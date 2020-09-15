С Днем Ксении – яркие поздравления и картинки на именины Ксении

День Ксении - чудные поздравления и открытки с Днем ангела Ксении

На День Ксении 2020 поздравления в последний раз в году звучат 15 сентября. Эти именины Ксении по церковному календарю установлены в честь преподобномученицы родом из Харькова – Ксении Черлины-Браиловской.

Одновременно с Ксюшами зачастую дарят и поздравления с Днем ангела Оксаны – эти имена считаются родственными.

В следующий раз поздравление с Днем ангела Ксюша и Оксана принимать будут уже в следующем году, 31 января – когда отмечается день памяти мученицы Ксении.

Ранее Главред уже писал о значении имени Ксения и характере именинницы. На этот раз мы собрали душевные поздравления на День ангела Ксении – картинки и открытки, с Днем Ксении поздравления своими словами в прозе, в стихах и короткие смс.

Поздравления с Днем ангела Ксении на украинском языке

С Днем ангела Ксении – поздравления в прозе, стихи на День ангела Ксении и смс

Именины Ксении – это праздник души, несущий в себе большое тепло, которое сохраняется в сердце человека всю жизнь. Это праздник ангела, который оберегает тебя с рождения и до смерти. Я хочу пожелать твоему ангелу, чтобы у него было как можно меньше работы, а у тебя как можно меньше неприятностей и бед.

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Поздравления и пожелания прими сегодня, Ксения,

Ты самая прекрасная, конечно без сомнения,

Пусть счастьем наполняются, денёчки и недели,

И чтоб мечты исполнились, и в небеса взлетели!

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С именинами, милая Ксения! Наша прекрасная красавица и умница! Поздравить ее с днем ангелам хотят все, чтобы пожелать всего самого лучшего. День ангела — праздник великий, так пусть в этот день у тебя сбудутся все мечты. Счастья, любви и красоты. Чтобы душа всегда сияла, а ты чтобы горя никогда не знала. Будь весела, активна и прекрасна. Чтобы солнышко тебе светило ясно.

***

Дорогая Ксюшка, поздравляю с Именюшкой!

Самой лучшей оставайся для нас всех подружкой,

Поздравления плакаты ждут уже тебя,

За уши оттаскаем мы тебя любя!

Всю компанию честную сейчас мы будем собирать,

До рассвета будем мы всей толпой бухать!

По жизни будь принцессой, а не бабою ягой,

Сумасшедшие друзья твои рядышком с тобой!

***

Ксения, с праздником тебя! Будь легка, красива, умна, нежна, добра, необходима и сказочно любима! Купайся во внимании, получай все желаемое и радуйся всем возможностям, предоставленным судьбой! Береги себя, лови удачу за хвост и наслаждайся жизнью!

***

Сегодня у всех Ксений наступили именины,

С праздником тебя поздравляю, дорогая Ксюша,

Оставайся всегда такой же умной и красивой,

А кто не согласен, того ты совсем не слушай.

Пусть тебя Бог убережет от всего плохого,

Пусть будет тебе уютно в любой день года,

Пусть внутри песня льется самая веселая,

И создает настроение в любую погоду.

***

У кого сегодня именины — у Ксении! В день ангела желаем лучшего настроения, успехов во всех начинаниях и все благ великолепной Ксении! Ангел-хранитель твой будет оберегать тебя как прежде, дарить улыбку и надежду. Великолепный внешний вид и много удачи на светлом пути. Еще раз поздравляем с великим праздником — с днем ангела твоим, родная.

***

Я поздравляю вас с именинами, милая Ксения,

Пусть вас ожидают только прекрасные мгновения,

Пусть всегда любовь в сердце вашем живет,

Пусть будет счастливее за годом каждый год!

Пусть птички трели поют всегда в душе,

Чтоб не было там места скуке и пустоте,

Пусть с вами рядом ходит большое счастье,

И отгоняет от вас проблемы все и ненастья!

***

Вот и пришел твой праздник — день ангела! Ксения прекрасная сегодня именинница. А мы уже готовы поздравлять и всего прекрасного желать. Будь еще прекрасней, милая. Будь еще счастливее, родная. Чтобы ангел твой, хранитель твой, тебя нес на крыльях счастья каждый день и каждый час. Желаем любви, красоты и успеха. Чтобы не было в жизни помех.

***

Божественная Ксения,

Как солнышко весеннее,

Будь нежной и цветущей,

Во всех аспектах лучшей!

С прекрасным настроением

Порхай по жизни, Ксения,

Пусть все мечты исполнятся,

И счастьем дни наполнятся!

Открытки с Днем ангела Ксении и картинки