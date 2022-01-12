"Со старым Новым годом!" - открытки и прикольные поздравления к празднику

Душевные пожелания в стихах и прозе, милые открытки и картинки к Старому Новому году 2022 - в подборке Главреда.
Новогодние праздники 2022 в Украине продолжаются, а это значит, что нас ждет еще один – старый Новый год 14 января. Некоторые энтузиасты начинают все по-новому – шуба, оливье, шампанское и желание под бой курантов.
В ночь на Василия и Маланку с 13 на 14 нужно обязательно пустить в дом щедровальников. Или спеть веселую песню самому. Щедривки, которые покорят сердца родных и близких, в подборке: Когда щедруют в 2022 в Украине: щедривки для детей и взрослых.
После новогодних праздников возникает вопрос "что делать с елкой". Подробнее, в нашем материале: Когда убирать елку после Нового года 2022: как сделать это правильно и не навлечь беду.
Старый Новый год 2022 по другому календарю отмечают немногие. Однако поздравление со Старым новым годом и открытка точно поднимут настроение близким людям и подарят атмосферу праздника в самый разгар зимы.
Поздравления со старым Новым годом, картинки и открытки
Поздравляю со старым Новым годом. Пусть старый год заберет все болезни, печали и невзгоды, а новый пусть подарит удачу, здоровье, благополучие и счастье. Пусть в доме всегда будет весело и уютно, а на душе — спокойно и светло.
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В старый Новый год примите самые теплые пожелания! Пускай дом будет наполнен уютом и благополучием. Пускай в семье царит взаимопонимание, взаимоуважение и поддержка. Пускай все невзгоды, разочарования, обиды и непонимание останутся в году, который закончился. Удачи, любви, новых грандиозных планов и возможностей для осуществления всех желаний!
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Пускай этот волшебный праздник удивит и порадует своими чудесами. Пускай сбудутся желания и воплотятся заветные мечты. Желаю доброго здоровья, успешного завершения всех запланированных дел, приятных встреч и открытий. Пускай в каждом доме, навсегда укоренятся уют, счастье и благополучие. Со Старым Новым годом!
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Пусть в Старый Новый Год свершится доброе чудо в твоей жизни, пусть новая страница жизни полна будет ярких идей и мгновений счастья. Желаю здоровья, достатка, удачи, любви, успеха, везения, гармонии и постоянного блеска радости в глазах.
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В этот Старый новый год
Пусть плохое всё уйдёт,
В доме пусть добро царит
Будет год без ссор, обид.
Будет пусть весёлый смех,
Радость, счастье и успех
Сбудутся пусть все желания,
Вам желаю процветания!
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Мы сегодня провожаем
Старый Новый год.
Пусть плохое с ним уходит,
И печаль уйдёт.
А взамен пусть прибывает
Радость и удача,
И достаток, и стабильность
К этому в придачу.
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Отмечает весь народ
Праздник — Старый Новый год!
Желаю радости, веселья,
И заводного настроения,
Чтоб исполнялись все мечты,
Достичь в карьере высоты,
Здоровья, денег, много сил,
Чтоб счастье каждый миг дарил!