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День юриста 2021 в Украине: сердечные поздравления и милые открытки к празднику

8 октября 2021, 02:28

Душевные поздравления в прозе и стихах ко Дню юриста - в подборке Главреда

День юриста в Украине
День юриста в Украине / ua.depositphotos.com/

Ежегодно работники сферы юриспунденции отмечают свой профессиональный праздник 8 октября. В 2021 году этот день выпадает на пятницу.

О государственных, профессиональных и православных праздниках второго месяца осени, читайте в нашем материале: Праздники в октябре 2021 в Украине: какой день принесет дополнительный выходной и длинные выходные.

Дата праздника была выбрана не случайно. Именно 8 октября, в 1016 году князь Ярослав Мудрый впервые издал сборник законов Русская правда. В этот день проводятся корпоративы и празднования в небольших компаниях. День юриста Украины – прекрасный повод поздравить юристов, прокуроров, судей, нотариусов, адвокатов и всех, кто причастен к юриспунденции.

День юриста: поздравления, картинки, открытки

С Днём юриста Украины. Пусть будет лёгким и беспрепятственным путь по юридической карьерной лестнице, пусть справедливая Фемида всегда подсказывает, как решить вопрос. Удачи и успехов в юриспруденции, процветания и счастья в круговороте интересных событий жизни.

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С Днём юриста Украины. Желаю быть отменным знатоком законов любимой страны. Желаю все дела решать быстро, уверенно и успешно. Желаю сил и внутреннего спокойствия. Желаю толерантности и неуязвимости. Желаю решительности и преуспевания не только в основной деятельности, но и в жизни в целом.

День юриста поздравления, картинки, открытки
День юриста поздравления

***

Уважаемые юристы Украины! Поздравляю вас с праздником вашей профессии! Желаю, чтобы Конституция была путеводителем на работе, а Библия и законы мироздания — указывали правильный путь в жизни. Берегите здоровье и жизненную силу, пускай мир и спокойствие дарят самые родные люди. Всех земных благ!

***

С профессиональным праздником юристов Украины. Трудно бывает оставаться верным своему долгу, но ваша работа и ваше призвание в отыскании справедливости. Пусть это приносит вам радость и удовлетворение от работы, которую вы делаете. Поздравляем!

День юриста поздравления, картинки, открытки
День юриста картинки

***

Желаю только побед, пускай перед Вами никогда не возникают проигрышные дела и жизненные ситуации. Пускай впереди ждет только процветание, карьерный рост, успешные решения, удачное стечение обстоятельств и талантливое урегулирование даже самых сложных процессов. С Днем юриста Украины!

***

С Днем юриста Украины!

Вы в делах непобедимы,

Четко знаете закон,

Так примите наш поклон,

Вместе с ним — и уваженье,

Лишь к успешности движенье

Продолжайте вы всегда,

Честь Вам, да и похвала!

День юриста поздравления, картинки, открытки
День юриста открытки

***

С Днем юриста поздравляю.

Пусть успех в делах вас ждет!

Праздник пусть объединяет

Тех, кто защитит народ.

С праздником! Больших успехов

Вам желаем от души.

Словно рыцари в доспехах,

Достигайте вы вершин.

***

Как все работники юриспруденции,

Юристы Украины — люди занятые!

Сплошные заседанья, конференции —

Да, у юристов будни непростые!

Но праздновать пора пришла.

Сегодня отложите все дела —

Весь нескончаемый поток!

Ведь мы вам сочинили поздравок!

Примите поздравок недлинный:

Так с праздником, юристы Украины!

День юриста поздравления, картинки, открытки
Поздравления с Днем юриста

***

Всех юристов поздравляем

И успехов всем желаем,

Знатоки законов, правил,

И защитники бесправных,

Будьте честны, неподкупны,

Справедливы, неприступны,

Ведь ответственность большая,

Чет и нечет не решает,

Только знание и мудрость

Справятся с проблемой трудной,

Гибкий ум и веский довод —

День юриста — это повод!

День юриста поздравления, картинки, открытки
Открытка с Днем юриста
День юриста поздравления, картинки, открытки
Картинки с Днем юриста
День юриста поздравления, картинки, открытки
День юриста в Украине 2021
День юриста поздравления, картинки, открытки
С днем юриста прикольные картинки

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День юриста
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