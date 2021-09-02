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Какой сегодня праздник: День нотариата в Украине – поздравления и открытки

2 сентября 2021, 04:26

Душевные поздравления в прозе и стихах ко Дню нотариата - в подборке Главреда

День нотариата в Украине
День нотариата в Украине / ua.depositphotos.com/

Профессиональный праздник нотариусов – относительно новый в Украине, его отмечают с 2010 года, указом президента Виктора Ющенко. Дата празднования не меняется, ежегодно этот день отмечают 2 сентября.

Деятельность нотариусов является важным звеном в развитии правового государства. Одной из основных целей работников нотариальных контор – защита прав и интересов украинцев.

О других праздниках первого месяца осени, читайте в нашем материале: Праздники в сентябре 2021 в Украине: День знаний, День предпринимателя и День кино.

День нотариата в Украине: поздравления, открытки и картинки

Поздравляю с Днём нотариата Украины. Желаю, чтобы и в работе, и в жизни всё и всегда было законно, правильно, умно, красиво и опрятно. Пусть удаётся легко работать с любым делом и клиентом, пусть каждый день дарит гарантию на успех и удачу. Желаю безграничного интереса к своей работе и нескончаемой любви к своей жизни!

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***

Поздравляю с Днём нотариата Украины. Желаю правильных решений, удачных дел и чётких изложений. Пусть будет добрым здоровье, пусть дела венчаются успехом, пусть жизнь приносит счастье и любовь, пусть рядом будут хорошие друзья. Желаю плодотворных будней и полноценных выходных.

День нотариата в Украине: поздравления, картинки, открытки
День нотариата поздравления

***

Поздравляю с Днём нотариата Украины. Желаю терпимости, уверенности, упорства, целеустремлённости, стойкости, твёрдости, неуязвимости, непоколебимости, сообразительности, ловкости, смелости и совершенного талана в своём деле. Пусть каждый день посылает хороших клиентов, интересные дела, доброе настроение и на всякий случай удачу.

***

Солидный праздник — День нотариата.

Не огорчает вас пускай зарплата,

Побольше будет пусть у вас клиентов,

Поменьше — суеты и конкурентов.

И весь украинский нотариат

Поздравить с этим праздником я рад.

День нотариата в Украине: поздравления, картинки, открытки
День нотариата в Украине картинки

***

Юристов поздравляю

Я с днем нотариата,

Пусть на удачу будет

Ваша жизнь богата.

Вы в море документов

Уверенно плывете,

И строго соблюдаете

Закон в своей работе.

Доверие клиентов

Пусть будет вам наградой,

Гордится Украина пусть

Своим нотариатом.

День нотариата в Украине: поздравления, картинки, открытки
День нотариата в Украине открытки

***

Мы желаем много счастья, света,

Здравья, злата и, конечно, доброты,

Чтоб в душе всегда искрилось лето,

Чтоб сбылись заветные мечты.

Пусть жизнь напомнит ягоды малины,

Сегодня, в день нотариата Украины.

День нотариата в Украине: поздравления, картинки, открытки
День нотариата в Украине картинки и открытки
День нотариата в Украине: поздравления, картинки, открытки
С Днем нотариата Украины поздравления
День нотариата в Украине: поздравления, картинки, открытки
День нотариата в Украине поздравления и открытки

viber
праздник
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