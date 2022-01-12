"Со старым Новым годом!" - открытки и прикольные поздравления к празднику

Старый новый год 2022 / depositphotos.com/

Новогодние праздники 2022 в Украине продолжаются, а это значит, что нас ждет еще один – старый Новый год 14 января. Некоторые энтузиасты начинают все по-новому – шуба, оливье, шампанское и желание под бой курантов.

В ночь на Василия и Маланку с 13 на 14 нужно обязательно пустить в дом щедровальников. Или спеть веселую песню самому. Щедривки, которые покорят сердца родных и близких, в подборке: Когда щедруют в 2022 в Украине: щедривки для детей и взрослых.

После новогодних праздников возникает вопрос "что делать с елкой". Подробнее, в нашем материале: Когда убирать елку после Нового года 2022: как сделать это правильно и не навлечь беду.

Старый Новый год 2022 по другому календарю отмечают немногие. Однако поздравление со Старым новым годом и открытка точно поднимут настроение близким людям и подарят атмосферу праздника в самый разгар зимы.

Поздравления со старым Новым годом, картинки и открытки

Поздравляю со старым Новым годом. Пусть старый год заберет все болезни, печали и невзгоды, а новый пусть подарит удачу, здоровье, благополучие и счастье. Пусть в доме всегда будет весело и уютно, а на душе — спокойно и светло.

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Старый Новый год открытки

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В старый Новый год примите самые теплые пожелания! Пускай дом будет наполнен уютом и благополучием. Пускай в семье царит взаимопонимание, взаимоуважение и поддержка. Пускай все невзгоды, разочарования, обиды и непонимание останутся в году, который закончился. Удачи, любви, новых грандиозных планов и возможностей для осуществления всех желаний!

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Пускай этот волшебный праздник удивит и порадует своими чудесами. Пускай сбудутся желания и воплотятся заветные мечты. Желаю доброго здоровья, успешного завершения всех запланированных дел, приятных встреч и открытий. Пускай в каждом доме, навсегда укоренятся уют, счастье и благополучие. Со Старым Новым годом!

Старый Новый год картинки

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Пусть в Старый Новый Год свершится доброе чудо в твоей жизни, пусть новая страница жизни полна будет ярких идей и мгновений счастья. Желаю здоровья, достатка, удачи, любви, успеха, везения, гармонии и постоянного блеска радости в глазах.

Со старым Новым годом картинки

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В этот Старый новый год

Пусть плохое всё уйдёт,

В доме пусть добро царит

Будет год без ссор, обид.

Будет пусть весёлый смех,

Радость, счастье и успех

Сбудутся пусть все желания,

Вам желаю процветания!

Старый Новый год открытки

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Мы сегодня провожаем

Старый Новый год.

Пусть плохое с ним уходит,

И печаль уйдёт.

А взамен пусть прибывает

Радость и удача,

И достаток, и стабильность

К этому в придачу.

Открытки со старым Новым годом

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Отмечает весь народ

Праздник — Старый Новый год!

Желаю радости, веселья,

И заводного настроения,

Чтоб исполнялись все мечты,

Достичь в карьере высоты,

Здоровья, денег, много сил,

Чтоб счастье каждый миг дарил!

Старый Новый год открытки

Открытки со старым Новым годом 2022

Старый Новый год картинки