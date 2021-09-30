День переводчика: сердечные поздравления и картинки к празднику

Международный день переводчика / ua.depositphotos.com/

Международный день переводчика ежегодно отмечается 30 сентября. В этот день профессиональный праздник тех, кто занимается письменным и устным переводом.

О том, какие праздники ждут украинцев во втором месяце осени, читайте в нашем материале: Праздники в октябре 2021 в Украине: какой день принесет дополнительный выходной и длинные выходные.

День переводчика был учрежден в 1991 году, а уже в 2017 году ООН объявила резолюцию, согласно которой признаётся роль профессионального перевода в объединении народов, в содействии миру, пониманию и развитию.

Дата 30 сентября была выбрана не случайно. В этот день умер писатель и переводчик Иероним Стридонский. Он считается покровителем всех, кто занимается переводами. Начиная с 2005 года, в ООН проводится Конкурс им. святого Иеронима на лучший письменный перевод на английском, арабском, испанском, китайском, русском, французском, а также немецком языках.

День переводчика 2021: поздравления, картинки и открытки

Поздравляю с Международным днём переводчика. Такие люди, как ты помогают налаживать контакт между людьми всего мира. Желаю, чтобы твой талант и профессионализм всегда оставался в почёте. Желаю быть востребованным специалистом и просто счастливым человеком. Успехов, увлекательных путешествий и новых открытий в собственной жизни!

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Поздравляю с Международным днём переводчика. Желаю всё понимать в этом мире и, чтобы тебя все понимали, как надо. Успехов в работе без затруднительных слов, удачи на каждом пути к большим мечтам, победам и счастью.

День переводчика поздравления

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Поздравляю с Международным днём переводчика. Желаю, чтобы всегда находилась не только высокооплачиваемая, но и весьма интересная работа, желаю, чтобы делать переводы тебе было так же легко, как пауку плести паутину, как полиглоту листать словари. Успехов и достатка, путешествий и побед, огромных сил и море удовольствий в жизни.

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Желаю языки все знать, чтобы удобно разговаривать, понимать и помогать людям общаться. Пусть не будет языковых барьеров, а если и встретятся, то преодолеть их без труда. В работе успехов, в изучении прогресса и всего самого лучшего. С днем переводчика!

День переводчика открытки

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Мечта переводчика — точное слово,

Желаю я вам, чтобы в важных словах

Не путались, мысль выражая в основе,

И чтобы язык помогал вам в делах!

Пускай голова от работы не пухнет,

Приносит почтение знаний багаж,

И чтобы всегда вы имели на кухне

Пино, фуа-гра, каркадэ и грильяж!

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Переводчики, ребята,

Поздравляем с вашим днем.

Мы сегодня вашу силу

И таланты подчеркнем.

Иностранные слова

Пусть ложатся гладко.

Жизнь пусть будет ваша яркой,

Радужной и сладкой.

День переводчика картинки

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Переведет любую фразу,

Любой поддержит диалог,

Он на ходу хватает сразу

Слов иностранных перевод!

Мы в этот праздник поздравляем

Всех переводчиков сейчас,

Вам много радости желаем,

Пусть будет в жизни все у вас!

С днем переводчика поздравления

Международный день переводчика поздравления

День переводчика поздравления в прозе и стихах