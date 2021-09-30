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День библиотек 2021 в Украине: поздравления и картинки к празднику

30 сентября 2021, 02:50

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День библиотек 2021 в Украине
День библиотек 2021 в Украине / ua.depositphotos.com/

30 сентября – день, когда пришло время посетить библиотеку. И не только за очередной порцией "пищи для ума", но и для того, чтобы поздравить работников библиотечной сферы, которые отмечают свой профессиональный праздник.

О том, какие праздники нам приготовил второй месяц осени, читайте в нашем материале: Праздники в октябре 2021 в Украине: какой день принесет дополнительный выходной и длинные выходные.

Всеукраинский день библиотек отмечается с 1998 года, указом президента Леонида Кучмы. Праздник был учрежден с целью обратить внимание общественности на вклад работников библиотек в развитие образования, науки и культуры.

В этот день в библиотеках по всей стране проходят мероприятия, направленные на повышение культуры чтения в Украине. В этот день можно не только поздравить библиотекарей с профессиональным праздником, но и внести свою лепту – соберите ненужные книги и отнесите в библиотеку своего города.

День библиотек: поздравления, картинки и открытки

Дорогие библиотекари и просто ценители литературы, поздравляем вас со Всеукраинским днем библиотек. Благодаря этим учреждениям связь между человеком и книгой все еще жива, хотя ее и вытесняют современные технологии. Желаем, чтобы всё больше людей посещало читальные залы и заводили абонементные карточки в библиотеках. Поддерживайте отечественных авторов и знакомьтесь с зарубежными. Помните, что книга — лучший собеседник, советчик и друг.

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***

Поздравляю с профессиональным праздником! Библиотека — особое место. Пусть там всегда царит волшебная атмосфера. Пусть книги бережно и верно хранят интересную информацию и радуют своих читателей!

День библиотек поздравления, картинки, открытки
День библиотек поздравления

***

Поздравляю со Всеукраиским днём библиотек. Желаю бесконечной увлечённости в книжный мир добрых повестей и сказаний, желаю, чтобы в твоей жизни происходило столько же интересных, весёлых, романтических и радостных событий, сколько их происходит во всех счастливых романах и сказках на полках наших библиотек.

***

Поздравляю со Всеукраинским днём библиотек и хочу пожелать, чтобы ни один храм знаний и верных друзей-книг никогда не утратил своей популярности, чтобы в библиотеке всегда можно было найти ответ на любой вопрос, отправиться в путешествие по странам истории и фантазии, разведать самую интересную тайну и открыть какой-то важный секрет.

День библиотек поздравления, картинки, открытки
День библиотек картинки

***

Я с праздником хочу поздравить тех,

Кто к книгам страсть особую питает,

Всеукраинский день библиотек

Читателей всех в гости приглашает.

Новинки украшают стеллажи,

И старые друзья на полках ждут,

За знанием, за мудростью всегда

В библиотеку пусть дороги нас ведут.

***

Всеукраинский день библиотек,

Напомнит о ценности книг,

И с ним я вас сегодня поздравляю,

И много ценных знаний пожелаю,

Пусть не будет границ вашей эрудиции,

И помогает она удовлетворять амбиции,

Здоровья и долголетья, сил и терпения,

Храбрости, бодрости, успехов, везения.

День библиотек поздравления, картинки, открытки
День библиотек открытки

***

Книги — лучшие друзья,

Это знают все и я.

И чем больше мы читаем,

Тем больше знаний получаем.

Мы о них не позабудем,

Аккуратны с ними будем.

Будем чествовать вовек

Всеукраинский день библиотек.

День библиотек поздравления, картинки, открытки
С днем библиотекаря поздравления
День библиотек поздравления, картинки, открытки
Поздравление с Днем библиотек
День библиотек поздравления, картинки, открытки
День библиотек 2021 в Украине
День библиотек поздравления, картинки, открытки
День библиотекаря картинки и открытки

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