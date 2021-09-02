Какой сегодня праздник: День нотариата в Украине – поздравления и открытки

Душевные поздравления в прозе и стихах ко Дню нотариата - в подборке Главреда
Профессиональный праздник нотариусов – относительно новый в Украине, его отмечают с 2010 года, указом президента Виктора Ющенко. Дата празднования не меняется, ежегодно этот день отмечают 2 сентября.
Деятельность нотариусов является важным звеном в развитии правового государства. Одной из основных целей работников нотариальных контор – защита прав и интересов украинцев.
О других праздниках первого месяца осени, читайте в нашем материале: Праздники в сентябре 2021 в Украине: День знаний, День предпринимателя и День кино.
День нотариата в Украине: поздравления, открытки и картинки
Поздравляю с Днём нотариата Украины. Желаю, чтобы и в работе, и в жизни всё и всегда было законно, правильно, умно, красиво и опрятно. Пусть удаётся легко работать с любым делом и клиентом, пусть каждый день дарит гарантию на успех и удачу. Желаю безграничного интереса к своей работе и нескончаемой любви к своей жизни!
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Поздравляю с Днём нотариата Украины. Желаю правильных решений, удачных дел и чётких изложений. Пусть будет добрым здоровье, пусть дела венчаются успехом, пусть жизнь приносит счастье и любовь, пусть рядом будут хорошие друзья. Желаю плодотворных будней и полноценных выходных.
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Поздравляю с Днём нотариата Украины. Желаю терпимости, уверенности, упорства, целеустремлённости, стойкости, твёрдости, неуязвимости, непоколебимости, сообразительности, ловкости, смелости и совершенного талана в своём деле. Пусть каждый день посылает хороших клиентов, интересные дела, доброе настроение и на всякий случай удачу.
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Солидный праздник — День нотариата.
Не огорчает вас пускай зарплата,
Побольше будет пусть у вас клиентов,
Поменьше — суеты и конкурентов.
И весь украинский нотариат
Поздравить с этим праздником я рад.
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Юристов поздравляю
Я с днем нотариата,
Пусть на удачу будет
Ваша жизнь богата.
Вы в море документов
Уверенно плывете,
И строго соблюдаете
Закон в своей работе.
Доверие клиентов
Пусть будет вам наградой,
Гордится Украина пусть
Своим нотариатом.
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Мы желаем много счастья, света,
Здравья, злата и, конечно, доброты,
Чтоб в душе всегда искрилось лето,
Чтоб сбылись заветные мечты.
Пусть жизнь напомнит ягоды малины,
Сегодня, в день нотариата Украины.