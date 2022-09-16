День спасателя 2022 в Украине: крутые поздравления и открытки к празднику

День спасателя Украины / ДСНС

Свой профессиональный праздник работники службы чрезвычайных ситуаций отмечают 17 сентября.

Задача сотрудников ГСЧС своевременно ликвидировать последствия чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, а также проводить аварийно-спасательные операции в случае возникновения пожара.

В это непростое для страны время, в войне с Россией вклад украинских спасателей неоценимый. Они помогают бороться с разрушительными последствиями вражеских бомбардировок, на их плечах лежит миссия по спасению людей, разминирования территорий, поиск пострадавших под завалами и сохранению как можно больше жизней.

О том, какие профессиональные праздники отмечают в первом месяце осени, читайте в материале: Праздники в сентябре 2022: будут ли дополнительные выходные.

Поздравления с Днем спасателя, открытки и картинки

Что для других — событие, чудесное спасение и подвиг, для тебя — просто работа. И знаешь, в этой скромности есть свое очарование! Поздравляю с Днем спасателя! Оставайся всегда, пожалуйста, таким же замечательным парнем, у которого крепкие руки, львиное сердце и сияющие искренней улыбкой глаза!

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Дорогие наши спасатели, поздравляем вас с профессиональным праздником. Желаем Вам отменного здоровья, ведь от него зачастую зависит чья-то жизнь, хорошего настроения и побольше спокойных дежурств, ведь если у вас не раздается сирена о срочном вызове — значит в округе все спокойно.

Открытки с Днем спасателя Украины

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Поздравляем вас с Днем спасателя МЧС! Ваши благородство, мужество и самоотверженность помогают вам спасать всех, кто попал в беду или стал жертвой стихийного бедствия. Спасибо вам за спасенные жизни и здоровье людей, профессионализм и силу духа. Желаем вам и вашим семьям любви, благополучия, успеха, радости, процветания, прекрасного самочувствия и отличного настроения!

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С днем спасателя, ребята,

Благодарю вас всех за труд.

Спасают руки ваши, жизни,

Господь благословит пускай ваш путь.

Хочу, чтобы здоровье вас не покидало,

Такие молодцы, стране нужны.

Желаю жить вам всем в достатке,

И чтобы сбылись все ваши мечты.

День спасателя Украины картинки

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Спасают жизни в море и на суше

Спасатели. Они всегда придут

На помощь, если где-то нужен

Надежный щит, они всегда спасут.

Пусть этот поздравок — для вас подарок,

Вам принесет удачу и успех.

Вам благодарны люди, их не мало.

Без вас бы не звучал сейчас их смех.

С Днем спасателя Украины открытки

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Украина спит спокойно

Со спасателем таким,

Службу ты несёшь достойно,

Не страшны огонь и дым.

Наводнения, лавины,

А тебе всё нипочём,

Будь всегда таким же сильным,

Нас от бед закрой плечом.

Пусть за сотни вёрст опасность

Тебя мимо обойдёт,

Ну, а в жизни только радость

И любовь большая ждёт!

С Днем спасателя Украины картинки

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Героем быть — почетная работа,

А ведь спасатель он и есть герой,

Приходит каждый день он на работу,

Готов за жизнь чужую смело идти в бой,

Пускай не изменит ему удача,

Пускай здоровье никогда не подведёт,

Пусть будет жизнь его еще богаче,

И каждый пусть живым домой придёт.

17 сентября - День спасателя Украины