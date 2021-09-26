День машиностроителя 2021 в Украине: поздравления, картинки и открытки к празднику

День машиностроителя 2021 Украина / liga.net

Ежегодно день профессиональный праздник работников машиностроение отмечается каждое четвертое воскресенье сентября. В 2021 году это – 26 сентября.

О том, какие государственные и международные праздники украинцы будут отмечать во втором месяце осени, читайте в нашем материале: Праздники в октябре 2021 в Украине: какой день принесет дополнительный выходной и длинные выходные.

Свой профессиональный праздник машиностроители официально отмечают с 1993 года. Накануне этого дня, ударные работники отрасли удостаиваются государственных наград "Заслуженный машиностроитель Украины", "Заслуженный работник промышленности Украины". Цель данного праздника – привлечь внимание общественности к тяжелому труду и вкладу профессионалов в развитие украинской экономики.

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День машиностроителя: поздравления, открытки и картинки

Поздравляем людей, чей труд связан с самой основной отраслью, которая работает на благо всего человечества. Отраслью машиностроения. Желаем вам космических успехов, постоянного развития, громадных перспектив и множество новых идей и проектов. Пускай ваш труд, приносящий рост, стабильность и благополучие всему нашему государству, всегда будет достойно оценен и оплачен. Пускай результаты вашей работы будут отмечены благодарностью нашего народа. С праздником!

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Желаю смелости, уверенности, упорства, трудолюбия, исключительного таланта и преуспевания в работе. Желаю избегать ошибок и завоёвывать успех. Желаю любить своё дело и быть довольным жизнью. И пусть твой личный транспорт, построенный из собственных мечтаний, стремлений, надежд, несёт тебя прямиком к счастью!

День машиностроителя поздравления

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Поздравляю с Днём машиностроителя. Желаю невероятных сил, гениальнейших идей, рационального использования любых ресурсов, слаженной работы и грандиозных успехов! Без машиностроения не обойтись ни на земле, ни в воздухе, ни на воде, ни под водой. И я желаю, чтобы тебе невероятно везло везде, где бы ты ни был. Желаю обладать крепким стержнем и светлым умом. Желаю из деталей каждого дня собирать конструкцию своего счастья.

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Дорогие технологи, инженеры и все те, кто связан с машиностроением, поздравляю вас с вашим профессиональным праздником! Ваша работа — это нелегкий труд, который помогает сделать мир для нас комфортнее. Будьте усердны, ведь во многом именно от этого зависит качество вашей работы. С праздником!

День машиностроителя открытки

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Поздравляю с Днем машиностроителя. Желаю, чтобы ваш труд всегда высоко и достойно оценивался, ваши светлые головы посещали смелые оригинальные идеи, а руки твердо знали, что делать. Пусть работа приносит успех, удовольствие и стабильность.

С днем машиностроителя: поздравление коллегам

С Днем машиностроителя поздравляю весь наш дружный коллектив! Мы, как детали огромной машины, обеспечиваем слаженную и стабильную работу. Хочу сказать вам, дорогие коллеги, что с каждым из вас приятно работать, все вы — надежные, талантливые люди. Желаю всему нашему коллективу дальнейшего процветания и профессионального роста!

День машиностроителя картинки

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В это праздничное воскресенье

Столько лета, солнца и тепла —

Принимайте, коллеги, поздравленья

С праздником! Всем счастья и добра!

Пожелать хотим во всем везения

И удачи Вам на каждый день!

Важный труд — машин строение

Пусть хватает сил для нужных дел.

***

Коллеги! Мы машины строим,

Сегодня наступил наш день,

Поздравить от души позвольте,

Пускай уйдут проблемы в тень!

Хочу я пожелать вам в праздник

Удачи, радости, любви,

Чтобы вся жизнь была прекрасной,

Текли спокойно ваши дни!

Желаю вам в делах успеха,

Здоровья крепкого и сна,

В домах уютных больше смеха,

И пусть в душе поет весна!

С Днем машиностроителя поздравления, открытки

День машиностроителя поздравления, картинки

С днем машиностроителя картинки и открытки