День переводчика: сердечные поздравления и картинки к празднику

Душевные поздравления в стихах и прозе - в подборке Главреда
Международный день переводчика ежегодно отмечается 30 сентября. В этот день профессиональный праздник тех, кто занимается письменным и устным переводом.
О том, какие праздники ждут украинцев во втором месяце осени, читайте в нашем материале: Праздники в октябре 2021 в Украине: какой день принесет дополнительный выходной и длинные выходные.
День переводчика был учрежден в 1991 году, а уже в 2017 году ООН объявила резолюцию, согласно которой признаётся роль профессионального перевода в объединении народов, в содействии миру, пониманию и развитию.
Дата 30 сентября была выбрана не случайно. В этот день умер писатель и переводчик Иероним Стридонский. Он считается покровителем всех, кто занимается переводами. Начиная с 2005 года, в ООН проводится Конкурс им. святого Иеронима на лучший письменный перевод на английском, арабском, испанском, китайском, русском, французском, а также немецком языках.
День переводчика 2021: поздравления, картинки и открытки
Поздравляю с Международным днём переводчика. Такие люди, как ты помогают налаживать контакт между людьми всего мира. Желаю, чтобы твой талант и профессионализм всегда оставался в почёте. Желаю быть востребованным специалистом и просто счастливым человеком. Успехов, увлекательных путешествий и новых открытий в собственной жизни!
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Поздравляю с Международным днём переводчика. Желаю всё понимать в этом мире и, чтобы тебя все понимали, как надо. Успехов в работе без затруднительных слов, удачи на каждом пути к большим мечтам, победам и счастью.
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Поздравляю с Международным днём переводчика. Желаю, чтобы всегда находилась не только высокооплачиваемая, но и весьма интересная работа, желаю, чтобы делать переводы тебе было так же легко, как пауку плести паутину, как полиглоту листать словари. Успехов и достатка, путешествий и побед, огромных сил и море удовольствий в жизни.
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Желаю языки все знать, чтобы удобно разговаривать, понимать и помогать людям общаться. Пусть не будет языковых барьеров, а если и встретятся, то преодолеть их без труда. В работе успехов, в изучении прогресса и всего самого лучшего. С днем переводчика!
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Мечта переводчика — точное слово,
Желаю я вам, чтобы в важных словах
Не путались, мысль выражая в основе,
И чтобы язык помогал вам в делах!
Пускай голова от работы не пухнет,
Приносит почтение знаний багаж,
И чтобы всегда вы имели на кухне
Пино, фуа-гра, каркадэ и грильяж!
***
Переводчики, ребята,
Поздравляем с вашим днем.
Мы сегодня вашу силу
И таланты подчеркнем.
Иностранные слова
Пусть ложатся гладко.
Жизнь пусть будет ваша яркой,
Радужной и сладкой.
***
Переведет любую фразу,
Любой поддержит диалог,
Он на ходу хватает сразу
Слов иностранных перевод!
Мы в этот праздник поздравляем
Всех переводчиков сейчас,
Вам много радости желаем,
Пусть будет в жизни все у вас!