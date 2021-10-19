День повара в Украине: душевные поздравления и прикольные картинки к празднику

Поздравления с Международным днем повара в стихах и прозе - подборка Главреда.
Международный день повара ежегодно отмечается 20 октября. В 2021 году этот день приходится на среду.
О том, какие профессиональные и международные праздники будут отмечать в последнем месяце осени, читайте в нашем материале: Праздники в ноябре 2021 в Украине: будут ли дополнительные выходные.
День повара бесспорно важный и нужный праздник, ведь профессия кулинара, одна из самых древних. Приготовление пищи – особый вид искусства, и отдавая дань волшебникам в белых колпаках, которые колдуют над формой и содержанием, радуя наши вкусовые рецепторы, не можем не поздравить мастер-шефов с их профессиональным праздником.
Сам праздник учрежден в 2004 году, его цель – популяризация профессии кулинара. В этот день проводятся различные мастер-классы, а двери мишленовских ресторанов открываются для дегустации различных деликатесов и кулинарных шедевров. Повара соревнуются в скорости, оригинальной подаче и, конечно же, вкусовых качествах блюд.
День повара: поздравления, картинки и открытки
Поздравляю с Международным днём повара. Желаю бесконечного потока энтузиазма и вдохновения, вкуснейших рецептов и удивительных блюд. Пусть твоя жизнь на первое преподносит счастье и любовь, второе блюдо пусть будет — радость и удача, в роли закусок — веселье и оптимизм, а на десерт — сладкие мечты и надежды!
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Желаю готовить вкусные блюда, настоящие шедевры, полезные и красивые. Пусть не утомляет работа, пусть не будет на кухне жарко и душно, а прекрасные и аппетитные ароматы разносятся на многие километры. С днем повара!
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Поздравляю с Международным днём повара. Желаю только вкуснейших и красивейших блюд, креативного подхода к кулинарному творчеству, почитания и уважения в любом кругу, великолепия и неповторимости, верного здоровья и удачи, перспективного будущего и большого счастья в личной жизни.
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"Пальчики оближешь", — говорим мы всегда, когда собираемся за Вашим праздничным столом. Виртуозный повар — это всегда прекрасный хозяин. В Ваш профессиональный праздник спешим пожелать, чтобы в жизни был достаток, и на столе, как и теперь, стояло изобилие лакомств и угощений.
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Поздравляю тебя с Международным днем повара! Нет чудеснее профессии, чем твоя! Ведь только у тебя есть возможность каждый день творить и создавать кулинарные шедевры, радуя и вдохновляя, восхищая и влюбляя всех в твои блюда! Желаю бурлящей, кипящей жизни, прекрасной, как самое изысканное лакомство!
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Нет прекраснее работы,
Чем на кухне колдовать,
Кулинарные заботы
Вкусно преодолевать!
Мастерство пусть не подводит,
И плита будет шустра,
А еще — растут доходы.
Вас с Днем повара, ура!
***
Вас поздравляем, повара.
Вы в своем деле мастера!
Пускай на кухне всякий раз
Всё получается у вас.
Пусть ничего не пригорит,
У всех пусть будет аппетит.
Пусть ваши блюда удивляют
И вмиг с тарелок исчезают.
Пусть будут вас всегда ценить
И от души благодарить.
***
От твоих шедевров вкусных
Превосходный аромат,
Ты готовишь так искусно —
Угощаться каждый рад.
И с днем повара поздравить
Я спешу тебя сейчас,
Продолжай варить и жарить,
Чтобы радовать всех нас.
***
В день повара желаю
Шедевры лишь творить,
Чтоб даже королеву
Смогли вы удивить.
Божественной пусть будет
Всегда ваша еда.
Чтоб люди говорили про нее:
Вот это да!