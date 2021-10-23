День рекламиста 2021 в Украине: оригинальные поздравления и прикольные картинки

С Днем рекламщика поздравления в прозе и стихах, прикольные картинки и открытки - подборка Главреда.
День работников рекламы ежегодно отмечается в Украине 23 октября. Этот праздник объединяет всех, кто связан со сферой рекламных услуг – пиарщиков, маркетологов, рекламодателей, менеджеров по рекламе. В 2021 году эта дата выпадает на субботу.
О том, какие профессиональные и международные праздники ждут нас в последнем месяце осени, читайте в нашем материале: Праздники в ноябре 2021 в Украине: будут ли дополнительные выходные.
День рекламиста постепенно набирает обороты. Ведь все больше людей задействовано в сфере рекламных услуг. Главред составил подборку с Днем работника рекламы, прикольные поздравления с Днем рекламщика, картинки и открытки.
День рекламщика: поздравления, картинки и открытки
С Днём работников рекламы. Пусть всё, что бы ни попало к тебе в руки, под прицел твоей мысли и фантазии, будет успешно разрекламировано, а впоследствии быстро распространено в массах народа. Желаю креатива и высоких творческих полётов, а также сил, энтузиазма, достатка и удач.
***
С профессиональным праздником работников рекламы! Пусть ваши ролики, рекламные щиты, листовки и все остальные способы передачи сообщений возможным покупателям будут интересными и увлекательными. Пусть не вызывают желания моментально переключить канал или выкинуть листовку в мусорный бак.
***
Рекламистам в их праздник преподносим самые чудесные пожелания! Пусть никогда не исчерпается их вдохновение, ведь они рождены для того, чтоб своим умом и руками творить чудеса, окрашивать город в яркие краски и мотивировать людей прикоснуться к желанному и прекрасному!
***
С Днем работника рекламы!
Чтоб работа, как забава,
Только радость приносила,
Много мыслей, креатива.
Генерируйте идеи,
Воплощайте все затеи,
Чтоб никто не усомнился
В том, что вы специалисты.
Чтоб работали на славу,
Чтобы все вас узнавали,
Чтобы ваш души полет
Принес деньги и почет.
***
Реклама — двигатель торговли,
Об этом все на свете знают,
Мы всех работников рекламы
С их днем сегодня поздравляем,
Желаем мы им креатива,
Идей, но только не банальных,
Пусть их реклама будет классной,
Понятной и оригинальной!
***
Без рекламы не узнать нам всех новинок, не купить.
Пожелаем в день рекламы Вам здоровья и любви,
Будьте Вы всегда в работе — веселы, добры, легки,
Не встречаются пусть беды, неудачи на пути.
Вам желаем только света, вдохновения, позитива,
Быть всегда в работе дружным с коллективом.