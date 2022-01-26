УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Поздравления

Международный день таможенника – открытки и поздравления к празднику

26 января 2022, 05:04

Поздравления с днем таможенника, душевные открытки и прикольные картинки - в подборке Главреда.

День таможенника 2022
День таможенника - поздравления и открытки / ua.depositphotos.com

Ежегодно свой профессиональный праздник работники таможни отмечают 26 января. Он объединяет работников со всего мира с 1983 года.

История праздника уходит корнями в 1952 год, когда вступила в силу Конвенция об образовании Совета таможенного сотрудничества, который позже переименовали во Всемирную таможенную организацию. На данный момент в организации состоят 183 таможенных службы со всего мира.

О том, какие государственные праздники ждут украинцев в этом году, читайте в материале: Календарь 2022: как и когда отдыхает Украина.

День таможенника Украины отмечается ежегодно 25 июня в день принятия закона о таможенной службе. Цель праздника, подчеркнуть роль таможенной службы в развитии экономики и обеспечении целостности и единства таможенной территории государства и укреплении внешнеэкономических связей с другими странами.

День таможенника – поздравления, картинки, открытки

Поздравляю ревностных стражей таможенных границ, настоящих профессионалов и просто добрых и хороших людей. Пускай ваша служба будет не в тягость, пускай работа приносит только положительные эмоции. Желаю, чтобы ни один нарушитель не смог преступить закон и остаться безнаказанным. А вам, пускай всегда сопутствует успех, удача, здоровье и благополучие. С праздником!

Реклама
День таможенника картинки
День таможенника картинки

***

Дорогие наши таможенники! Вы — люди, стоящие на границе и наблюдающие за порядком, хочется поздравить вас с вашим профессиональным праздником и пожелать, чтобы через границу вашей души переходило лишь только хорошее, а все плохое пусть получает штраф и уходит, откуда пришло. С праздником!

***

Поздравляем работников таможни с профессиональным праздником! Желаем мира и добра, спокойствия, благополучия, достатка, крепкого здоровья. Каждый день вы проявляете решительность, выносливость, вы ведете постоянный самоконтроль. Вы несете трудную и опасную службу. Спасибо вам за ваш труд, который помогает хранить спокойствие в наших домах. С праздником!

День таможенника картинки
С Днем таможенника картинки

***

В день таможенника смело

Я хочу поздравить тех,

Кто отлично знает дело

Свое — пусть вас ждет успех,

Вы следите за порядком,

Не допустите проблем,

Пусть в жизни всё будет гладко,

Жизнь не огорчит ничем,

Вам здоровья пожелаю,

Нервы пусть не подведут,

Пусть вас грусть не посещает,

Жизни радости — найдут!

День таможенника картинки
Международный День таможенника картинки

***

Таможня нам дает добро,

И пусть начнутся поздравления,

Кто бдит границу, нам не все равно,

Работники таможни, достойны восхищения!

Пусть на границе будет лишь покой,

И мимо не пройдет лихая контрабанда.

Ангел хранитель пусть не дремлет за спиной,

И пусть дела идут все ладно.

День таможенника картинки
День таможенника картинки

***

Поздравим мы работника таможни

И с тортиком придем к нему, возможно!

А в добавленье, может, и с вином,

И с этим стихотворным поздравком!

Его работа требует вниманья,

А также и сноровки, и старанья,

Отвага, расторопность тут нужна,

Ведь за его спиною вся страна!

Пускай же никакие банды

К нам не провозят контрабанды!

День таможенника картинки
С днем таможенника прикольные картинки
День таможенника картинки
Открытки с днем таможенника Украины
День таможенника картинки
С днем таможенника картинки

viber
День таможенника
Сейчас вы просматриваете новость «Международный день таможенника – открытки и поздравления к празднику». Другие поздравления с Днем рождения, с Новым годом, с Пасхой, и остальными религиозными и профессиональными праздниками доступны в разделе Поздравления. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Какие привычки приносят бедность и разочарованияКакие привычки приносят бедность и разочарования Сбудутся все мечты: названы самые фартовые знаки зодиака, которым необычайно повезет в Новый год 2022Сбудутся все мечты: названы самые фартовые знаки зодиака, которым необычайно повезет в Новый год 2022 Китайский гороскоп 2022: необычайная удача, исполнение желаний, счастье в любви и деньгах в год ТиграКитайский гороскоп 2022: необычайная удача, исполнение желаний, счастье в любви и деньгах в год Тигра Гороскоп на сегодня, 8 января 2022: Близнецам – исполнение желаний, Девам – семейные проблемы, Весам – увеличение доходаГороскоп на сегодня, 8 января 2022: Близнецам – исполнение желаний, Девам – семейные проблемы, Весам – увеличение дохода Гороскоп на сегодня, 5 января 2022: Близнецам – ошибки, Девам – прибавка к зарплате, Скорпионам – развлеченияГороскоп на сегодня, 5 января 2022: Близнецам – ошибки, Девам – прибавка к зарплате, Скорпионам – развлечения
05:28

Обвал рубля в РФ и упадок экономики: в США предупредили Москву об ударе в случае вторжения в Украину

05:08

Гороскоп по картам Таро на февраль 2022 для земных знаков - Тельцов, Дев, КозероговВидео

05:04

Международный день таможенника – открытки и поздравления к празднику

04:52

После 20-градусного мороза в Украину придут "плюсы": синоптики назвали дату

04:39

Знойная экс-ВИА Гра томно задрала ножку и прислонилась голыми ягодицами к стене

Реклама
04:27

43-летняя Ани Лорак показала мокрые ягодицы в откровенном бикини

03:35

Голос країни-12: потомственная гадалка из команды Поляковой оказалась крестницей популярного певцаВидео

03:19

Бывшая возлюбленная Илона Маска показала фигуру в красных стрингах и топлесВидео

03:09

От каких болезней может защитить рыбий жир - ответ нутрициолога

02:47

Почему в морозы нельзя одевать колготки под джинсы и как утеплиться - ответ эксперта

02:38

Гороскоп Таро на февраль 2022 для огненных знаков зодиака - Овнов, Стрельцов, ЛьвовВидео

01:40

Как преодолеть бессоницу - действенный лайфхак от доктора КомаровскогоВидео

01:31

Риск утраты поста и угроза покушения: астролог рассказал, что ждет Зеленского в ближайший год

00:50

Какой из соков может помочь справиться с гипертонией - ответ ученых

00:30

Оля Полякова восхитила кадрами в суперкрасном образе и ультракоротком платьеФото

00:07

Гороскоп на сегодня, 26 января 2022: Близнецам – невероятная встреча, Девам – неприятности, Стрельцам – секретыВидео

25 января, вторник
23:42

Байден не намерен отправлять войска США в Украину - Белый домВидео

23:27

Аlyona Аlyona обула сапоги на руки и высказалась о подкаблучниках

23:00

Предвещают неприятности и опасность: что нельзя делать со свечой в домеВидео

22:57

Премьер Хорватии оправдался за скандальные слова Милановича об Украине

Реклама
22:19

Демарш президента Хорватии: МИД Украины требует публичных извинений

22:16

Украину накроет мощный снегопад и сильный морозВидео

21:45

Байден заявил о готовности ввести санкции против Путина в случае нападения России на УкраинуВидео

21:38

Сон, как у младенца: как нужно спать, чтобы выспаться - 7 простых советов

21:24

Ждем еще одну "птицу": в Украине анонсировали новую партию помощи от СШАВидео

21:16

Стычки на акции ФОПов под Радой: в полиции рассказали о пострадавших

20:49

Приметы на 26 января: что нельзя делать в Ермилов день и как не попасть в бедуВидео

20:41

"Тонкости дипломатической игры": Зеленский обратился к украинцам из-за угрозы вторжения РФВидео

20:37

Щедрые подарки судьбы, счастье в любви и успех в деньгах: любимчики удачи по гороскопу в год ТиграВидео

20:33

"Не испытываю иллюзий": Зеленский высказался о встрече советников "нормандской четверки"

20:22

В Стамбуле снегопад: самолеты стоят по 20 часовФото

19:58

Playboy отдыхает: Даша Астафьева снялась в чувственном образе в чулках и открытом боди

19:51

Летел 11 часов при -50 градусах и выжил: безбилетник добрался из Африки в Амстердам в отсеке шасси

19:45

В Украине произошел "переворот" и ей не место в НАТО - президент Хорватии

19:37

США пообещали Украине "еще больше" вооружений, но лишь при одном условииВидео

19:36

Будут исключать: за продажу рефератов и курсовых студентов ждет ответственность

19:30

"Думал, что дадут путевку в санаторий": украинец 27 раз вакцинировался от коронавирусаВидео

19:29

Почему, напав на Украину, Путин сам разрушит свою мечтумнение

19:15

На Львовщине супруги зажгли неисправный котел и погибли, малыш остался сиротой

19:14

Украина запросила аварийную поставку электроэнергии из БеларусиВидео

Реклама
19:09

Испанская принцесса разводится с мужем после 24 лет брака - мужчина публично попался на измене

19:08

Что делать, если бегония не цветет: как заставить растение выпустить бутоныВидео

19:06

Ученые обнаружили новый симптом Омикрона, который может быть единственным признаком заболеванияВидео

19:04

Украинский парламент принял законопроект, который позволит дарить книги с самого рождения

18:47

Начали отказывать ноги: у больного полиомиелитом ребенка из Закарпатья обнаружили еще и коронавирусВидео

18:26

ПриватБанк запретил снимать деньги со счетов: от клиента требуют доказать законность средств

18:23

Повредил внутренние органы: в Сумской области мужчина до смерти жестоко изнасиловал женщинуВидео

18:07

Роковые красотки: топ-4 знака гороскопа, перед которыми сложно устоятьВидео

18:01

Маша Ефросинина показала редкие фото с молодой и цветущей мамой - сходство удивительное

17:53

Оборудование и боеприпасы для ВСУ: в Украину прибыла новая партия военной помощи от СШАВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять