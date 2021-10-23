День рекламиста 2021 в Украине: оригинальные поздравления и прикольные картинки

День рекламиста 2021 в Украине / ua.depositphotos.com

День работников рекламы ежегодно отмечается в Украине 23 октября. Этот праздник объединяет всех, кто связан со сферой рекламных услуг – пиарщиков, маркетологов, рекламодателей, менеджеров по рекламе. В 2021 году эта дата выпадает на субботу.

О том, какие профессиональные и международные праздники ждут нас в последнем месяце осени, читайте в нашем материале: Праздники в ноябре 2021 в Украине: будут ли дополнительные выходные.

День рекламиста постепенно набирает обороты. Ведь все больше людей задействовано в сфере рекламных услуг. Главред составил подборку с Днем работника рекламы, прикольные поздравления с Днем рекламщика, картинки и открытки.

День рекламщика: поздравления, картинки и открытки

С Днём работников рекламы. Пусть всё, что бы ни попало к тебе в руки, под прицел твоей мысли и фантазии, будет успешно разрекламировано, а впоследствии быстро распространено в массах народа. Желаю креатива и высоких творческих полётов, а также сил, энтузиазма, достатка и удач.

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С профессиональным праздником работников рекламы! Пусть ваши ролики, рекламные щиты, листовки и все остальные способы передачи сообщений возможным покупателям будут интересными и увлекательными. Пусть не вызывают желания моментально переключить канал или выкинуть листовку в мусорный бак.

День рекламщика поздравления

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Рекламистам в их праздник преподносим самые чудесные пожелания! Пусть никогда не исчерпается их вдохновение, ведь они рождены для того, чтоб своим умом и руками творить чудеса, окрашивать город в яркие краски и мотивировать людей прикоснуться к желанному и прекрасному!

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С Днем работника рекламы!

Чтоб работа, как забава,

Только радость приносила,

Много мыслей, креатива.

Генерируйте идеи,

Воплощайте все затеи,

Чтоб никто не усомнился

В том, что вы специалисты.

Чтоб работали на славу,

Чтобы все вас узнавали,

Чтобы ваш души полет

Принес деньги и почет.

С Днем рекламиста прикольные картинки

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Реклама — двигатель торговли,

Об этом все на свете знают,

Мы всех работников рекламы

С их днем сегодня поздравляем,

Желаем мы им креатива,

Идей, но только не банальных,

Пусть их реклама будет классной,

Понятной и оригинальной!

День рекламщика поздравления и картинки

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Без рекламы не узнать нам всех новинок, не купить.

Пожелаем в день рекламы Вам здоровья и любви,

Будьте Вы всегда в работе — веселы, добры, легки,

Не встречаются пусть беды, неудачи на пути.

Вам желаем только света, вдохновения, позитива,

Быть всегда в работе дружным с коллективом.

С Днем работника рекламы поздравления

День рекламиста 2021 в Украине

С Днем работника рекламы картинки