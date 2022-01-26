Международный день таможенника – открытки и поздравления к празднику

День таможенника - поздравления и открытки / ua.depositphotos.com

Ежегодно свой профессиональный праздник работники таможни отмечают 26 января. Он объединяет работников со всего мира с 1983 года.

История праздника уходит корнями в 1952 год, когда вступила в силу Конвенция об образовании Совета таможенного сотрудничества, который позже переименовали во Всемирную таможенную организацию. На данный момент в организации состоят 183 таможенных службы со всего мира.

О том, какие государственные праздники ждут украинцев в этом году, читайте в материале: Календарь 2022: как и когда отдыхает Украина.

День таможенника Украины отмечается ежегодно 25 июня в день принятия закона о таможенной службе. Цель праздника, подчеркнуть роль таможенной службы в развитии экономики и обеспечении целостности и единства таможенной территории государства и укреплении внешнеэкономических связей с другими странами.

День таможенника – поздравления, картинки, открытки

Поздравляю ревностных стражей таможенных границ, настоящих профессионалов и просто добрых и хороших людей. Пускай ваша служба будет не в тягость, пускай работа приносит только положительные эмоции. Желаю, чтобы ни один нарушитель не смог преступить закон и остаться безнаказанным. А вам, пускай всегда сопутствует успех, удача, здоровье и благополучие. С праздником!

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День таможенника картинки

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Дорогие наши таможенники! Вы — люди, стоящие на границе и наблюдающие за порядком, хочется поздравить вас с вашим профессиональным праздником и пожелать, чтобы через границу вашей души переходило лишь только хорошее, а все плохое пусть получает штраф и уходит, откуда пришло. С праздником!

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Поздравляем работников таможни с профессиональным праздником! Желаем мира и добра, спокойствия, благополучия, достатка, крепкого здоровья. Каждый день вы проявляете решительность, выносливость, вы ведете постоянный самоконтроль. Вы несете трудную и опасную службу. Спасибо вам за ваш труд, который помогает хранить спокойствие в наших домах. С праздником!

С Днем таможенника картинки

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В день таможенника смело

Я хочу поздравить тех,

Кто отлично знает дело

Свое — пусть вас ждет успех,

Вы следите за порядком,

Не допустите проблем,

Пусть в жизни всё будет гладко,

Жизнь не огорчит ничем,

Вам здоровья пожелаю,

Нервы пусть не подведут,

Пусть вас грусть не посещает,

Жизни радости — найдут!

Международный День таможенника картинки

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Таможня нам дает добро,

И пусть начнутся поздравления,

Кто бдит границу, нам не все равно,

Работники таможни, достойны восхищения!

Пусть на границе будет лишь покой,

И мимо не пройдет лихая контрабанда.

Ангел хранитель пусть не дремлет за спиной,

И пусть дела идут все ладно.

День таможенника картинки

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Поздравим мы работника таможни

И с тортиком придем к нему, возможно!

А в добавленье, может, и с вином,

И с этим стихотворным поздравком!

Его работа требует вниманья,

А также и сноровки, и старанья,

Отвага, расторопность тут нужна,

Ведь за его спиною вся страна!

Пускай же никакие банды

К нам не провозят контрабанды!

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Открытки с днем таможенника Украины