Международный день таможенника – открытки и поздравления к празднику

Поздравления с днем таможенника, душевные открытки и прикольные картинки - в подборке Главреда.
Ежегодно свой профессиональный праздник работники таможни отмечают 26 января. Он объединяет работников со всего мира с 1983 года.
История праздника уходит корнями в 1952 год, когда вступила в силу Конвенция об образовании Совета таможенного сотрудничества, который позже переименовали во Всемирную таможенную организацию. На данный момент в организации состоят 183 таможенных службы со всего мира.
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День таможенника Украины отмечается ежегодно 25 июня в день принятия закона о таможенной службе. Цель праздника, подчеркнуть роль таможенной службы в развитии экономики и обеспечении целостности и единства таможенной территории государства и укреплении внешнеэкономических связей с другими странами.
День таможенника – поздравления, картинки, открытки
Поздравляю ревностных стражей таможенных границ, настоящих профессионалов и просто добрых и хороших людей. Пускай ваша служба будет не в тягость, пускай работа приносит только положительные эмоции. Желаю, чтобы ни один нарушитель не смог преступить закон и остаться безнаказанным. А вам, пускай всегда сопутствует успех, удача, здоровье и благополучие. С праздником!
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Дорогие наши таможенники! Вы — люди, стоящие на границе и наблюдающие за порядком, хочется поздравить вас с вашим профессиональным праздником и пожелать, чтобы через границу вашей души переходило лишь только хорошее, а все плохое пусть получает штраф и уходит, откуда пришло. С праздником!
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Поздравляем работников таможни с профессиональным праздником! Желаем мира и добра, спокойствия, благополучия, достатка, крепкого здоровья. Каждый день вы проявляете решительность, выносливость, вы ведете постоянный самоконтроль. Вы несете трудную и опасную службу. Спасибо вам за ваш труд, который помогает хранить спокойствие в наших домах. С праздником!
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В день таможенника смело
Я хочу поздравить тех,
Кто отлично знает дело
Свое — пусть вас ждет успех,
Вы следите за порядком,
Не допустите проблем,
Пусть в жизни всё будет гладко,
Жизнь не огорчит ничем,
Вам здоровья пожелаю,
Нервы пусть не подведут,
Пусть вас грусть не посещает,
Жизни радости — найдут!
***
Таможня нам дает добро,
И пусть начнутся поздравления,
Кто бдит границу, нам не все равно,
Работники таможни, достойны восхищения!
Пусть на границе будет лишь покой,
И мимо не пройдет лихая контрабанда.
Ангел хранитель пусть не дремлет за спиной,
И пусть дела идут все ладно.
***
Поздравим мы работника таможни
И с тортиком придем к нему, возможно!
А в добавленье, может, и с вином,
И с этим стихотворным поздравком!
Его работа требует вниманья,
А также и сноровки, и старанья,
Отвага, расторопность тут нужна,
Ведь за его спиною вся страна!
Пускай же никакие банды
К нам не провозят контрабанды!