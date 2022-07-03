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День зенитных ракетных войск Воздушных сил ВСУ – мощные поздравления и картинки защитникам

3 июля 2022, 07:00

День ПВО Украины - картинки, открытки и поздравления в прозе и стихах - в подборке Главреда.

День зенитных ракетных войск Украины 2022
День зенитных ракетных войск Украины 2022 / Facebook

Свой профессиональный праздник военные зенитных ракетных войск ВСУ отмечают 3 июля. Воины, на плечах которых неоценимая миссия – защита воздушного пространства Украины – городов и поселков, важных стратегических объектов – от авиационных ударов страны-оккупанта.

Мужественные защитники своими плечами прикрывают небо. Войска ПВО – не дремлют ни минуты и достойно держат удар российских захватчиков. На сегодняшний день усилиями зенитных ракетных войск сбито более 1000 единиц военной техники – бомбардировщиков, вертолетов, крылатых ракет и беспилотников.

В этот день поздравления с днем зенитных ракетных войск принимают именно они.

С днем зенитных ракетных войск Воздушных сил ВСУ – поздравления, картинки и открытки

Сердечно поздравляем с Днём зенитных ракетных войск – праздником мужественных, достойных, благородных людей! Позвольте искренне пожелать вам безупречного, наполненного истинным смыслом и счастьем жизненного пути! Пусть благодарные грядущие поколения по-настоящему оценят ваш сегодняшний ежедневный подвиг — почти незаметный, но незаменимый для мира и стабильности!

***

Воинов ПВО, с Днем зенитных ракетных войск! Желаю боевых наград и бравых подвигов; храбрости в нелёгком деле, мужества и главное — чести! Дай Бог, чтобы путь твой был безопасен, а жизнь не походила на постоянную службу. Пусть в душе найдется место тёплым чувствам и любви. Желаю, чтобы рядом всегда были люди, которые в любую секунду смело протянут руку и помогут!

День зенитных ракетных войск Украины 2022
День зенитных ракетных войск Украины 2022

***

С Днем зенитных ракетных войск! Пусть сила вашего духа, преданная любовь к стране и доброта к людям всегда остаются примером для подрастающего и будущего поколения. Желаю вам неуязвимости ко всем недугам и бедам и неуходящего личного счастья!

***

С праздником! Воздушные границы

Нарушить не дадите вы врагам.

За то, что мирно нашим детям спится,

Мы очень сильно благодарны вам.

Придёт беда – никто не промахнётся,

Но пусть спокойным небо остаётся.

Опасна ваша служба, тяжела.

Удачи, долгих лет, любви, тепла.

День зенитных ракетных войск Украины 2022
С днем ПВО

***

Зенитчик, с праздником тебя!

Пускай враги тебя боятся и не злят!

Мы за тобою, как за каменной стеной!

Ты наша гордость, наш защитник и герой!

День зенитных ракетных войск Украины 2022
С Днем зенитных ракетных войск Украины 2022
День зенитных ракетных войск 2022
День зенитных ракетных войск 2022
День зенитных ракетных войск Украины 2022
День ПВО Украины картинки

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