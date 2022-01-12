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"Со старым Новым годом!" - открытки и прикольные поздравления к празднику

12 января 2022, 05:03

Душевные пожелания в стихах и прозе, милые открытки и картинки к Старому Новому году 2022 - в подборке Главреда.

Старый новый год 2022
Старый новый год 2022 / depositphotos.com/

Новогодние праздники 2022 в Украине продолжаются, а это значит, что нас ждет еще один – старый Новый год 14 января. Некоторые энтузиасты начинают все по-новому – шуба, оливье, шампанское и желание под бой курантов.

В ночь на Василия и Маланку с 13 на 14 нужно обязательно пустить в дом щедровальников. Или спеть веселую песню самому. Щедривки, которые покорят сердца родных и близких, в подборке: Когда щедруют в 2022 в Украине: щедривки для детей и взрослых.

После новогодних праздников возникает вопрос "что делать с елкой". Подробнее, в нашем материале: Когда убирать елку после Нового года 2022: как сделать это правильно и не навлечь беду.

Старый Новый год 2022 по другому календарю отмечают немногие. Однако поздравление со Старым новым годом и открытка точно поднимут настроение близким людям и подарят атмосферу праздника в самый разгар зимы.

Поздравления со старым Новым годом, картинки и открытки

Поздравляю со старым Новым годом. Пусть старый год заберет все болезни, печали и невзгоды, а новый пусть подарит удачу, здоровье, благополучие и счастье. Пусть в доме всегда будет весело и уютно, а на душе — спокойно и светло.

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Старый Новый год открытки
Старый Новый год открытки

***

В старый Новый год примите самые теплые пожелания! Пускай дом будет наполнен уютом и благополучием. Пускай в семье царит взаимопонимание, взаимоуважение и поддержка. Пускай все невзгоды, разочарования, обиды и непонимание останутся в году, который закончился. Удачи, любви, новых грандиозных планов и возможностей для осуществления всех желаний!

***

Пускай этот волшебный праздник удивит и порадует своими чудесами. Пускай сбудутся желания и воплотятся заветные мечты. Желаю доброго здоровья, успешного завершения всех запланированных дел, приятных встреч и открытий. Пускай в каждом доме, навсегда укоренятся уют, счастье и благополучие. Со Старым Новым годом!

Старый Новый год открытки
Старый Новый год картинки

***

Пусть в Старый Новый Год свершится доброе чудо в твоей жизни, пусть новая страница жизни полна будет ярких идей и мгновений счастья. Желаю здоровья, достатка, удачи, любви, успеха, везения, гармонии и постоянного блеска радости в глазах.

Старый Новый год открытки
Со старым Новым годом картинки

***

В этот Старый новый год

Пусть плохое всё уйдёт,

В доме пусть добро царит

Будет год без ссор, обид.

Будет пусть весёлый смех,

Радость, счастье и успех

Сбудутся пусть все желания,

Вам желаю процветания!

Старый Новый год открытки
Старый Новый год открытки

***

Мы сегодня провожаем

Старый Новый год.

Пусть плохое с ним уходит,

И печаль уйдёт.

А взамен пусть прибывает

Радость и удача,

И достаток, и стабильность

К этому в придачу.

Старый Новый год открытки
Открытки со старым Новым годом

***

Отмечает весь народ

Праздник — Старый Новый год!

Желаю радости, веселья,

И заводного настроения,

Чтоб исполнялись все мечты,

Достичь в карьере высоты,

Здоровья, денег, много сил,

Чтоб счастье каждый миг дарил!

Старый Новый год открытки
Старый Новый год открытки
Старый Новый год открытки
Открытки со старым Новым годом 2022
Старый Новый год открытки
Старый Новый год картинки
Старый Новый год открытки
Старый Новый год открытки

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Старый Новый год
Сейчас вы просматриваете новость ««Со старым Новым годом!» - открытки и прикольные поздравления к празднику». Другие поздравления с Днем рождения, с Новым годом, с Пасхой, и остальными религиозными и профессиональными праздниками доступны в разделе Поздравления. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
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