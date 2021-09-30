День библиотек 2021 в Украине: поздравления и картинки к празднику

Душевные поздравления с Днем библиотекаря в прозе и стихах - подборка Главреда
30 сентября – день, когда пришло время посетить библиотеку. И не только за очередной порцией "пищи для ума", но и для того, чтобы поздравить работников библиотечной сферы, которые отмечают свой профессиональный праздник.
О том, какие праздники нам приготовил второй месяц осени, читайте в нашем материале: Праздники в октябре 2021 в Украине: какой день принесет дополнительный выходной и длинные выходные.
Всеукраинский день библиотек отмечается с 1998 года, указом президента Леонида Кучмы. Праздник был учрежден с целью обратить внимание общественности на вклад работников библиотек в развитие образования, науки и культуры.
В этот день в библиотеках по всей стране проходят мероприятия, направленные на повышение культуры чтения в Украине. В этот день можно не только поздравить библиотекарей с профессиональным праздником, но и внести свою лепту – соберите ненужные книги и отнесите в библиотеку своего города.
День библиотек: поздравления, картинки и открытки
Дорогие библиотекари и просто ценители литературы, поздравляем вас со Всеукраинским днем библиотек. Благодаря этим учреждениям связь между человеком и книгой все еще жива, хотя ее и вытесняют современные технологии. Желаем, чтобы всё больше людей посещало читальные залы и заводили абонементные карточки в библиотеках. Поддерживайте отечественных авторов и знакомьтесь с зарубежными. Помните, что книга — лучший собеседник, советчик и друг.
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Поздравляю с профессиональным праздником! Библиотека — особое место. Пусть там всегда царит волшебная атмосфера. Пусть книги бережно и верно хранят интересную информацию и радуют своих читателей!
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Поздравляю со Всеукраиским днём библиотек. Желаю бесконечной увлечённости в книжный мир добрых повестей и сказаний, желаю, чтобы в твоей жизни происходило столько же интересных, весёлых, романтических и радостных событий, сколько их происходит во всех счастливых романах и сказках на полках наших библиотек.
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Поздравляю со Всеукраинским днём библиотек и хочу пожелать, чтобы ни один храм знаний и верных друзей-книг никогда не утратил своей популярности, чтобы в библиотеке всегда можно было найти ответ на любой вопрос, отправиться в путешествие по странам истории и фантазии, разведать самую интересную тайну и открыть какой-то важный секрет.
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Я с праздником хочу поздравить тех,
Кто к книгам страсть особую питает,
Всеукраинский день библиотек
Читателей всех в гости приглашает.
Новинки украшают стеллажи,
И старые друзья на полках ждут,
За знанием, за мудростью всегда
В библиотеку пусть дороги нас ведут.
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Всеукраинский день библиотек,
Напомнит о ценности книг,
И с ним я вас сегодня поздравляю,
И много ценных знаний пожелаю,
Пусть не будет границ вашей эрудиции,
И помогает она удовлетворять амбиции,
Здоровья и долголетья, сил и терпения,
Храбрости, бодрости, успехов, везения.
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Книги — лучшие друзья,
Это знают все и я.
И чем больше мы читаем,
Тем больше знаний получаем.
Мы о них не позабудем,
Аккуратны с ними будем.
Будем чествовать вовек
Всеукраинский день библиотек.