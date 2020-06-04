С Днем ангела, София – поздравления словами и картинки

Как поздравить с Днем ангела Софьюшку-Сонечку – в прозе, стихах, смс и в картинках – узнал Главред.
Поздравления с Днем ангела София 4 июня принимает в честь дня памяти врача и мученицы Софии.
Это третьи именины Софии по церковному календарю в этом году. Следующие будут 17 июня – в честь преподобной Софии.
Имя означает мудрая и имеет несколько форм: Софья, Соня и Сонечка, Софа и Софи.
Краткая молитва святой Софии, Софьи на каждый день
Моли Бога о мне, святая угодница Божия София, яко аз усердно к тебе прибегаю, скорой помощнице и молитвеннице о душе моей.
День ангела Софии – поздравления в прозе, стихах, смс и гиф
В день твоих именин, София, я желаю тебе наслаждаться жизнью! Пусть будни как можно чаще перемежаются с праздниками и дарят тебе незабываемые моменты радости! Зная твою творческую натуру, желаю, чтобы тебе всегда хватало сил, умения и терпения воплощать в жизнь свои самые причудливые фантазии!
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Софочка, с Днем ангела тебя!
С праздником сегодня поздравляю,
Ведь про именины забывать нельзя,
Я же от себя тебе желаю:
Здоровья, успеха, улыбки в глазах,
Веры, надежды, удачи в делах,
В семье – пониманья, тепла и любви.
Пусть юности пламя не гаснет в крови!
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На праздник именин желаю
Тебе я, Софьюшка моя,
Чтоб горя никогда не знала
Счастливая судьба твоя.
Пусть будет каждый день, как праздник,
И радость каждый день несет.
Приятнейших событий разных
Пусть миллион произойдет.
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Милая София! Поздравляю тебя с днем ангела! Желаю тебе, чтобы почаще звучал твой ангельский смех, чтобы твои глаза искрились от счастья, чтобы твое сердце наполнялось любовью!
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Желаю Софье я побед,
И долгих, и счастливых лет,
Тебя удача в жизни ждет,
Успех – он сам к тебе идет.
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С Днем ангела, Софочка! Пусть над твоей головой всегда светит ласковое солнышко, а небеса будут чистыми и безоблачными! Радости тебе и всего самого доброго!