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С Днем ангела, София – поздравления словами и картинки

4 июня 2020, 04:53

Как поздравить с Днем ангела Софьюшку-Сонечку – в прозе, стихах, смс и в картинках – узнал Главред.

День ангела Софии 2020 – проза, стихи и красивые открытки для Софии
День ангела Софии 2020 – проза, стихи и красивые открытки для Софии

Поздравления с Днем ангела София 4 июня принимает в честь дня памяти врача и мученицы Софии.

Это третьи именины Софии по церковному календарю в этом году. Следующие будут 17 июня – в честь преподобной Софии.

Имя означает мудрая и имеет несколько форм: Софья, Соня и Сонечка, Софа и Софи.

Краткая молитва святой Софии, Софьи на каждый день

Моли Бога о мне, святая угодница Божия София, яко аз усердно к тебе прибегаю, скорой помощнице и молитвеннице о душе моей.

День ангела Софии – поздравления в прозе, стихах, смс и гиф

В день твоих именин, София, я желаю тебе наслаждаться жизнью! Пусть будни как можно чаще перемежаются с праздниками и дарят тебе незабываемые моменты радости! Зная твою творческую натуру, желаю, чтобы тебе всегда хватало сил, умения и терпения воплощать в жизнь свои самые причудливые фантазии!

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***

Софочка, с Днем ангела тебя!

С праздником сегодня поздравляю,

Ведь про именины забывать нельзя,

Я же от себя тебе желаю:

Здоровья, успеха, улыбки в глазах,

Веры, надежды, удачи в делах,

В семье – пониманья, тепла и любви.

Пусть юности пламя не гаснет в крови!

***

На праздник именин желаю

Тебе я, Софьюшка моя,

Чтоб горя никогда не знала

Счастливая судьба твоя.

Пусть будет каждый день, как праздник,

И радость каждый день несет.

Приятнейших событий разных

Пусть миллион произойдет.

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***

Милая София! Поздравляю тебя с днем ангела! Желаю тебе, чтобы почаще звучал твой ангельский смех, чтобы твои глаза искрились от счастья, чтобы твое сердце наполнялось любовью!

***

Желаю Софье я побед,

И долгих, и счастливых лет,

Тебя удача в жизни ждет,

Успех – он сам к тебе идет.

***

С Днем ангела, Софочка! Пусть над твоей головой всегда светит ласковое солнышко, а небеса будут чистыми и безоблачными! Радости тебе и всего самого доброго!

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