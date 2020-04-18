З Пасхою 2020 – привітання та красиві листівки на Великдень

Гарні вітання з наступаючою Пасхою – картинки та побажання своїми словами – підібрав Главред на Великдень 2020. Такі вітання з Пасхою 2020 порадують душу.
Привітання з Пасхою у 2020 році дарують 19 квітня. Тобто вже скоро час гукати Вітаю з Пасхою! Христос Воскрес! – Воістину воскрес!
А прикрасять свято душевні поздоровлення з Пасхою – у прозі, у віршах та короткі смс. І навіть якщо ходити в гості через карантин не можна – листівки з Пасхою піднімуть настрій та передадуть частку вашої любові сестрі, мамі, другу чи колезі. Для цього у нас можна скачати картинки з Пасхою або обрати вітання з Пасхою прикольні.
А привітання з Пасхою російською мовою читайте в нашому матеріалі С праздником Пасхи! Поздравления короткие, милые и прикольные открытки.
Ми також зібрали чудові привітання з Великоднем у прозі, у віршах, картинки та анімація – у матеріалі З Великоднем 2020 – гарні привітання та яскраві великодні листівки.
Раніше Главред зібрав привітання з Великоднем 2020 – листівки, картинки, в прозі і віршах на Великдень – у матеріалі Привітання на Великдень 2020 католиків і картинки з Великоднем красиві.
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Гарні вітання з Пасхою у віршах
Хай лине увись передзвін великодній,
І кличе молитва душу в політ!
Хай зійдуть на землю щедроти Господні
І крила розгорне оновлений світ!
***
Великодні дні настали –
Люди чисті серцем стали.
Радості, тепла, любові
Хай прибуде в вашім домі!
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Привітання з Пасхою християнські:
Хай у душі панує свято,
Хай успіхів буде багато!
Хай завжди і у всім щастить.
І хай Бог благословить!
Веселих свят! Христос Воскрес!
***
Хай мир у серці вашому панує!
Хай ангел Божий щастя вам дарує!
Ісус Христос здоров’я шле з небес –
Христос Воскрес! Воістину воскрес!
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Привітання з Пасхою у прозі – своїми словами
Щиро вітаю з Пасхою! Хай це величне свято наповнить серце радістю та спокоєм! Нехай дарує вам надію, щастя та добро! Бажаю здоров’я, добробуту та Божою помочі на життєвому шляху!
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З Пасхою! З Великоднем! Сердечно бажаю, щоб переможний дух надії, радості, всепрощення і надалі супроводжували вас і вашу родину, давав сили, енергію, наснагу для добрих і корисних справ на добробут і процвітання нашої рідної України.
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Христос воскрес! Відкрий очі і відчуй, як світло проникає в тебе цим раннім недільним ранком. Запах ванілі, випічки і гарячого воску розкриває серце, наповняє душу вірою. Хай чиста пісня дзвонів прожене сумніви з кожного куточка вашого будинку, впускаючи святість Пасха. Добрі думки і починання, нехай повернуться з дещицею.
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З нагоди великого свята Воскресіння Христового прийміть мої найкращі вітання і побажання Божого благословення, здоров'я і добробуту! Нехай радісні Пасхальні дні покладуть благодатні початки нових перемог і звершень на Вашому життєвому шляху. Христос воскрес!