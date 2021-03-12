Поздравления с Днем землеустроителя прикольные и искренние

Поздравления с Днем землеустроителя прикольные в прозе своими словами и стихи, картинки и гифы на День землеустроителя 2021 подобрал Главред.
День землеустроителя 2021 Украина отмечает 13 марта – праздник установлен во вторую субботу марта.
Так что поздравление с Днем землеустроителя прикольные в прозе своими словами и стихи, картинки и гифы на День землеустроителя 2021 – дарить начинают с пятницы, то есть последнего рабочего дня недели.
Напомним, что депутаты Верховной Рады 31 марта 2020 года на внеочередном заседании парламента большинством голосов поддержали открытие рынка земли. Поэтому профессия землеустроителя приобрела в Украине еще большую значимость.
Поздравления с Днем землеустроителя на украинском языке своими словами (проза) и в стихах, красивые картинки, открытки и гифы подобрал Главред на профессиональный праздник 13 марта.
Привітання з Днем землевпорядника в прозі, у віршах та смс
Щиро вітаємо вас з професійним святом! Бажаю всім землевпорядникам, щоб поруч з вами завжди були людська вдячність, шана і повага, а в серцях множилася любов до рідної землі і не згасало бажання зберегти її красу і щедрість для прийдешніх поколінь!
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Тим, хто працює на землі,
Мої зараз вітання!
Нехай до вас у гості сонце
Заходить з самого рання!
Хай пестить промінцями вас,
Дарує вам тепло,
Й нехай чекає у житті
Вас радість та добро!
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З Днем землевпорядника! Здоров’я вам, добра, життєдайної енергії, земних щедрот і успіхів на професійній ниві!
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Землевпорядників сердечно вітаю,
Що в землях українських трудяться зараз.
Щастя вам щиро бажаю,
Посмішки ніжно хай зігрівають вас!
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День землевпорядника – свято професіоналів, які об’єднують горизонти, людей і землю. У цей святковий день бажаємо землевпорядникам міцного здоров’я, невичерпної енергії, добра, сили для досягнення поставлених цілей на благо України!
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З Днем землевпорядника
Тебе я вітаю,
Кар'єри чудовою
І великих благ бажаю!
Щоб зростав фінансовий потік,
Везіння не залишило,
І щастя мчало щодуху,
Порушивши навіть правила руху!
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З Днем землевпорядника! Бажаю добра і достатку Вам та вашим родинам, сил та наснаги, нових професійних досягнень. Нехай у ваших оселях панують мир та спокій, у справах - мудрість та натхнення, у серцях – весняний настрій та любов до рідної землі.
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Землевпорядників привітати
Нам не буде нині лінь,
Адже у них сьогодні свято -
Професійний день.
Радості вам і достатку,
Бути в роботі на коні,
Землі опікати рідні,
Адже вони завжди в ціні.
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Вітаю з Днем землевпорядника України і хочу побажати лише хороших земель у роботі, лише успішних проектів, тільки раціональних рішень, тільки відмінних ідей. Бажаю високих результатів в діяльності і низки добрих подій в житті. Нехай рідні землі годують, нехай і під твоїми ногами земля буде стійкою.
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Побажання всі мої сьогодні
Тобі в День землевлаштівника!
Буде поряд хай дух Господній,
Й доля буде хай легка!
Щоби землю обробляти,
Щоб на ній трудитись,
У роботі не вгавати,
Та щоб не втомитись!