привітання з Пасхою 2020 й прикольні – картинки, проза та вірші

Привітання з Пасхою у 2020 році дарують 19 квітня. Тобто вже скоро час гукати Вітаю з Пасхою! Христос Воскрес! – Воістину воскрес!

А прикрасять свято душевні поздоровлення з Пасхою – у прозі, у віршах та короткі смс. І навіть якщо ходити в гості через карантин не можна – листівки з Пасхою піднімуть настрій та передадуть частку вашої любові сестрі, мамі, другу чи колезі. Для цього у нас можна скачати картинки з Пасхою або обрати вітання з Пасхою прикольні.

А привітання з Пасхою російською мовою читайте в нашому матеріалі С праздником Пасхи! Поздравления короткие, милые и прикольные открытки.

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Гарні вітання з Пасхою у віршах

Хай лине увись передзвін великодній,

І кличе молитва душу в політ!

Хай зійдуть на землю щедроти Господні

І крила розгорне оновлений світ!

***

Великодні дні настали –

Люди чисті серцем стали.

Радості, тепла, любові

Хай прибуде в вашім домі!

***

Привітання з Пасхою християнські:

Хай у душі панує свято,

Хай успіхів буде багато!

Хай завжди і у всім щастить.

І хай Бог благословить!

Веселих свят! Христос Воскрес!

***

Хай мир у серці вашому панує!

Хай ангел Божий щастя вам дарує!

Ісус Христос здоров’я шле з небес –

Христос Воскрес! Воістину воскрес!

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Привітання з Пасхою у прозі – своїми словами

Щиро вітаю з Пасхою! Хай це величне свято наповнить серце радістю та спокоєм! Нехай дарує вам надію, щастя та добро! Бажаю здоров’я, добробуту та Божою помочі на життєвому шляху!

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З Пасхою! З Великоднем! Сердечно бажаю, щоб переможний дух надії, радості, всепрощення і надалі супроводжували вас і вашу родину, давав сили, енергію, наснагу для добрих і корисних справ на добробут і процвітання нашої рідної України.

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Христос воскрес! Відкрий очі і відчуй, як світло проникає в тебе цим раннім недільним ранком. Запах ванілі, випічки і гарячого воску розкриває серце, наповняє душу вірою. Хай чиста пісня дзвонів прожене сумніви з кожного куточка вашого будинку, впускаючи святість Пасха. Добрі думки і починання, нехай повернуться з дещицею.

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З нагоди великого свята Воскресіння Христового прийміть мої найкращі вітання і побажання Божого благословення, здоров'я і добробуту! Нехай радісні Пасхальні дні покладуть благодатні початки нових перемог і звершень на Вашому життєвому шляху. Христос воскрес!

Поздоровлення з Пасхою – картинки та листівки з Пасхою

Привітання з Пасхою – відео