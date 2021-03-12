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Поздравления с Днем землеустроителя прикольные и искренние

12 марта 2021, 07:41

Поздравления с Днем землеустроителя прикольные в прозе своими словами и стихи, картинки и гифы на День землеустроителя 2021 подобрал Главред.

День землеустроителя 2021 поздравления и картинки с Днем землеустроителя
День землеустроителя 2021 - поздравления и картинки с Днем землеустроителя / Коллаж Главреда

День землеустроителя 2021 Украина отмечает 13 марта – праздник установлен во вторую субботу марта.

Так что поздравление с Днем землеустроителя прикольные в прозе своими словами и стихи, картинки и гифы на День землеустроителя 2021 – дарить начинают с пятницы, то есть последнего рабочего дня недели.

Напомним, что депутаты Верховной Рады 31 марта 2020 года на внеочередном заседании парламента большинством голосов поддержали открытие рынка земли. Поэтому профессия землеустроителя приобрела в Украине еще большую значимость.

Поздравления с Днем землеустроителя на украинском языке своими словами (проза) и в стихах, красивые картинки, открытки и гифы подобрал Главред на профессиональный праздник 13 марта.

Привітання з Днем землевпорядника в прозі, у віршах та смс

Щиро вітаємо вас з професійним святом! Бажаю всім землевпорядникам, щоб поруч з вами завжди були людська вдячність, шана і повага, а в серцях множилася любов до рідної землі і не згасало бажання зберегти її красу і щедрість для прийдешніх поколінь!

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***

Тим, хто працює на землі,

Мої зараз вітання!

Нехай до вас у гості сонце

Заходить з самого рання!

Хай пестить промінцями вас,

Дарує вам тепло,

Й нехай чекає у житті

Вас радість та добро!

***

З Днем землевпорядника! Здоров’я вам, добра, життєдайної енергії, земних щедрот і успіхів на професійній ниві!

***

Землевпорядників сердечно вітаю,

Що в землях українських трудяться зараз.

Щастя вам щиро бажаю,

Посмішки ніжно хай зігрівають вас!

***

День землевпорядника – свято професіоналів, які об’єднують горизонти, людей і землю. У цей святковий день бажаємо землевпорядникам міцного здоров’я, невичерпної енергії, добра, сили для досягнення поставлених цілей на благо України!

***

З Днем землевпорядника

Тебе я вітаю,

Кар'єри чудовою

І великих благ бажаю!

Щоб зростав фінансовий потік,

Везіння не залишило,

І щастя мчало щодуху,

Порушивши навіть правила руху!

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***

З Днем землевпорядника! Бажаю добра і достатку Вам та вашим родинам, сил та наснаги, нових професійних досягнень. Нехай у ваших оселях панують мир та спокій, у справах - мудрість та натхнення, у серцях – весняний настрій та любов до рідної землі.

***

Землевпорядників привітати

Нам не буде нині лінь,

Адже у них сьогодні свято -

Професійний день.

Радості вам і достатку,

Бути в роботі на коні,

Землі опікати рідні,

Адже вони завжди в ціні.

***

Вітаю з Днем землевпорядника України і хочу побажати лише хороших земель у роботі, лише успішних проектів, тільки раціональних рішень, тільки відмінних ідей. Бажаю високих результатів в діяльності і низки добрих подій в житті. Нехай рідні землі годують, нехай і під твоїми ногами земля буде стійкою.

***

Побажання всі мої сьогодні

Тобі в День землевлаштівника!

Буде поряд хай дух Господній,

Й доля буде хай легка!

Щоби землю обробляти,

Щоб на ній трудитись,

У роботі не вгавати,

Та щоб не втомитись!

Вітання з Днем землевпорядника: картинки

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День землевпорядника / Коллаж Главреда
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