День юриста 2021 в Украине: сердечные поздравления и милые открытки к празднику

Душевные поздравления в прозе и стихах ко Дню юриста - в подборке Главреда
Ежегодно работники сферы юриспунденции отмечают свой профессиональный праздник 8 октября. В 2021 году этот день выпадает на пятницу.
О государственных, профессиональных и православных праздниках второго месяца осени, читайте в нашем материале: Праздники в октябре 2021 в Украине: какой день принесет дополнительный выходной и длинные выходные.
Дата праздника была выбрана не случайно. Именно 8 октября, в 1016 году князь Ярослав Мудрый впервые издал сборник законов Русская правда. В этот день проводятся корпоративы и празднования в небольших компаниях. День юриста Украины – прекрасный повод поздравить юристов, прокуроров, судей, нотариусов, адвокатов и всех, кто причастен к юриспунденции.
День юриста: поздравления, картинки, открытки
С Днём юриста Украины. Пусть будет лёгким и беспрепятственным путь по юридической карьерной лестнице, пусть справедливая Фемида всегда подсказывает, как решить вопрос. Удачи и успехов в юриспруденции, процветания и счастья в круговороте интересных событий жизни.
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С Днём юриста Украины. Желаю быть отменным знатоком законов любимой страны. Желаю все дела решать быстро, уверенно и успешно. Желаю сил и внутреннего спокойствия. Желаю толерантности и неуязвимости. Желаю решительности и преуспевания не только в основной деятельности, но и в жизни в целом.
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Уважаемые юристы Украины! Поздравляю вас с праздником вашей профессии! Желаю, чтобы Конституция была путеводителем на работе, а Библия и законы мироздания — указывали правильный путь в жизни. Берегите здоровье и жизненную силу, пускай мир и спокойствие дарят самые родные люди. Всех земных благ!
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С профессиональным праздником юристов Украины. Трудно бывает оставаться верным своему долгу, но ваша работа и ваше призвание в отыскании справедливости. Пусть это приносит вам радость и удовлетворение от работы, которую вы делаете. Поздравляем!
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Желаю только побед, пускай перед Вами никогда не возникают проигрышные дела и жизненные ситуации. Пускай впереди ждет только процветание, карьерный рост, успешные решения, удачное стечение обстоятельств и талантливое урегулирование даже самых сложных процессов. С Днем юриста Украины!
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С Днем юриста Украины!
Вы в делах непобедимы,
Четко знаете закон,
Так примите наш поклон,
Вместе с ним — и уваженье,
Лишь к успешности движенье
Продолжайте вы всегда,
Честь Вам, да и похвала!
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С Днем юриста поздравляю.
Пусть успех в делах вас ждет!
Праздник пусть объединяет
Тех, кто защитит народ.
С праздником! Больших успехов
Вам желаем от души.
Словно рыцари в доспехах,
Достигайте вы вершин.
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Как все работники юриспруденции,
Юристы Украины — люди занятые!
Сплошные заседанья, конференции —
Да, у юристов будни непростые!
Но праздновать пора пришла.
Сегодня отложите все дела —
Весь нескончаемый поток!
Ведь мы вам сочинили поздравок!
Примите поздравок недлинный:
Так с праздником, юристы Украины!
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Всех юристов поздравляем
И успехов всем желаем,
Знатоки законов, правил,
И защитники бесправных,
Будьте честны, неподкупны,
Справедливы, неприступны,
Ведь ответственность большая,
Чет и нечет не решает,
Только знание и мудрость
Справятся с проблемой трудной,
Гибкий ум и веский довод —
День юриста — это повод!